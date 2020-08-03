Коронавирус в мире: полный локдаун в Мельбурне из-за роста "необъяснимых заражений"

По данным Института Джонса Хопкинса, общее число зараженных Covid-19 во всех странах мира приближается к 18 млн, зарегистрировано более 685 000 смертей. Пандемия продолжает активно распространяться в нескольких регионах, в том числе в Австралии, США, Южной Африке и Индии.

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В австралийском штате Виктория объявлен режим бедствия на фоне роста статистики заражений — за последние сутки там был подтвержден 671 новый случай заболевания.

В столице штата, Мельбурне, введены меры предосторожности 4-го уровня, по которым жителям разрешено покидать дома только, чтобы купить еду в радиусе 5 км от места их проживания или заняться спортом.

Эти ограничения будут действовать не менее 6-ти недель. Как пояснил премьер штата Дэниел Эндрюс, врачи не смогли проследить цепочку заражений у 760 человек, которых они называют "необъяснимыми случаями", что частично объясняет строгость введенных мер.

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По словам Эндрюса, введенные ранее карантинные меры приносили недостаточный результат. "Нам нужно действовать решительнее. Это единственный способ пережить это", — сказал Эндрюс.

Откуда берутся "необъяснимые случаи"?

Экспертов все больше беспокоит появление так называемых "необъяснимых случаев" заражения — когда новых заболевших невозможно привязать к уже существующим очагам инфекции или подтвердить их контакт с установленным носителем коронавируса.

Именно это усложняет сдерживание распространения инфекции и вынуждает власти предпринимать более строгие ограничительные меры, как это происходит сейчас в Мельбурне, где 51% составляют именно необъяснимые случаи — или все еще находящиеся в процессе выявления цепочки заражения.

Гонконг, город с населением в 7,5 млн человек, сумел обойтись без жесткого карантина всю весну, однако в июле там была отмечена вспышка — и также, по большей части необъяснимого происхождения.

Это сразу вынудило власти объявить в школах досрочные летние каникулы, закрыть бары, фитнес-клубы и пляжи; запретить собираться в компании более 4-х человек и ввести строгие штрафы за появление в общественных местах без маски.

В Японии, также избежавшей пока масштабной пандемии, по данным издания Bloomberg Law, cлучаи "инфицирования непонятного происхождения" с 19% в середине июня выросли за месяц до 51%. Но японские власти не закрывали магазины и учреждения, а лишь рекомендовали населению соблюдать осторожность.

Самый малочисленный хадж

В воскресенье немногочисленная группа паломников, соблюдая принципы социального дистанцирования, совершила заключительный этап паломничества, обойдя по кругу мусульманскую святыню Каабу, находящуюся в центре Заповедной мечети в Мекке.

Все паломники должны носить лицевую маску и соблюдать дистанцию

Из-за пандемии в этом году только 10 тыс. мусульман смогли совершить паломничество в Мекку по сравнению с 2,5 млн верующих, прибывших на пятидневный хадж в прошлом году.

Как сообщил король Саудовской Аравии Салман, проведение этого знаменательного для каждого мусульманина события потребовало от властей двойных усилий. "В этом году хадж был ограничен очень небольшим количеством участников из разных стран, чтобы завершить этот ритуал, невзирая на нынешние сложные обстоятельства", — сказал 84-летний монарх.

К примеру, для одной из частей ритуала — побивания камнями шайтана — властям пришлось выдавать верующим мешочки со стерилизованными камнями, тогда как обычно паломники сами собирают камни.

В этом году власти Саудовской Аравии оплатили приехавшим на хадж проживание, питание и медицинские услуги. Российские мусульмане не смогли оказаться в числе прибывших из-за действующего в России карантина.

США: съезд республиканцев без прессы?

В субботу американские СМИ, в частности агентство Associated Press, сообщили, что предвыборный съезд республиканцев, на котором Дональд Трамп должен быть официально объявлен кандидатом в президенты, впервые в истории пройдет в закрытом для прессы режиме — из-за коронавируса.

Он должен состояться 24 августа в городе Шарлотт, штат Северная Каролина, в присутствии 336 делегатов.

Однако в воскресенье Республиканская партия поспешила дистанцироваться от этих сообщений, сделав заявление через своего представителя, что окончательное решение по вопросу допуска прессы пока не принято.

Координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс предупредила в выходные, что США вступили в новую фазу борьбы с пандемией.

В интервью Си-Эн-Эн она подтвердила, что инфекция распространяется по стране очень широко и стала представлять большую угрозу, чем это было в начале пандемии. Она также предупредила жителей сельских районов, что они также находятся под угрозой заражения.