Коронавирус в мире: Рождество в локдауне и открытые курорты в Австрии

Из-за карантинных ограничений в этом году празднование Рождества в мире будет менее масштабным, Австрия накануне локдауна на один день открыла горнолыжные курорты, тайваньская авиакомпания уволила пилота, заразившего другого человека в стране.

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Китай приостановил авиасообщение с Британией из-за нового штамма коронавируса, тысячи дальнобойщиков не смогут попасть домой на Рождество из-за ограничений на пересечение границы с Францией, в Чили выявлять прибывающих пассажиров с Covid-19 будут собаки.

Эти и другие новости о развитии ситуации с коронавирусом в мире - в нашем обзоре.

По данным Университета Джонса Хопкинса, на данный момент в мире Covid-19 заразилось более 78,8 млн человек, умерло более 1,7 млн.

Другое Рождество

Рождество является одним из главных праздников для людей по всему миру, но в этом году из-за роста числа новых случаев заражения коронавирусом и смертей многие государства ввели жесткие ограничения, которые не позволят людям собраться вместе, чтобы отметить праздник привычным образом.

В Англии значительная часть территории находится в четвертой - самой высокой - зоне ограничений, что подразумевает запрет на встречу людей из разных домохозяйств в помещениях, это также распространяется на близких родственников.

В Германии. где действует строгий карантин, канцлер Ангела Меркель призвала жителей отказаться от посещения друзей и родных. В этом году в стране также не работают знаменитые рождественские рынки.

В США ситуация не улучшается, и, как ожидается, к Рождеству число смертей от Covid-19 превысит 325 тыс. Даже несмотря на обещания властей о помощи, многие американцы оказались в тяжелой финансовой ситуации, что, безусловно, не способствует веселью и торжеству.

В Вифлееме, находящемся на оккупированном Западном берегу, христиане готовятся к традиционному праздничному шествию, но в этом году оно пройдет без волхвов из других стран. Из-за роста новых случаев заражения в этом регионе ночная служба в базилике Рождества Христова пройдет без прихожан. Обычно вечером перед Рождеством в городе собираются огромные толпы христиан, но в этом году людей на улицах нет.

Папа римский Франциск решил начать полуночную службу на два часа раньше из-за действующего в Италии комендантского часа.

Австрия открыла курорты. На один день

В Австрии открылись более 400 горнолыжных баз на один день 24 декабря. Через два дня в стране начинается третий локдаун.

Правительство сообщило о решении открыть курорты на один день в начале декабря и не отказалось от него даже после объявления о введении новых ограничений. Власти объяснили это тем, что люди катаются на горных лыжах на открытом воздухе, и при соблюдении необходимых мер предосторожности угрозы заражения нет.

Скорее всего, покататься по горным склонам смогут в основном местные жители, поскольку гостиницы, бары и рестораны закрыты. На время локдауна также закроется большинство магазинов и почти вся сфера услуг.

"Это первый шаг, и мы надеемся, что сможем открыться полностью, как только уровень заражения будет достаточно низким", - рассказал в интервью Франс пресс глава по туризму курорта Ишгль Андреас Штайбль.

В марте на этом курорте заразились тысячи иностранных туристов.

Тайваньская авиакомпания уволила пилота, который заразился

Тайваньская авиакомпания EVA Air уволила пилота, обвинив его в том, что он заразил другого жителя острова коронавирусом. Это первый случай за восемь месяцев передачи инфекции внутри страны.

Авиаперевозчик заявил, что сотрудник компании, родом из Новой Зеландии, был без маски в кабине во время полета и отказался помогать в расследовании происшествия.

Он не сообщил, что встречался с женщиной, которую он заразил. Предположительно, сам он заразился на рейсе из США. Пилота оштрафовали на 10 тыс. долларов.

Тайваню до нынешнего момента удавалось успешно бороться с распространением инфекции. С начала пандемии там было выявлено менее 800 случаев заражения, умерли семь человек.

Китай прекратил авиасообщение с Британией

Китай с четверга приостановил авиасообщение с Британией после того, как стало известно о новой более заразной мутации коронавируса из ЮАР.

Пекину удалось сдержать распространение вируса внутри страны, но власти опасаются, что его завоз из других государств может стать причиной новой вспышки.

"С учетом исключительности мутации вируса и вероятных последствий… Китай прекращает авиасообщение с Великобританией до выяснения всех обстоятельств", - заявило министерство иностранных дел.

Ранее полеты в Британию прекратили многие другие страны, включая Россию, Францию Германию, Бельгию, Турцию и Канаду.

Китай запретил въезд гражданам некоторых стран, включая Британию, Бельгию, Индию и Филиппины. Международное авиасообщение продолжается, но в целом ограничено столицами других стран - примерно, по одному рейсу в неделю.

Тысячи дальнобойщиков не могут попасть домой

Тысячи дальнобойщиков по-прежнему не могут пересечь границу между Британией и Францией, после того как Париж в воскресенье решил ввести запрет на въезд в страну, а затем постепенно начал его снимать.

Несмотря на то, что многие страны, также прекратившие транспортное сообщение с Британией, также начали постепенно снимать ограничения, многие водители опасаются, что не успеют пересечь Ла-Манш, чтобы оказаться дома на Рождество.

Были случаи стычек между полицией и дальнобойщиками, которые недовольны отсутствием достаточного количества туалетов, душевых и мест для питания. Также они считают, что не хватает мест для тестирования на Covid-19.

Въехать во Францию из Британии можно лишь с негативным тестом на коронавирус. Это правило распространяется и на пассажиров. Накануне вновь открылось движение поездов Eurostar, приостановленное в воскресенье.

Искать зараженных в Чили будут собаки

В аэропорту столицы Чили Сантьяго выявлением зараженных Covid-19 займутся собаки. Эту миссию возложат на специально обученных ретриверов и лабрадоров.

После прибытия в аэропорт пассажирам нужно будет протереть запястье и шею марлевой салфеткой, которые будут помещаться в стеклянные контейнеры, а собаки затем определят, заразен человек или нет.

Как известно, собаки часто используются для поиска наркотиков и взрывчатых веществ, но они также успешно выявляют заражение малярией, рак и болезнь Паркинсона.

Поиском зараженных Covid-19 уже занимаются собаки в аэропортах ОАЭ и Финляндии.