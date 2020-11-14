Коронавирус в мире: новые антирекорды, Валерий Меладзе против ограничений

В России зарегистрирован новый максимум с начала пандемии, на Украине отмечен новый антирекорд заболеваемости, Италия расширяет зону карантина на новые области, а в США ограничивают работу фирм и компаний, не связанных с производством и продажей товаров первой необходимости.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По данным Унисерситета Джонса Хопкинса, число заболеваний Covid-19 по всему миру превысило 53 млн, в первой пятерке стран - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия.

Однако первая пятерка стран с самой высокой смертностью выглядит несколько иначе: США, Бразилия, Индия, Мексика, Великобритания.

Новый рекорд



Суточный прирост новых случаев коронавируса в России впервые превысил отметку в 22 тысячи, достигнув максимума за все время пандемии. Предыдущий антирекорд был поставлен днем ранее.

Наиболее высокое количество заболевших регистрируется в Москве: за минувшие сутки было выявлено 6 тысяч 427 новых случаев. Максимальное число новых заражений в столице составило 6897 и было зафиксировано 9 ноября.

За последние сутки в Москве госпитализировано 1480 пациентов с коронавирусом. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 385 человек.

Из-за роста распространения инфекции в столице на этой неделе были введены дополнительные ограничительные меры: закрыты выставки и вернисажи, отменены развлекательные мероприятия и ограничена заполняемость залов до 25% в театрах, кинотеатрах и концертных залах. Эти меры будут действовать до 15 января.

В пятницу вечером популярный российский певец Валерий Меладзе в соцсетях призвал коллег не сниматься в телевизионных новогодних программах в знак протеста против ограничений.

"Если наша работа запрещена ограничительными мерами, то нам запрещено принимать участие и в новогодних съемках. Думаю, было бы правильным придерживаться этих правил, и всем артистам отказаться от съемок в новогодних программах. Может тогда кто-то заметит, что есть целая отрасль, в которой десятки тысяч людей лишены работы уже в течение многих месяцев", - написал он.

На Украине тоже антирекорд

По данным министерства здравоохранения Украины, за минувшие сутки было зарегистрировано 12 524 новых случаев, что стало новым антирекордом по сравнению с предыдущим днем, когда было выявлено 11 787 новых заболевших. Общее число заболевших составляет 525 176 человек.

"Это война. Каждый день этот вирус уносит жизни украинцев", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, который транслировался по телевидению.

Вирус стал распространяться активнее с начала сентября, после чего власти ввели частичный локдаун на выходные дни, однако ряд администраций на местах заявили, что не будут следовать этому распоряжению, чтобы не допустить развала бизнеса.

Карантин в Италии

Италия добавила Кампанию и Тоскану в так называемые "красные зоны", в которых с воскресенья вводится строгий карантин.

Власти Кампании, в которую входит Неаполь, ранее предупредили, что система здравоохранения находится на грани краха.

Накануне число новых случаев заболевания в Италии превысило 40,9 тысяч человек - это новый рекорд для страны.

Ранее на этой неделе общее число заразившихся коронавирусом в стране превысило 1 млн, более 44 тысяч человек скончались.

Штаты в США ограничивают работу бизнеса



Американские штаты Орегон и Нью-Мексико объявили о введении карантинных мер из-за роста случаев коронавируса.

Власти закрывают большинство компаний, которые не связаны с производством или продажей товаров первой необходимости, а также призвали жителей ограничить социальные контакты.

В пятницу Калифорния стала вторым штатом, где число заразившихся превысило один миллион, первым эту отметку преодолел Техас.

Ежедневно в США умирает около 900 человек, заразившихся коронавирусом.

Ежесуточный прирост новых случаев превышает 100 тысяч последние 11 дней, более 67 человек находятся в больницах.

Общее число заразившихся коронавирусом в США превысило 10,7 млн, 244 тысячи людей скончались, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

"Ни одного случая"

Лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов вновь заявил, что в стране не выявлено ни одного случая заболевания ковидом.

Он сделал это заявление, открывая новую инфекционную больницу, оснащенную, среди прочего, новыми ИВЛ шведского производства, как сообщает Франс-пресс со ссылкой на местую прессу.

"В результате принятых профилактических мер в нашей стране ни было отмечено ни одного случая коронавируса", - цитируют слова президента местные СМИ.

В июле страну посетила делегация ВОЗ, рекомендовав властям ввести ограничительные меры, "как если бы в стране вирус уже распространялся".

Туркменистан закрыл свои границы для иностранцев до будущего года. Работа религиозных учреждений, а также ресторанов, кафе и магазинов ограничена до 1 декабря.

Туркменистан, наряду с Северной Кореей, одна из немногих стран в мире, которая пока не сообщила ни одного случая Covid-19.