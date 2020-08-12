Коронавирус в мире: Китай приоткрывает границы, Европа надевает маски, Британия беднеет

Прирост числа заразившихся в некоторых странах Европы ускоряется; в Брюсселе вводят обязательное ношение масок, в Британии — больше 1100 положительных тестов за день; в Австралии собираются поместить участников теннисного турнира в "пузыри безопасности"; в западных странах критикуют заявление Путина о регистрации российской вакцины. Главное о пандемии коронавируса на сегодня.

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Число погибших от Covid-19 в мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, 12 августа превысило 740 тысяч. Число заражений быстро растет и достигло 20,3 млн, причем на деле им может быть гораздо больше, поскольку число выявленных заражений — это производное от числа тестов, но далеко не все страны имеют возможности проводить массовое тестирование.

Маски в столице ЕС

В столице Бельгии и Евросоюза Брюсселе со среды вводится обязательное ношение масок в общественных местах.

Среднее число заражений в Бельгии превысило 50 случаев на 100 тысяч человек в течение последней недели, и некоторые страны Евросоюза уже вернули ограничения или запреты на въезд из этой страны.

С понедельника обязательное ношение масок в наиболее людных районах ввел Париж; во Франции и ее столице тоже снова растет число заражений коронавирусом. В среду французские власти сообщили, что полицейские смогут в ближайшее время проверять, носит ли население маски.

Китай приоткрывает двери

Китай с сегодняшнего дня ослабляет ограничения на въезд из 36 европейских стран, включая Британию, Германию и Францию. Эти ограничения были введены в марте и фактически запрещали въезд в страну из Европы, даже тем, у кого были вид на жительство и разрешение на работу в Китае.

Въезд был разрешен только квалифицированным зарубежным работникам, возвращающимся в Китай, и только по особым приглашениям.

Возвращение в Китай и сейчас будет связано со сложностями — все визы и другие документы на въезд, выданные до начала пандемии, были аннулированы. Однако для подачи документов на визу в Китай европейцам специального приглашения теперь не потребуется.

Все приезжающие из-за рубежа по-прежнему обязаны пройти 14-дневный карантин. К тому же в Китай будет сложно купить авиабилет, поскольку в марте количество рейсов в страну и из нее серьезно сократилось, а билеты поднялись в цене.

Ситуация с коронавирусом в Китае сравнительно благоприятная. Сегодня во всей стране — 761 пациент с Covid-19. Выздоровели 79 тысяч человек.

Однако в среду правительство объявило об обнаружении повторного заражения коронавирусом. В городе Цзинчжоу, в провинции Хубэй, вирус был обнаружен у 68-летней женщины, которая уже заразилась им в марте и с тех пор успела поправиться.

В заявлении местного правительства отмечается, что свидетельств передачи вируса после повторного заражения нет.

Скепсис по поводу российской вакцины

Официальные лица разных стран комментируют заявление Владимира Путина о том, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, и суть многих из этих комментариев: Путин слишком поспешил со своим заявлением.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан в интервью радиостанции Deutschlandfunk сказал, что российская вакцина не прошла необходимые испытания.

"Это может быть опасно — поспешить с вакцинацей миллионов, если не миллиардов людей, потому что это может убить веру в вакцину, если что-то пойдет не так /…/ Я был бы очень рад, если б появилась первичная хорошая вакцина, но, исходя из того, что мы знаем — а в том-то и фундаментальная проблема, что русские мало что рассказывают — эта вакцина не протестирована в достаточной степени", — сказал министр Шпан.

Главный эксперт по инфекционным заболеваниям в США Энтони Фаучи в интервью National Geographic, которое будет полностью опубликовано в четверг, сказал, что он не видел никаких подтверждений, что российская вакцина готова к широкому применению. Фаучи "имеет серьезные сомнения", что россияне должным образом протестировали вакцину и доказали ее эффективность и безопасность.

Министр здравоохранения США Алекс Азар в телеинтервью напомнил, что вакцина должна испытываться в течение довольно долгого времени на многих тысячах добровольцев. По словам Азара, в США вакцина будет готова предположительно к конце года: "Задача не в том, чтобы быть первым. Задача в том, чтобы получить безопасную и действенную вакцину".

