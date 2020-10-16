Коронавирус в мире: локальные локдауны в Европе и риски заразиться в самолете

Новые ограничения в большинстве стран Европы, Израиль выходит из локдауна, мэр Ливерпуля требует у правительства объяснений, певцы йоделя поставили под угрозу всю Швейцарию и насколько безопасно летать? Эти и другие новости о ситуации с пандемией - в нашем ежедневном обзоре.

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По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире с начала пандемии заболело почти 39 млн человек, умерло от Covid-19 более миллиона.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин покинула открывшийся накануне саммит лидеров ЕС в Брюсселе после того, как ей стало известно, что у члена финского парламента, с которым Марин недавно встречалась на заседании, выявили Covid-19. Она возвращается в Хельсинки, где пройдет тест и уйдет в профилактическую изоляцию.

Это уже второй случай за два дня: накануне, через пару часов после своегo выступления, саммит покинула глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ей также сообщили о диагнозе у одного из ее недавних контактов. Тест самой Ляйен оказался отрицательным.

На саммите в Брюсселе речь в основном идет об угрожающей эпидемиологической ситуации в странах Европы. Практически везде зафиксирован резкий рост заболеваемости. Больницы в ряде стран вновь переполняются пациентами с Covid-19.

По мнению некоторых лидеров ЕС, для эффективной борьбы с пандемией страны Евросоюза должны ввести единые ограничительные меры, но это предложение пока не нашло всеобщей поддержки.

Противоречия в Британии



В Британии с воскресенья графству Ланкашир будет присвоен третий наивысший уровень угрозы заражения в новой классификации регионов страны.

Первым в эту категорию попал Ливерпуль. Уровни могут присваиваться как отдельным городам, так и целым графствам. Градация такая: первый уровень - средняя опасность, второй - высокая и третий - наивысшая опасность.

Попадание в третью категорию означает введение наиболее строгих ограничительных мер. Однако, в отличие от ситуации в Ливерпуле, в Ланкашире спортзалы могут продолжать работу. Мэр Ливерпуля потребовал объяснений у центрального правительства, назвав происходящее полной неразберихой и несправедливостью.

В целом, статистика заболеваний коронавирусом в Англии за последнюю неделю выросла на 50%, заявляет Национальная статистическая служба Британии. Власти Уэльса рассматривают возможность введения частичного локдауна из-за резкого роста числа инфицированных.

Великобритания лидирует в Европе по числу смертей (43,3 тыс.) и занимает третье после Испании и Франции место по числу заболевших (676,4 тыс.).

Комендантский час во Франции



С полуночи пятницы в крупных городах Франции - Париже, Лионе, Марселе, Лилле, Рауне и других - начнет действовать комендантский час. Всего под эту меру попадают около 22 млн. человек.

Комендантский час будет действовать с 9 вечера до 6 утра. Для нарушителей на первый раз предусмотрен штраф в 135 евро, а при повторных нарушениях - до шести месяцев тюрьмы и штраф в размере 3750 евро.

Исключение будет сделано только для людей, совершающих пробежки, и для собачников. Однако, как и во время первого локдауна, им надо будет иметь при себе специальное разрешение.

Статистика заражений во Франции резко растет в последнее время. С начала эпидемии в стране заболело 850,1 тыс. человек, умерло 33,1 тыс.

Рекордное число умерших в Польше



В Польше рекордный суточный показатель смертей от Covid-19 и связанных с ним причин - 132 умерших. Это самое большое число за все время эпидемии. Также за последние 24 часа выявлено 7705 новых инфицированных - второй самый высокий показатель.

С субботы почти в половине регионов страны, включая Варшаву и другие крупные города, вводятся жесткие ограничения.

Ученики средних школ и вузов снова перейдут на дистанционное обучение. Снова запрещаются многолюдные вечеринки, включая свадьбы и семейные праздники с участием гостей из других домов. Собираться в общественных местах можно компаниями до 10 человек.

Число посетителей баров и ресторанов не должно превышать 50% от вместимости заведений. С 9 часов вчера обслуживание только на вынос.

Вспышка в Швейцарии



Власти Швейцарии признали, что прошедший в сентябре в кантоне Швиц концерт певцов йоделя стал рассадником инфекции внутри страны. На концерте присутствовали 600 зрителей. Устроители концерта просили их соблюдать дистанцию, но ношение масок не было обязательным.

Через девять дней после концерта стало известно, что у целой группы людей, посетившей концерт, диагностирован Covid-19. За несколько последующих недель число заболевших в кантоне достигло 1230.

Израиль выходит из локдауна



Власти Израиля согласовали поэтапный вывод страны из повторного общенационального локдауна, введенного в середине сентября. По данным медиков, за прошедший месяц ежедневный уровень новых случаев заболевания значительно снизился - с 9 тыс. до менее чем 2 тыс.

С воскресенья израильтяне смогут отъезжать от своих домов на расстояние свыше 1 км. Откроются детские сады, рестораны смогут вернуться к обслуживанию на вынос.

Снова будет разрешено посещать пляжи, парки и молиться у Стены Плача в Иерусалиме. Также открываются для посетителей мусульманские и христианские святыни.

Общее число заболевших в Израиле с начала эпидемии составляет 301,3 тыс. человек, умерло 2139.

Насколько безопасно летать?



Сотрудники министерства обороны США провели исследование, которое показало, что риск заразиться коронавирусом на борту самолета минимален, если все пассажиры сидят в масках.

Эксперименты были проведены в ходе дальних рейсов, выполняемых самолетами Boeing.

Ученые установили, что в течение 6 минут через систему вентиляции отфильтровывается до 99% частиц, которые могут переносить коронавирус.

При этом они подчеркивают, что, по условиям эксперимента, на борту находился только один коронавирусный больной. Также не была протестирована ситуация в условиях, когда пассажиры ходят по салону.

Тем не менее авторы эксперимента считают его результаты очень обнадеживающими.