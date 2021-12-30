Коронавирус в мире: почти миллион больных в сутки, ВОЗ опасается краха систем здравоохранения

Страны Европы и США продолжают фиксировать рекордные показатели суточной заболеваемости. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус назвал происходящее цунами, спровоцированном пересечением двух штаммов — "Дельты" и "Омикрона".

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Причиной большей части новых случаев заболевания Covid-19 в мире в настоящий момент является "Омикрон". Согласно проведенным исследованиям, он более заразен, чем все предыдущие штаммы, но не вызывает тяжелой формы заболевания.

Однако, по мнению Гебреисуса, "Дельта" также по-прежнему представляет угрозу населению и системам здравоохранения разных стран.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в общей сложности с начала пандемии коронавирусом заболели 284,6 млн человек, умерли — 5,4 млн.

В период с 22 по 28 декабря в мире было зарегистрировано 6 млн 550 тысяч случаев заражения, то есть в среднем 935 тысяч в день, сообщает AFP. В реальности зараженных может быть еще больше.

Ошеломляющая статистика

Франция второй день подряд сообщает о 208 тыс. заболевших в сутки — это самый высокий показатель за все время пандемии.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США среднее суточное число новых случаев за прошедшую неделю составило 265,4 тыс, а в минувший понедельник было зарегистрировано более 440 тыс. заболевших.

При этом главный эпидемиолог США Энтони Фаучи предупредил, что это еще не пик. По его мнению, главный удар заражаемости придется на середину января, учитывая численность населения страны и неудовлетворительные темпы вакцинации.

Рекордная заболеваемость наблюдается также в Великобритании, Дании, Португалии и Австралии.

В Польше в среду от коронавируса умерли 794 человека — самое большое число смертей в день за все четыре волны пандемии в стране. Почти все умершие не были вакцинированы, сообщают польские власти.

"Все это означает невероятные нагрузки на медицинских работников, системы здравоохранения находятся на грани краха", — заявил глава ВОЗ.

Бустеры — благо не для всех?

Во многих развитых странах развернута кампания по предоставлению населению третьей, бустерной дозы вакцины. В Британии, например, ее получили уже 57% граждан старше 12 лет.

Однако Тедрос Аданом Гебреисус заявил на брифинге для журналистов, что это может иметь обратный эффект и сделать пандемию более затяжной в глобальном смысле. По его словам, закупая вакцины для третьей дозы, богатые страны создают дефицит препаратов для бедных стран, где еще не все население получило даже первую прививку.

Таким образом, считает глава ВОЗ, создаются благоприятные условия для дальнейших мутаций и распространения вируса.