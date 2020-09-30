Коронавирус в мире: Меркель призывает немцев приготовиться ко второй волне

На фоне нового роста числа заболевших Covid-19 канцлер Германии Ангела Меркель призвала сограждан не расслабляться перед лицом того, что многие называют второй волной пандемии.

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По данным университета Джонса Хопкинса, свыше половины выявленных случаев заражения коронавирусом приходится на четыре страны: США, Индию, Бразилию и Россию. Более миллиона человек умерли, около 25 миллионов выздоровели.

Набраться терпения

"Мы рискуем потерять все, чего достигли за последние месяцы", — заявила в Бундестаге канцлер Германии Ангела Меркель.

В среду в стране были зарегистрированы 1798 заболевших и 17 смертей от Covid-19. Летом число новых случаев составляло меньше 500 в день.

Со вторника в Германии вновь запрещены развлекательные мероприятия с участием более чем 25 человек.

В необычайно эмоциональной речи канцлер призвала соотечественников не расслабляться.

"Я уверена, что прежняя жизнь вернется. Семьи будут отмечать праздники, клубы, театры и футбольные стадионы вновь наполнятся. И тогда мы порадуемся. Но пока надо действовать терпеливо и разумно. Только так мы спасем человеческие жизни", — сказала она.

"А нам все равно!"

Стало известно, что в ночь с понедельника на вторник полиция разогнала подпольную танцевальную вечеринку в одном из помещений Университета Ковентри.

По имеющимся данным, в ней участвовали более 200 студентов.

Руководство университета заявило, что глубоко обеспокоено появившимися в интернете видео и выразило возмущение "вопиющим нарушением" установленных правил.

Правительственное постановление разрешает британцам проводить досуг группами не больше шести человек, если не все члены группы живут под одной крышей. Администрация Университета Ковентри, со своей стороны, ранее рекомендовала студентам свести вечеринки к минимуму.

В среду количество новых случаев ковида в Соединенном Королевстве второй день подряд превысило 7000 — 7108 случаев. Во вторник прирост составил 7143. Еще 71 человек умер (по совпадению, во вторник был тоже 71 умерший), такого числа смертельных исходов не фиксировалось с 26 июня.

Общее число жертв достигло 42143. В эту цифру включаются все умершие в течение 28 дней после положительного теста на коронавирус.

Применяются и другие методики расчета числа смертей от пандемии — по количеству свидетельств смерти с указанием Covid-19 и (самое надежное для сопоставления с другими странами) по избыточной смертности по сравнению с предыдущими годами. Однако эти цифры обновляются медленнее: три статистических ведомства, обслуживающих Англию и Уэльс, Шотландию и Северную Ирландию соответственно, публикуют такую статистику еженедельно или ежемесячно, последние данные доступны за период до 18 или 20 сентября в зависимости от региона.

Технология на помощь марафонцам

В ближайшее воскресенье в Лондоне вновь пройдет ежегодный марафон. В связи с пандемией, марафон не пройдет по улицам города, а состоится в парке Сейнт-Джеймс.

Из-за коронавируса, в нем примут участие лишь 100 самых элитных марафонцев мира. К их одежде, а также к одежде 500 организаторов и сотрудников марафона, будет прикреплено устройство Bump, которое издает звуковое предупреждение в случае, если люди сближаются на небезопасное расстояние (менее 2 метров).

Участники пробегут вокруг парка 19 раз. Вокруг будет возведено заграждение, и публика сможет увидеть марафон лишь по телевизору.

Все остальные желающие принять участие в марафоне могут принять участие в его виртуальной версии.

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