Рекордный обвал британской экономики: минус 20%

Островная Британия, закрывшаяся на карантин позже других европейских стран, оказалась антигероем не только на медицинском фронте, где она уверенно остается одним из лидеров по показателю смертности в эту пандемию. Теперь она побила еще и экономический антирекорд.

Экономика Британии, которой менее чем через полгода предстоит шок от разрыва с ЕС — ее крупнейшим рынком и второй по размерам экономикой мира после США, рухнула на 20% за три месяца второго квартала. На апрель, май и июнь как раз пришлись самые жесткие ограничения на передвижение людей, что задушило потребление — двигатель экономического роста в развитых странах.

Такую цену за карантин не платила ни одна крупная экономика мира.

В США квартальное падение оказалось вдвое меньше — 9,5%, а в Китае, первым принявшем удар пандемии, и вовсе был отмечен рост, пусть и скромный — на 3,2%. ВВП Германии сократился примерно на 10%, а 27 стран Евросоюза в целом — на 12%. Даже в Испании, самой пострадавшей стране ЕС, выпуск и потребление упали на 18,5%, что делает Британию рекордсменом в Старом Свете.

И пусть деловая активность начала оживать в последнем месяце квартала вслед за ослаблением карантина, худшее далеко не позади.

Основная проблема теперь — скрытая безработица. Значительное количество зомби-сотрудников британских компаний числятся трудоустроенными, но ничего не делают и получают зарплату из денег налогоплательщиков. Эта затратная антикризисная госпрограмма скоро завершится, и далеко не все сохранят места, как только бремя оплаты труда вернется к работодателям.

В пропасть грядущего кризиса позволяет заглянуть зияющая полумиллионная дыра в статистике рынка труда. Число безработных за последний квартал выросло на рекордные 220 тысяч человек. Однако налоговые органы сообщают, что с марта из платежных ведомостей работодателей исчезли целые 700 тысяч работников.

Они пока не числятся безработными по ряду причин (например, не ищут работу, получили устное обещание, что за ними сохранят место и т.д.) и потому не попадают в официальную категорию неустроенных при ежеквартальном опросе, на основе которого рассчитывается безработица. Но в реальной жизни доходы их упали или вовсе исчезли, что чревато сокращением потребления и дальнейшими проблемами для британской экономики.

Теннис в пузырях

Организаторы теннисного Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) — одного из четырех главных теннисных турниров года — объявили, что участники турнира, чтобы успеть акклиматизироваться и при этом не сидеть в двухнедельном карантине, смогут шесть недель в декабре-январе, до начала соревнований, провести в пяти изолированных "пузырях биобезопасности" в пяти разных городах страны.

Организаторы Australian Open надеются провести его в январе как обычно — с болельщиками на трибунах, хотя и ожидают, что их будет раза в два меньше, чем на последнем турнире.

Между тем число заражений коронавирусом в двух штатах Австралии — Виктории и Новом Южном Уэльсе — в последнее время тоже снова подскочило, и в Мельбурне, где проходит турнир, до середины сентября введен комендантский час с 8 вечера до 5 утра и другие ограничения.

Вирус на упаковках

В соседней Новой Зеландии тем временем выясняют, каким образом могла заразиться коронавирусом семья из четырех человек в городе Окленд. Эти люди не ездили за границу и не контактировали с иностранцами, а случаев передачи вируса внутри страны в Новой Зеландии не было уже больше трех месяцев.

Медики выясняют, не мог ли один из членов семьи подхватить вирус с упаковок импортных товаров на складе-холодильнике, где он работает.

В Окленде и по всей стране тем временем снова введены ограничения на перемещение людей и власти готовятся протестировать десятки тысяч человек, чтобы остановить распространение вируса.

Китайцы тоже сообщают о подозрениях насчет вируса на упаковках. Власти портового города Яньтай сообщили, что нашли коронавирус на пачках замороженной еды, прибывшей транзитом из северного китайского порта Далянь.

По данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирус может выживать на пластике в течение 72 часов, но подтвержденных случаев заражения через упаковки еды в мире пока не было.