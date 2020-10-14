Коронавирус в мире: страны Европы готовятся к "безрадостным неделям" и ищут, что еще закрыть

Лидеры Европы готовят свои страны к "трудным и безрадостным неделям", Всемирный банк выделяет миллиарды на вакцинацию жителей развивающихся стран, в Париже обсуждается предложение снова ввести комендантский час. Эти и другие новости о ситуации с коронавирусом в мире - в нашем ежедневном обзоре.

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В некоторых европейских странах устраиваются внеочередные каникулы в школах, во многих больницах отменяются плановые хирургические операции, хозяева магазинов, ресторанов и кафе, уже понесшие большие финансовые потери в последние месяцы, с ужасом думают о новой волне закрытий в преддверии зимы.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии Covid-19 в мире заразилось 38,1 млн человек, умерло почти 1,1 млн.

Всемирный банк одобрил пакет помощи в 12 млрд долларов, который будет использован для снабжения вакциной от коронавируса развивающихся стран. Деньги будут потрачены на закупку и доставку препаратов, а также непосредственно на проведение вакцинации, тестов и наблюдение за пациентами. Всемирный банк надеется, что выделяемой суммы должно хватить на вакцинацию примерно миллиарда человек.

Группа ученых из Франции и Ливана утверждает, что собаки могут почти в 100% случаев распознать больных Covid-19 по запаху пота человека. В настоящий момент тренировку проходят 20 собак, состоящих на службе ливанских спецслужб, для последующей работы в зале прилетов аэропорта Бейрута. Если эксперимент окажется удачным, ученые будут рекомендовать всем странам ввести подобную практику. Аналогичный метод еще в сентябре опробовали в Финляндии, но насколько он эффективен, пока неясно.

В ожидании второй волны эпидемии власти Сирии распорядились об обустройстве временной больницы для лечения коронавирусных больных на базе спортивного комплекса в Дамаске. Вместимость госпиталя - 220 коек, 120 из них предназначены для пациентов, нуждающихся в дополнительном кислороде. По данным минздрава страны, в районах, контролируемых правительством Сирии, с марта инфицировались 4774 человек и умерли 228, однако эксперты уверены, что настоящие цифры значительно выше.

Британия переходит на систему локального карантина



В среду в Великобритании начинает действовать трехуровневая система ограничений. Классификация уровней такова: средняя, высокая и наивысшая опасность. Строгость вводимых мер определяется эпидемиологической ситуацией в разных районах страны. Самым неблагоприятным в настоящий момент является регион Ливерпуля, там закрываются питейные заведения - пабы и бары, если они не подают горячую еду. По данным городского совета, реанимации больниц заполнены более чем на 90%.

Позднее в среду профильные чиновники правительства обсудят возможность включения в категорию наивысшей опасности Манчестера и его окрестностей, графства Ланкашир и еще нескольких районов. Похожая система уровней действует и в Шотландии.

Северная Ирландия в среду объявила о полном закрытии школ, ресторанов и пабов в рамках частичного локдауна, срок действия которого пока рассчитан на один месяц. Также введен запрет на продажу алкоголя после 20:00, запрещены занятия спортом внутри помещений, а также любые контактные процедуры, кроме экстренной медицинской помощи. По всей стране сохраняется правило не собираться в количестве больше шести человек, если эти люди вместе не живут.

"Сложные и безрадостные недели" в Европе

Министр здравоохранения Чехии Роман Примула в телеобращении предупредил нацию, что следующие несколько недель будут трудными и безрадостными. В стране введен частичный локдаун, закрываются школы, студенческие общежития и бары. В последние дни в Чехии наблюдается резкий рост заболеваемости.

С вечера среды в Нидерландах закрываются кафе и рестораны и вводится частичный локдаун в ряде регионов. Ограничения рассчитаны на четыре недели, но могут быть продлены, говорят в правительстве страны. В стране наблюдается скачок заболеваемости, превышающий масштабы весны этого года. Также в Нидерландах накануне был зафиксирован первый в мире случай смерти после повторного заражения Covid-19, жертвой стала пожилая женщина.

В Германии впервые с апреля за сутки заболели более 5 тыс. человек, умерли 43. Главы ряда земель постановили, что жители наиболее зараженных регионов не могут останавливаться в отелях в других частях страны, а в идеале выезд из этих райнов тоже должен быть ограничен. Канцлер Ангела Меркель сказала, что ситуация во всей Европе вызывает серьезное беспокойство.

В аэропортах Германии вводится обязательное тестирование на коронавирус для прибывающих из стран, относящихся к категории повышенного риска. Раньше такие пассажиры должны были только самоизолироваться на 14 дней. Введены штрафы за отказ оставить контактные данные в барах и ресторанах. Эта информация используется во многих странах для отслеживания контактов заболевших.

Президент Франции Эммануэль Макрон вечером выступит с телеобращением, в котором объявит о новых ограничениях. Среди возможных мер называли введение комендантского часа в городах с наиболее неблагоприятной ситуацией, среди которых Париж, Лион и Лилль.

Власти Каталонии на северо-востоке Испании рассмативают вопрос о закрытии баров и ресторанов до конца октября. В больницах региона стремительно растет число пациентов с тяжелой формой Covid-19.

В Болгарии за последние сутки выявлено 785 заболевших, восемь человек умерли. Хуже всего ситуация в Софии.