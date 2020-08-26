Коронавирус в мире: Франция ждет вторую волну, Украина решила закрыть границы

В секторе Газа введен строгий карантин из-за нескольких случаев заражения коронавирусом, во Франции ждут вторую волну заражений, а Украина закрывает границу для иностранцев.

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Эти и другие новости о пандемии коронавируса — в обзоре Русской службы Би-би-си.

В секторе Газа паника из-за заражений



В крупнейшей больнице сектора Газа были выявлены случаи заражения коронавирусом, из-за чего ее пришлось закрыть. В понедельник вечером на всей территории Газы был объявлен карантин. Случаи заражения там вызывают беспокойство специалистов, поскольку система здравоохранения оставляет желать лучшего.

Как сообщает корреспондент Би-би-си Йоланда Нелл, пока весь медперсонал проверяли на Covid-19, здание больницы было оцеплено полицейскими. Выявление случаев заражения вызвало панику среди местных жителей. Представитель больницы сообщил Би-би-си, что из-за них не удалось составить карту вспышки инфекции.

После выявления пяти зараженных в семье, живущей в лагере беженцев, во всем секторе Газа был введен комендантский час. До этого из-за относительной изоляции территории и жесткого карантинного контроля коронавирус среди жителей не распространялся.

Врачи сообщили, что от Covid-19 в Газе скончался 61-летний мужчина. Ранее единственная смерть от осложнений на Палестинских территориях случилась в одном из карантинных изоляторов, в которых две недели проводят люди, возвращающиеся в Газу.

Все выявленные случаи заражения ранее происходили там.

Вторую волну во Франции ждут в ноябре



Власти Франции опасаются, что в ноябре страну может накрыть вторая волна инфекции. Об этом местным СМИ сообщил советник правительства Жан-Франсуа Дельфреасси. Ранее из-за новой вспышки были усилены карантинные меры в Марселе.

Власти города сообщили, что бары и рестораны будут закрываться раньше. Также с 26 по 30 августа было введено правило об обязательном ношении масок.

Франция находится на седьмом месте в мире по числу смертей от Covid-19, и власти пристально отслеживают ситуацию с распространением вируса, чтобы при необходимости усиливать локальные карантинные меры.

Украина закрывает границы



Правительство Украины решило закрыть границы страны с 29 августа до 28 сентября из-за вспышки коронавируса. Въезд будет разрешен лишь для некоторых категорий иностранцев.

Как уточнил министр внутренних дел Арсен Аваков, ограничение на въезд не касается иностранцев, имеющих вид на жительство на Украине, а также иностранных граждан, следующих транзитом и имеющих документы, подтверждающие выезд в течение двух дней.

Ограничение также не распространяется на обучающихся в украинских вузах, а также на представителей международных миссий или прибывающих по приглашению дипломатических представительств Украины.

Кроме того, запрет не будет распространяться на граждан Беларуси, заявил народный депутат Алексей Гончаренко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для граждан Беларуси следует предусмотреть смягчение условий въезда в Украину.

"Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно учитывая крайне напряженную внутриполитическую ситуацию у них? Думаю, что надо разумно прописать облегченные условия въезда белорусов к нам. Это очень деликатная тема — надо учитывать все", — сказал Зеленский 25 августа.

Виртуальный чемпионат по танго



В среду в Аргентине начинается ежегодный чемпионат мира по танго, но на этот раз из-за пандемии он пройдет в виртуальном режиме.

В понедельник власти страны сообщили, что за сутки там было выявлено более 8,7 тыс. новых случаев заражения. Это максимальный показатель с начала пандемии.

Судьи будут оценивать участников по присланным видео. В этом году впервые разрешили сольные выступления. Министр культуры Энрике Авогадро сказал, что конкурс будет отличаться от того, что было раньше, но он пройдет с прежней энергичностью.

Не всем понравилась идея виртуального чемпионата. Хореограф Вирджиния Васкони, одна из постоянных судей этих соревнований, заявила в интервью Франс пресс, что видео можно отредактировать, и это не то же самое, что выступление перед жюри.

Самоизоляция разрушает дружбу?



Карантинная изоляция может сказаться на дружбе людей в долгосрочной перспективе, считает психолог Робин Дунбар. По его словам, некоторым приматам нужно постоянно находиться в социуме, поскольку это вопрос жизни и смерти.

"Дружба быстро увядает, если ее не подпитывать. Она может сойти на нет за три месяца", — сказал он. Он отметил, что своими корнями дружба между людьми уходит в общение между всеми приматами, кроме человека. Многим из этих приматов необходимо находиться в группе, чтобы защищать себя от хищников и конкурентов.

Дунбар подчеркнул, что дружба бывает разная. "Необходимо провести различие между крепкой дружбой, которая никогда не исчезнет, для прекращения которой нужно какое-то катастрофическое событие, и более общими отношениями, из которых складывается наш социальный мир, и которые тоже важны для нас", — отметил он.