Коронавирус в мире: рекордное число заболевших за сутки и закроется ли Британия на новый карантин?

По информации ВОЗ, число зараженных коронавирусом в мире за последние 24 часа выросло почти на 260 000 — это рекордный суточный прирост с начала пандемии.

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По данным ВОЗ, число новых случаев впервые превысило четверть миллиона за один день.

Общее число жертв коронавируса во всем мире превысило 600 тысяч. Почти четверть из них — в Соединенных Штатах.

Между тем, президент Трамп настаивает, что в США смертность от Covid-19 одна из самых низких в мире, несмотря на то, что общее число скончавшихся от этой болезни превысило 140 000. В интервью Fox News Трамп отказался принять данные университета Джонса Хопкинса, которые явно противоречат тому, что утверждает президент.

Центр эпидемии — Флорида

Трамп заявил, что статистика о заболевших в США выросла, поскольку в стране начали проводить значительно больше анализов на коронавирус. Он также сказал, что большинство вновь инфицированных — это молодые люди, у которых всего лишь насморк — и они быстро поправятся.

В США сильнейшие всплески Covid-19 наблюдаются в южных штатах, которые долгое время оттягивали введение карантина и обязательное ношение масок — во Флориде, Техасе и Аризоне.

Флорида в настоящий момент — центр эпидемии в США, где зарегистрировано более 337 тыс. инфицированных и более 5 тысяч смертей от коронавируса. В некоторых частях Майами введен комендантский час: людям запрещено появляться после 20:00 в самых популярных туристических кварталах.

По сведениям Университета Джонса Хопкинса, всего с начала эпидемии коронавирусом заразились к этому моменту 14,3 млн человек. Больше всего новых инфицированных зарегистрировано в США, Бразилии, Индии и Южной Африке.

По всему миру от Covid-19 за последние сутки скончались 7360 человек — это самый высокий дневной показатель с 10 мая.

Предыдущий рекордный суточный прирост новых случаев заражения ВОЗ зарегистрировала всего днем раньше.

Планы оздоровления экономики ЕС под вопросом

Третий день переговоров стран Евросоюза по масштабному плану восстановления экономики, пострадавшей от эпидемии коронавируса, похоже, не приведет к консенсусу. Лидеры европейских государств впервые после начала пандемии лично приехали на саммит — до этого они встречались только по видеосвязи.

Сомнения в успехе саммита высказала, в частности, канцлер Германии Ангела Меркель. Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте считает, что переговоры зашли в тупик, тогда как канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что они движутся в правильном направлении.

Более бережливые северные страны — такие, как Нидерланды и Швеция — настаивают, что обсуждаемый пакет в 750 млрд евро должен представлять собой займы, а не гранты.

Между тем президент европейского Центробанка Кристин Лагард в интервью агентству Рейтер сказала, что на переговоры можно потратить больше времени, но главное, чтобы пакет помощи был "масштабным и амбициозным".

Закроется ли Британия на новый карантин?

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не хотел бы вводить еще один карантин по всей стране в случае новой волны Covid-19.

В интервью газете Sunday Telegraph он выразил уверенность в силах местных властей и сравнил общенациональный локдаун с мерами ядерного сдерживания, которые необходимо иметь лишь на самый крайний случай.

По словам британских экспертов, распространение эпидемии в стране, возможно, удастся сдержать под контролем, при условии, что каждый будет тщательно соблюдать все меры предосторожности

Ранее Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на то, что жизнь в стране более-менее вернется в нормальное русло к Рождеству.

Правительство страны наделило местные советы возможностью вводить локальные карантинные меры для подавления новых вспышек. Местные власти вправе прекращать торговлю, отменять мероприятия, закрывать парки и другие общественные места.

В то же время эпидемиологи не разделяют оптимизма премьер-министра. Главный научный советник британского правительства Патрик Валланс заявил, что зимой перед страной встанут более серьезные трудности, и существует немалый риск того, что национальный карантин снова окажется необходим.

Согласно выпущенному во вторник докладу, вторая волна коронавируса в Британии предстоящей зимой может унести еще порядка 120 тысяч жизней, и до 250 тыс. — в случае если развитие эпидемии пойдет по наихудшему сценарию.

Британская полиция не смогла разогнать рейв-вечеринку

В воскресенье британская полиция сообщила, что не смогла разогнать незаконную рейв-вечеринку в окрестностях города Бат, которая прошла в ночь с субботы на воскресенье. Ее участниками стали более 3 тыс. человек.

На шум, который, по заявлению некоторых доходил до Бристоля (а от этого города до Бата больше 20 км), стали жаловаться жители многих окрестных городов. Полиция графств Эйвон и Сомерсет сообщила, что полицейские прибыли на место сразу после того, как получили сигнал, что там собралось слишком много людей, но оказались не в силах что-либо предпринять.

"Мы не могли ничего поделать… исходя из соображений безопасности самих собравшихся повеселиться, многие из которых уже опьянели или были под воздействием наркотиков, и с учетом безопасности полицейских тоже," — сказал начальник полицейского управления Иен Уайли.

Он также пообещал расследовать этот инцидент.