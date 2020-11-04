Коронавирус в мире: последний день "свободы" в Англии, ограничения в Швеции

Европа перешагнула очередной мрачный рубеж: общее число случаев заболевания коронавирусом превысило 11 млн и более 285 тыс. зарегистрированных смертей. С 5 ноября в Англии вводятся новые карантинные ограничения, другие европейские страны также пытаются остановить вторую волну пандемии.

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По данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось 47,5 млн человек, умерли 1 миллион 216 тысяч человек.

Не бузите напоследок

Полиция в Англии предупредила, что будет пресекать любые попытки массово отмечать последний день перед введением новых карантинных правил. В полночь 5 ноября в Англии запрещено встречаться с людьми, проживающими по другому адресу, собираться более двух человек. Кроме того, закрываются все магазины и службы не первой необходимости.

Полиция Лондона предостерегла желающих повеселиться в последний день "свободы", сказав, что они ставят под угрозу не только свое здоровье, но и здоровье окружающих, тогда как полицейские на севере Англии предупредили, что нарушителей ждет серьезный отпор.

Одновременно владельцы пабов призвали своих клиентов воспользоваться последней возможностью выпить с друзьями. Хозяин заведения под названием The Star Inn в Нортумберленде разместил в "Твиттере" следующий призыв: "Сегодня — последний день перед введением карантина! Помогите нам утилизировать все бочковое пиво и сидр. Это надо сделать между полуднем и 10 часами вечера".

Больше восьми не собираться

В Швеции отмечен рост числа умерших от Covid-19. Всего с начала эпидемии в стране умерли почти 6 тыс. человек.

Премьер-министр Швеции Стефан Левин сказал, что страна оказалась в "очень серьезном положении", поскольку вирус "движется в неправильном направлении".

В результате резкого роста случаев заболевания, вводится новое ограничение: число людей за одним столом в кафе и ресторанах не должно превышать восемь человек. Кроме того, жителям еще трех провинций страны Халланде, Эребру и Йенчепинге рекомендуется не пользоваться общественным транспортом и посещать только магазины первой необходимости.

Это означает, что новые правила вводятся для 70% населения Швеции (10,5 млн человек), хотя они носят только рекомендательный характер.

В Нидерландах число новых случаев заражения коронавирусом падает, но очень незначительно

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил о новых ограничительных мерах. Во время телевизионной пресс-конференции он заявил, что скорость распространения эпидемии падает, но очень медленно. Новые меры включают запрет встречаться более чем двум людям из разных домов и рекомендацию не выезжать за границу до середины января. Они будут действовать две недели.

Кроме того закрываются музеи, театры, кинотеатры, зоопарки и парки аттракционов.

Также ожидается, что с 1 декабря в Нидерландах станет обязательным ношение масок. Больницы в стране переполнены, и если этих мер окажется недостаточно, то правительство может ввести комендантский час и закрыть школы.

Новогодний подарок?

Исполнительный директор Национальной службы здравоохранения Британии (NHS) сэр Саймон Стивенс сказал в интервью Би-би-си, что NHS готова приступить к вакцинации населения еще до наступления Рождества при условии, что какая-то вакцина к этому времени будет разработана и одобрена.

"Сейчас в разработке находится более 200 вакцин, и мы надеемся, что получим одну или даже несколько в начале будущего года" — сказал он. Сэр Саймон также отметил, что NHS сейчас занимается организацией массового вакцинирования и будет готова начать его до наступления Рождества, разумеется, если какая-то вакцина будет готова.

3 ноября в профессиональном журнале для участковых врачей "Пульс" было объявлено, что все местные клиники должны быть готовы к началу вакцинации с начала декабря, и что первыми вакцину получат люди старше 85 лет и работники жизненно важных служб.

В других европейских странах

В Австрии число новых случаев заболевания коронавирусом впервые с начала эпидемии превысило 6 тысяч человек в день и достигло 6211.

В прошедшие 24 часа во Франции число умерших от коронавируса составило 854 человека — это самое большое количество зарегистрированных смертей с середины апреля.

Министр здравоохранения Германии заявил, что страна переживает критический момент в борьбе с эпидемией. С начала ноября в Германии были введены дополнительные ограничительные меры.

Греция на месяц ввела запрет на передвижения по ночам, закрыв рестораны, театры и музеи в самых населенных районах, включая Афины.

Дополнительные ограничительные меры введены и в Португалии. Они распространяются на 70% населения страны.

Новые запреты вводит и Польша, в которой был отмечен рекордный рост числа заболевших: 21897 за один день.

Рекордное число заболевших в России

В России впервые с начала пандемии число новых случаев заболевания коронавирусом за сутки превысило отметку в 19 тысяч и составило 19 768 человек. Общее число заболевших превысило полтора миллиона и достигло 1 693 454.389.

Число смертей за последние сутки составило 389 человек. Предыдущий рекорд по количеству смертей был зафиксирован 29 октября, когда умерли 366 человек с подтвержденным диагнозом. Общее количество умерших достигло 29 217.

США вступают в смертельно опасный период

Координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс предупредила, что США приблизились к самому опасному периоду пандемии, и призвала к принятию "агрессивных" мер.

Это заявление опровергает одно из утверждений Дональда Трампа во время предвыборной кампании, что Соединенные Штаты прошли кризисный период распространения эпидемии.

"Число случаев заболевания растет почти в 30% американских штатов, — продолжила она, — это самое большое число очагов заражения с начала пандемии. Необходимо постоянно и последовательно напоминать американцам о необходимости пользоваться масками, соблюдать физическую дистанцию, мыть руки. Также следует ввести серьезные ограничения на встречи в закрытых помещениях, особенно с семьей и друзьями".

Очередной всплеск заболеваний в Иордании

В понедельник в Иордании число новых случаев заболеания коронавирусом достигло 5877, что является одним из самых высоких показателей в мире на душу населения.

Это произошло потому, что власти ослабили ограничительные меры, посчитав, что им удалось остановить бесконтрольное распространение вируса среди населения.

Всего три месяца назад Иорданию, также как Новую Зеландию и Таиланд, считали одной из самых успешных стран в борьбе с пандемией.

Бразилия на втором месте по числу смертей

За последние сутки в Бразилии были зарегистрированы 11843 случаев новых заболеваний Covid-19 и 243 смерти.

Общее число заболевших превысило 5,5 млн человек, из которых 160496 скончались. Это ставит Бразилию на второе место после США по числу летальных исходов.