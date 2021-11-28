Коронавирус в мире: Израиль снова закрывает границы, Британия и остальная Европа ужесточают карантинные меры из опасений перед "омикроном"

Британия возвращает маски и "красный список", Европа и Америка закрываются для южноафриканцев, а Израиль - вообще от всех иностранцев. Так страны мира реагируют на обнаружение нового штамма коронавируса, который обозначили греческой буквой "омикрон".

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Новый штамм, по предварительным данным, более заразен, чем предыдущие, и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицировала его как "повод для озабоченности".

В то же время ВОЗ осудила те страны, которые поспешно вводят новые ограничения на границах, и призвала их подходить к делу, основываясь на научных данных и оценках рисков.

Израиль снова закрывается

Израиль планирует с понедельника на две недели запретить иностранцам въезд в страну, а для своих граждан, прибывающих из-за границы, снова ввести обязательный карантин.

До того, в пятницу, Израиль запретил въезд иностранцев из большинства стран Африки.

Пока в Израиле обнаружен только один носитель нового штамма коронавируса.

Для полностью вакцинированных израильтян, возвращающихся из-за границы, вводится трехдневный обязательный карантин в отеле, для невакцинированных — семидневный.

Кроме того, правительство Израиля поручило спецслужбе "Шин Бет" следить за перемещениями людей с коронавирусом, отслеживая их мобильные телефоны.

Изоляция Южной Африки

В последние дни, реагируя на появление "омикрона", ограничения вернули многие страны, в частности:

США, Евросоюз и Канада запретили въезд иностранцев из стран Южной Африки.

запретили въезд иностранцев из стран Южной Африки. Австралия в субботу не только запретила въезд иностранцев из Южной Африки, но и вообще на две недели отменила авиарейсы из стран региона.

в субботу не только запретила въезд иностранцев из Южной Африки, но и вообще на две недели отменила авиарейсы из стран региона. Япония с субботы ввела для прибывающих из Южной Африки десятидневный карантин с четырьмя тестами.

с субботы ввела для прибывающих из Южной Африки десятидневный карантин с четырьмя тестами. Индия ввела усиленную проверку прибывающих из ЮАР, Ботсваны, а также из Гонконга.

ввела усиленную проверку прибывающих из ЮАР, Ботсваны, а также из Гонконга. Российский сенатор, медик по профессии Владимир Круглый предположил, что в России штамм "омикрон" тоже уже есть и он завезен туристами, возвращающимимся из Египта. Однако представитель Роспотребнадзора сказал агентству РИА Новости, что пока носители этого штамма в стране не обнаружены.

Британия — возвращение "красного списка" и масок

Англия в пятницу и воскресенье в два приема внесла десять стран Южной Африки в т.н. "красный список": иностранцам из этих стран въезд запрещен, а граждане Британии и Ирландии и постоянные жители Британии, прилетая из этого региона, должны запираться на дорогой десятидневный карантин в отеле.

Англия также вернула обязательные ПЦР-тесты для всех въезжающих в страну. Совсем недавно для полностью вакцинированных они были заменены на более дешевые экспресс-тесты.

Кроме того, в воскресенье министр здравоохранения Саджид Джавид объявил, что Англия вслед за другими частями Соединенного Королевства возвращает обязательное ношение масок в магазинах и на транспорте.

Об этих ограничениях в субботу говорил и премьер-министр Борис Джонсон.

"Нам нужно замедлить распространение этого нового варианта в Британии, потому что меры на границе могут только минимизировать и задержать его появление, но не предотвратить его", — сказал Джонсон.

В Англии пока обнаружены всего два носителя "омикрона".





Нидерланды — частичный локдаун

Нидерланды несколько ужесточили коронавирусные органичения, уже введенные ранее в ноябре.

В следующие три недели, кафе, барам, ресторанам, музеям, кинотеатрам и тому подобным заведениям, а также спортивным объектам предписано закрываться в пять вечера. Вечерние тренировки и матчи в профессиональном спорте, однако, разрешены.

Продовольственные магазины и аптеки должны быть закрыты с восьми вечера до пяти утра.

Гражданам разрешено принимать у себя дома не больше четырех гостей старше 13 лет.

Правительство снова рекомендует гражданам по возможности работать из дома. Детские сады, школы и университеты остаются открытыми.

Эти ограничения не связаны напрямую с новым штаммом — пока Нидерландам хватает и старых. В пятницу в 17-миллионной стране были обнаружены 22 тыс. новых заразившихся, больницы уже перегружены, и правительство вводит ограничения, чтобы избежать коллапса системы здравоохранения.

Тем не менее, возвращение органичений спровоцировало большие протесты с беспорядками и столкновениями с полицией.

Что касается "омикрона", то на него сейчас проверяют 61 пассажира двух рейсов, прибывших из ЮАР. Анализы этих пассажиров показали наличие коронавируса в организме, и их изолировали в гостинице близ аэропорта Схипхол.





ЮАР: не наказывайте, а похвалите!

Министерство иностранных дел ЮАР в субботу заявило, что страну надо бы похвалить за быстрое обнаружение нового штамма коронавируса, а ее вместо этого наказывают.

"Превосходным научным достижениям нужно аплодировать, а не карать за них. Этими запретами Южную Африку будто бы наказывают за ее продвинутость в расшифровке генома и способность быстро обнаруживать новые варианты", — говорится в заявлении.

Представитель Африканского союза в беседе с Би-би-си обвинил в появлении нового варианта богатые страны.

По мнению сопредседателя комиссии Африканского союза по вакцинации Айоаде Алакиджи, новый штамм — результат того, что богатые страны копят у себя огромные запасы вакцин вместо того чтобы срочно поделиться ими.

"Эти закрытия границ вводятся по политическим мотивам, а не на основе научных данных. Это неправильно. Почему мы закрываем Африку, когда этот вирус найден уже на трех континентах?" — сказал Алакиджа.

Мексика: закрытие границ не поможет

Африканцев поддержал мексиканский куратор борьбы с коронавирусом, заместитель министра здравоохранения Уго Лопес Гателль. По его мнению, полное или частичное закрытие границ для иностранцев — это несоразмерный ответ, который мало поможет в борьбе с распространением нового штамма.

"У него не обнаружено большей заразности или способности обходить иммунный ответ, вызванный вакцинами, — написал замминистра здравоохранения в "Твиттере". — Ограничения на поездки или закрытие границ — это не слишком полезные меры. Они бьют по экономике и благосостоянию людей".