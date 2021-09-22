Коронавирус в мире: ламы против Covid-19 и новые подозрения по поводу Уханя

Британские ученые считают, что коронавирус можно лечить нанотелами, найденными у лам, в Китае, возможно, еще в 2018 году заражали летучих мышей, а дизайнерский дом Valentino выпустил худи "для привитых" за 700 долларов. Би-би-си предлагает вам обзор последних событий, касающихся пандемии коронавируса в мире.

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За последнюю неделю, закончившуюся 19 сентября, прирост новых случаев Covid-19 в мире составил 3,8 млн случаев. Это сравнительно низкая цифра: на прошлом пике заражаемости, во вторую неделю мая, в мире заразилось около 5,7 млн человек. Средняя недельная заражаемость за последние месяцы то растет, то падает, и сейчас действует нисходящая тенденция.

Скончалось на минувшей неделе около 62 тыс. человек. Вакцинированы на данный момент почти шесть миллиардов во всем мире.

США сейчас на первом месте по числу умерших от коронавируса (676 тыс.) за ними идут Бразилия (590 тыс.), Индия (445 тыс.), Мексика (271 тыс.) и Россия (199 тыс.).

Лама Фифи против коронавируса

Новое исследование британских ученых показало, что маленькие антитела (так называемые нанотела), обнаруженные в организме лам, могут быть эффективны при лечении коронавируса, причем потенциально — в виде назального спрея.

Эти нанотела можно воспроизвести в лабораторных условиях. Работают они так же, как антитела в нашем организме: прикрепляясь к вирусам и бактериям, они служат маркером для иммунного ответа организма. Нанотела, по словам ученых, прикрепляются к патогенам особенно плотно.

Профессор Джеймс Нэйсмит из университета Розалинд Франклин (штат Иллинойс, США) считает результаты нового исследования очень многообещающими и говорит, что зараженных крыс препарат полностью излечил за шесть дней. Но на людях он пока не опробован.

Первый образец нанотел был получен от штатной ламы университета по имени Фифи. Ей ввели образец белка, похожего на белок коронавируса, чтобы спровоцировать иммунную реакцию.

Уханьские ученые планировали заражать летучих мышей коронавирусом?

Команда расследователей Drastic Research утверждает, что обнаружила документацию 2018 года, согласно которой ученые из Уханя подавали на правительственный грант с экспериментом по заражению летучих мышей коронавирусом.

Drastic, если верить сайту организации, — это независимая команда ученых-экспертов, большинство из которых работает анонимно.

Из обнаруженных ими документов следует, что всего за 18 месяцев до официального начала пандемии ученые предлагали обработать пещеры с летучими мышами в провинции Юньнань наночастицами, содержащими "белки нового гибридного вируса" из разряда коронавирусов, инфицирующих летучих мышей.

Целью этого эксперимента было дать летучим мышам иммунитет от новых коронавирусов, чтобы предотвратить их потенциальное распространение среди людей.

Интересно, что автором заявки на тендер был не китайский ученый, а британский зоолог Питер Дацак из американской компании EcoHealth Alliance, плотно работавшей с Уханьским институтом. В команде ученых, которые собирались осуществить эксперимент, была сотрудница института, специализирующаяся на летучих мышах, а также несколько американских ученых.

Подлинность документов якобы подтвердил бывший сотрудник администрации Дональда Трампа, страстного сторонника теории рукотворности коронавируса. Команда Drastic не впервые пытается найти свидетельства, которые могут быть истолкованы в пользу этой теории.

В прошлом году, например, эксперты нашли в открытых источниках упоминание 2013 года о работавшем в пещерах мужчине, который заразился заболеванием, похожим на вирус SARS (к этой же категории относится Covid-19).

В Drastic призывают научное сообщество тщательно изучить возможность того, что вирус был специально распространен среди людей, так как в обнаруженных документах, как утверждается, предполагается, помимо прочего, заражение людей вирусом в контролируемых условиях.

В ВОЗ, тем не менее, пока считают теорию о рукотворности вируса крайне маловероятной.

Худи от Valentino: дорого и только для привитых

Модный дом Valentino представил модель толстовки "для вакцинированных". Вся прибыль от ее продаж пойдет международной организации UNICEF, которая распространяет вакцины в небогатых странах с помощью программы Covax.

Черные худи с красным принтом "(V) Vaccinated" изначально были придуманы лос-анджелесской компанией Cloney.

Модельер дома Valentino Пьерпаоло Пиччоли увидел худи и скупил всю первую партию из пяти штук, чтобы подарить своим друзьям, в том числе поп-певице Леди Гаге.

Теперь толстовка продается на сайте дома Valentino.

"Прививка стала самым эффективным способом борьбы с пандемией и символом уважения к другим и социальной ответственности", — комментирует Пиччоли.

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