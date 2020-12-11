Коронавирус в мире: Россия и Британия объединяют усилия, США одобряют вакцину Pfizer

Число заражений коронавирусом в мире приближается к 70 млн, скончались от связанных с ним заболеваний 1, 58 млн человек, показывает карта Университета Джонса Хопкинса.

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В США за среду скончалось более 3 тыс. человек - это самое высокое дневное число смертей исходов за всю пандемию Covid-19 где-либо в мире. Страна приступит к вакцинации в ближайшие дни, так как вакцина уже почти одобрена, сообщили власти. Британия сокращает срок самоизоляции. А ученые тем временем приступают к тестированию комбинации российской и оксфордской вакцин.

AstraZeneca и "Спутник-V"

Британские и российские ученые объединили усилия, чтобы протестировать комбинацию разработанной в Оксфорде вакцины AstraZeneca и российской "Спутник-V".

Они надеются что сочетание этих вакцин повысит их эффективность. Ученые предполагают, что соединение двух однотипных вакцин будет способствовать лучшей иммунной реакции организма.

Испытания пройдут в России, в них будут участвовать добровольцы в возрасте старше 18 лет, однако пока не ясно, сколько человек примет участие в эксперименте.

Как сообщает корреспондент Би-би-си по вопросам науки Джеймс Галлахер, есть все основания предполагать, что комбинация двух вакцин пойдет на пользу обеим сторонам.

Эти вакцины похожи, обе используют безвредные вирусы, чтобы доставить в организм часть генетического кода коронавируса. Риск заключается в том, что после первой инъекции организм может прибрести иммунитет к такому "доставщику" и повторная вакцинация или бустер окажутся менее эффективными.

Поэтому ученые намерены попробовать и другие возможные комбинации, чтобы добиться наибольшей эффективности.

В США вот-вот начнется вакцинация

В США государственный регулятор качества продуктов и медикаментов объявил о том, что вакцина Pfizer-BioNTech будет одобрена в ближайшие дни в ускоренном порядке.

Министр здравоохранения США Алекс Азар добавил, что власти США вместе с Pfizer сейчас организуют доставку достаточного количества доз вакцины, чтобы люди из групп риска получили их к понедельнику-вторнику.

Вакцина Pfizer-BioNTech уже одобрена для иммунизации населения в Великобритании, Канаде, Бахрейне и Саудовской Аравии.

В Британии срок самоизоляции уменьшается до 10 дней

Британия с понедельника меняет правила самоизоляции. Теперь людям, находившимся в близком контакте с заболевшим коронавирусом, будет предписано оставаться дома не 14, а 10 дней. То же самое касается вернувшихся из стран, находящихся в списке высокого риска.

Недавние исследования в Британии показали, что менее 20% людей полностью проводили предписанные 14 дней в самоизоляции - в основном, из-за связанных с этим финансовых трудностей. Но власти объясняют решение сократить срок самоизоляции имеющимися у них научными данными о длине периода, когда человек максимально заразен.

Выбросы CO2 сильно сократились

Ответ мира на пандемию коронавируса привел к тому, что годовые выбросы углекислого газа в атмосферу сократились почти на 7%, то есть на 2,4 млрд тонн. Такого ощутимого падения не было со времен Второй мировой войны, сообщают ученые из организации Global Carbon Project, которая занимается оценкой объемов и причин выбросов парниковых газов в атмосферу.

Чтобы справиться с распространением коронавируса, многие страны в 2020-м вводили локдауны, ограничивая передвижения граждан. Самое большое падение выбросов углекислого газа было в Великобритании и Франции, по информации ученых, - оно сократилось на 13% и 15% соответственно. Китай, напротив, к концу года значительно усилил производство, и выбросы резко возросли.

Власти Южной Кореи привлекают армию и полицию для отслеживания контактов заболевших Covid-19. Сотни военных, полицейских и чиновников отправляются во все регионы страны, сообщил премьер-министр Южной Кореи Чон Се Гюн.

Рост новых случаев в стране начался в середине ноября. На этой неделе ежедневно фиксировалось более 600 новых заражений, в основном в Сеуле и его окрестностях, и власти волнуются, что нынешняя, уже третья, волна пандемии может стать тяжелее, чем предыдущие.

Ситуация в Европе

Правительство Швейцарии объявило об ужесточении карантинных мер из-за роста числа новых случаев Covid-19. Рестораны и бары будут закрываться в 7 вечера, но если это не поможет, стране может грозить локдаун, предупредили власти.

В Германии политики говорят о необходимости более жестких мер - там зафиксировано самое высокое для страны дневное количество смертей (почти 600), а число новых случаев достигло 30 тысяч.