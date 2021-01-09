Коронавирус в мире: ситуация в Британии все хуже, королеве Елизавете II сделали прививку

Ученые Британии призывают власти еще больше ужесточить меры карантина, папа римский в очереди на прививку, а британская королева уже вакцинировалась, и как зима усложняет борьбу с коронавирусом. Эти и другие новости о ситуации с Covid-19 в мире - в нашем ежедневном обзоре.

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Ситуация в Великобритании - одна из худших в мире. В субботу от Covid-19 умерло еще 1035 человек, общее число жертв за весь период пандемии превысило 80 тысяч человек. Это пятый показатель в мире после США, Бразилии, Индии и Мексики.

По числу заразившихся Британия также находится на пятом месте в мире - свыше 3 млн человек. За последние сутки выявлено почти 60 тысяч новых случаев заболевания.

Медперсонал целого ряда больниц в разных частях страны предупреждает, что работать в нынешнем режиме можно будет еще максимум неделю, после чего не останется ни коек, ни человеческих ресурсов.

Научные советники британского правительства надеялись, что объявленный перед самым Рождеством жесткий локдаун поможет сдержать распространение вируса, но пока желаемых результатов нет. Хуже всего дела обстоят в Лондоне. Власти призвали каждого жителя Англии вести себя в социальном плане так, будто он инфицирован, даже если это не так.

В субботу королеве Елизавете II и ее мужу герцогу Эдинбургскому сделали прививки от коронавируса. Процедуру провел личный медик королевской семьи, говорится в сообщении Букингемского дворца.

В настоящий момент 94-летняя королева и 99-летний принц Филипп находятся в своей резиденции в Виндзоре, куда они переехали практически в самом начале пандемии в сопровождении ограниченного штата прислуги.

По словам представителей Ее Величества, она специально пожелала, чтобы о ее вакцинации было объявлено публично. Таким образом королевская семья надеется положить конец дальнейшим спекуляциям в обществе.

После начала масштабной кампании по всеобщей вакцинации в Великобритании, стартовавшей еще в декабре, многие удивлялись, почему королевская чета медлит с этим.

К настоящему моменту первую дозу (из двух) прививки от Covid-19 получили почти 1,5 млн британцев. В первую очередь процедуру проходят люди старшего возраста и медработники.

С марта по октябрь минувшего года королева ни разу не появлялась на публике. Впервые она приняла участие в мероприятии 15 октября, когда вместе с внуком, принцем Уильямом, посетила военную лабораторию Портон-Даун и встретилась с ее сотрудниками.

Во второй раз Елизавета II появилась на публике в декабре на предрождественской церковной службе в Виндзоре. Впервые за много лет была нарушена одна из главных традиций королевской семьи - совместное празднование Рождества в Сандрингемском поместье.

Ситуация в мире



Папа римский Франциск намерен вакцинироваться в начале следующей недели, понтифику 85 лет. После него вакцинацию пройдут другие представители духовенства Ватикана. По словам Франциска, это морально-этический долг каждого человека, а противников вакцинации он назвал людьми, живущими в самоубийственном отрицании действительности.

Индия, занимающая второе место в мире по числу заболевших (10,4 млн человек) и третье по числу умерших (150,7 тыс.), намерена начать масштабную кампанию по вакцинации населения 16 января.

По словам премьер-министра страны Нарендры Моди, при населении в 1,3 млрд человек власти планируют к июлю вакцинировать порядка 300 млн. Первыми прививки получат медперсонал и сотрудники экстренных служб.

Фармарегулятор Индии одобрил к использованию две вакцины: европейскую AstraZeneca и препарат Covaxin производства местной компании Bharat Biotech.

Испания, где, как и во всем мире, наблюдается скачок заболеваемости, столкнулась с дополнительной проблемой в виде экстремального снегопада. Сообщается, что на юге страны реки вышли из берегов. Нарушено железнодорожное и авиасообщение. Завалены междугородние шоссе и городские трассы. Мадрид - один из наиболее пострадавших городов, по прогнозам синоптиков, в ближайшие 24 часа там ожидается 20 сантиметров осадков.

В некоторых регионах практически полностью парализована работа скорой помощи. Власти также опасаются, что могут произойти перебои с подачей электроэнергии и других коммуникаций в больницах.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Испании за время пандемии заболели в общей сложности свыше 2 млн человек, умерли - 51,8 тысяч.