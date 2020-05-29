Коронавирус в мире: новая вспышка в Азии, Европа для европейцев и первый Covid-рехаб

Страны старого света продолжают выходить из карантина — но если ЕС не готов открывать внешние границы, то в Азии после нового скачка инфекций закрывают уже было открывшиеся школы, бары и караоке.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Centrālā laboratorija.

В Англии первых пациентов принял коронавирус-рехаб, названный именем героини Крымской войны, а в Нью-Йорке власти штата готовы заплатить квартплату за жильцов, потерявших работу после начала пандемии.

Азия выходит из карантина, несмотря на тревожные вести

Многие страны Юго-Восточной Азии быстро и эффективно действовали в борьбе с вирусом. Успехи Южной Кореи, Сингапура и Тайваня стали примером для всего мира.

В середине мая казалось, что очаг вируса теперь — западное полушарие. Однако конец карантина в тех странах Азии, которые первыми приняли на себя удар, и распространение вируса в других государствах, привело к сложной ситуации в регионе.

Но на этой неделе из Кореи пришли тревожные новости: в стране было зарегистрировано рекордное суточное число заболевших почти за два месяца — 79 человек. Почти все заболевшие живут в Сеуле и его пригородах — на них приходится около половина 51-миллионного населения страны.

Одним из недавних очагов заражения стал склад крупнейшего интернета-магазина страны Coupang — как минимум 82 человека заразились там. Но заражения связывают и с открывшимися после карантина барами, ночными клубами, караоке и другими заведениями. Они были вновь закрыты.

Правительство Южной Кореи собралось на экстренное совещание и решило на две недели закрыть парки, музеи и другие общественные пространства в столице. Из-за опасений новой вспышки занятия были отложены в сотнях учебных заведений по всей стране. Частным школам и компьютерным клубам также рекомендовано приостановить работу.

Параллельно растут новые случаи в двух азиатских гигантах — Индии и Индонезии, второй и четвертой странах мира по размеру населения.

В Индии официально больше 160 тыс. подтвержденных случаев Covid-19, и суточное число заболевших продолжает расти. В пятницу власти отчитались о новом рекорде: 6500 положительных анализов за сутки.

Ожидается, что в некоторых штатах и районах карантин может быть продлен на два месяца. Индийские журналисты запечатлели страшные реалии переполненных больниц в Мумбаи, где некоторые пациенты спят на картонках в коридорах.

В Индонезии также растет количество заболевших. В четверг власти отчитались о 686 заболевших. Всего в республике уже почти 1,500 умерших от Covid-19 — рекордный показатель во всей Юго-Восточной Азии. Несмотря на это, власти планируют постепенное снятие ограничений.

Европа открывается — пока для европейцев

Европейские страны продолжают открывать границы — но лишь для граждан других стран ЕС. Для россиян любимые туристические направления в Европе остаются закрытыми.

В пятницу Болгария объявила об открытии въезда для граждан ЕС. Но прилетающие из стран с высокими уровнем заражений должны будут самоизолироваться на 14 дней.

Ранее Хорватия открыла границы для 10 стран ЕС без помещения прилетающих в карантин. Открывает границы и Кипр, надеясь хотя бы частично спасти туристический сезон — но только для некоторых стран ЕС и для Израиля. Большинство отдыхающих на острове обычно составляют британцы и россияне, но их пока не ждут.

Италия открывает границы 3 июня для жителей всех стран ЕС и Шенгенской зоны, а также британцев — но в Британии всех прилетающих с 8 июня ждет двухнедельный карантин.

Британцам разрешили встречаться

Премьер-министр Британии Борис Джонсон разрешил жителям Англии с понедельника встречаться в группах до шести человек в открытых пространствах — парках или садах. Аналогичное правило уже действует в Северной Ирландии.

Джонсон отдельно подчеркнул, что англичанам можно собираться на барбекю, соблюдая меры гигиены и социального дистанцирования.

Еще более щедрые послабления ввела первый министр Шотландии Никола Стерджен — там теперь можно встречаться в группах до восьми человек.

В Уэльсе с понедельника можно будет встречаться людям из двух разных домохозяйств — без ограничения на число собравшихся.

По всей стране также начинается поэтапное открытие школ и детских садов, а в Англии с 8 июня смогут открыться стоматологические клиники.

Covid-рехаб в честь героини Крымской войны

В пятницу в Англии первых пациентов приняла клиника для восстановления больных, переболевших коронавирусом.

Она называется Сикол-центр — в честь медсестры Мэри Сикол, самоотверженно ухаживавшей за ранеными британцами во время Крымской войны против Российской империи (1853-1856).

Рехаб открылся в городке Хэдли-корт в графстве Суррей в специально переоборудованным помещении бывшего военного госпиталя. Глава национальной службы здравоохранения Англии сэр Саймон Стивенс пообещал в скором времени открыть аналогичные центры.

Нью-Йорк поможет жителям с арендой

Нью-Йорк одним из первых из крупных американских городов ввел меры социальной изоляции, и в закрытом на карантин городе сотни тысяч человек остались без работы.

Сразу же остро встал вопрос квартплаты, и финансовая помощь, выделенная федеральным правительством, не решила проблемы — сумма составила 1200 тыс. долларов на человека, а средняя цена аренда однокомнатной квартиры в Нью-Йорке составляет 2950 долларов. В Америке аренда дороже только в Сан-Франциско, где цены раздуты присутствием крупнейших технологических компаний.

Активисты неделями отчаянно требовали заморозить выплаты аренды. Местные власти не пошли на столь радикальный шаг, но в четверг законодательный орган штата Нью-Йорк выделил 100 млн долларов на компенсации владельцам квартир, чьи жильцы не смогли заплатить аренду из-за потери работы во время пандемии, сообщает газета New York Times. Это может спасти многих жителей мегаполиса от выселения.

Государственные средства могут покрыть квартплату с 1 апреля по 31 июля. Для вступления этой меры в силу требуется подпись губернатор штата Эндрю Куомо.