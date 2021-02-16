Коронавирус в мире: суд в Нидерландах отменил комендантский час, КНДР обвиняют в попытке кражи вакцинных технологий

Британские ученые обнаружили новую вариацию коронавируса с потенциально опасными мутациями; Северную Корею обвинили в попытке украсть вакцинные технологии у американской компании Pfizer, а суд в Гааге постановил немедленно отменить введенный в стране комендантский час.

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На сегодняшний день, по данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии заболели 109,2 млн человек, переболели - 61,4 млн. Скончалось во всем мире около 2,4 млн человек.

Пхеньян уличили в краже технологий

Северная Корея пыталась похитить технологию производства вакцины у американской фармацевтической компании Pfizer, свидетельствуют данные южнокорейской разведки. О том, были ли в итоге похищены какие-то данные, пока не сообщается.

Как сообщает южнокорейское информационное агентство Ренхап, Национальное разведывательное агентство Южной Кореи в частном порядке уведомило законодателей о попытке хакерской атаки со стороны КНДР.

Би-би-си запросила комментарий у компании Pfizer, однако ответа пока не получила.

В ближайшее время Северная Корея должна получить два миллиона доз вакцины AstraZeneca.

В ноябре компания Microsoft сообщила, что как минимум девять организаций в сфере здравоохранения, включая Pfizer, подвергались хакерским атакам со стороны КНДР и России. Кремль отрицает свою причастность к этому.

Быстрые тесты помогут вернуться к нормальной жизни

Мгновенные тесты на Covid-19 помогут людям быстрее оправиться от пандемии и вернуться к нормальной жизни. По словам спецпредставителя ВОЗ Дэвида Набарро, экспресс-тесты на коронавирус могут, например, использоваться в качестве пропуска на некоторые массовые мероприятия. При этом эксперт полагает, что для путешествий за рубеж в ближайшем будущем тестов будет недостаточно и могут понадобиться "вакцинные паспорта".

Британский замминистра по делам вакцинации Надим Захави, в свою очередь, полагает, что для снятия карантинных ограничений необходимо эффективное сочетание быстрых тестов и программы массовой вакцинации населения.

В интервью радиопрограмме Би-би-си Today Захави отметил, что пока правительство уделяет больше внимания именно тестированию на коронавирус, поскольку сегодня до конца не ясно, может ли вакцинированный человек быть переносчиком Covid-19.

В Британии нашли новую вариацию коронавируса

Ученые обнаружили новую вариацию коронавируса в Британии, имеющую ряд тревожащих ученых мутаций, в частности изменения шипа, с помощью которого он проникает в клетки человеческого организма.

Вариант B.1.525 похож на южноафриканский, сообщили исследователи из Эдинбургского университета. Public Health England - главный эпидемиологический орган Англии - выявил 38 случаев с этой мутацией на территории Англии.

Новый вариант также был обнаружен в других странах, включая Данию, Нигерию и США.

Также во вторник стало известно, что у британцев в возрастной группе старше 80 лет наиболее часто вырабатываются антитела к коронавирусу, сообщает Национальное статистическое бюро страны.

По данным ведомства, 41% людей из этой возрастной группы получили положительный тест на антитела к Covid-19. Две недели назад этот показатель равнялся 26%. Эксперты связывают это с высоким уровнем вакцинации в этой группе.

Британские власти во вторник расширили списки людей, которые считаются особенно уязвимыми во время пандемии коронавируса. Это было сделано на основе новой модели, анализирующей характеристики умерших во время первой, весенней волны пандемии.

До этого в списке числилось 2,3 миллиона человек, теперь к ним планируется прибавить еще 1,7 миллиона. Почти половина из этой группы еще не сделали прививку от Covid-19: теперь эти люди попадут в приоритетный список для получения вакцины.

Если раньше группы риска выделялись на основе сопутствующих заболеваний, то теперь учтены такие факторы, как этническое происхождение, избыточный вес и проживание в бедных районах - все это коррелирует с риском заболеваемости коронавирусом.

Людям в этом списке как минимум до 31 марта рекомендуется не выходить из дома, иначе как для физических упражнений или посещения врача. Они имеют право на оплачиваемый больничный на весь этот период, а также помощь в доставке продуктов и лекарств.

Суд постановил отменить комендантский час в Голландии

Суд в Гааге обязал правительство Нидерландов немедленно отменить введенный в стране комендантский час, так как он нарушает права граждан на свободное перемещение.

Согласно выводам суда, комендантский час с 21:00 до 04:30 был введен указом о ЧС, в то время как в стране не было острой чрезвычайной ситуации.

Правительство попросило суд приостановить это решение до апелляции. До тех пор пока суд не ответит согласием, министры не смогут опротестовать отмену комендантского часа, которая вступает силу уже в ночь на среду.

"Мы ни на секунду не задумывались об отмене комендантского часа, поскольку он просто необходим", - заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, назвав решение суда провалом.

Сейчас кабинет министров срочно разрабатывает новый закон о комендантском часе, однако это может потребовать времени.

Россия продлила приостановку рейсов в Британию

Запрет на авиасообщение между Россией и Британией продлевается до 16 марта, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Как отмечают в штабе, такое решение было принято для недопущения завоза инфекции на территорию России и обеспечения защиты здоровья населения.

Москва официально приостановила авиасообщение с Соединенным Королевством 22 декабря, после того как там был выявлен новый штамм коронавируса.