Коронавирус в мире: Трамп обещает, что Covid-19 исчезнет, Британия заказала вакцины

Британское правительство продолжает заключать контракты на поставку вакцины от коронавируса, Дональд Трамп по-прежнему считает, что Covid-19 просто исчезнет, а Евросоюз четвертый день не может договориться о бюджете на восстановление экономики. Самое важное о Covid-19 в мире.

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Количество подтвержденных диагнозов Covid-19 в мире приближается к 15 миллионам. Самые пострадавшие страны — США с 3,7 млн подтвержденных диагнозов, Бразилия (2,098 млн), Индия (1,118 млн) и Россия (770 тыс.)

В понедельник во многих странах начали появляться новости про вакцины и их испытания. В России, как утверждает агентство Блумберг, десятки представителей деловой и политической элиты еще в апреле получили доступ к экспериментальной вакцине, разработанной Национальным исследовательским центром им. Гамалеи.

Британское правительство в понедельник объявило, что заключило контракт на поставку 90 млн доз многообещающих вакцин от коронавируса, которые разрабатывают компании BioNtech, Pfizer и Velneva.

Речь идет о двух вакцинах. У альянса BioNtech и Pfizer, которые разрабатывают вакцину с фрагментом генетического кода вируса, заказано 30 млн доз, еще 60 млн заказали компании Valneva, которая работает над вакциной на базе деактивированного коронавируса.

Кроме того, правительство ранее заказало сто миллионов доз вакцины, разрабатываемой Оксфордским университетом совместно с компанией AstraZeneca. К ней проявляют интерес и в России. Два дня назад российская компания "Р-фарм" заявила, что если разработка окажется удачной, то она возьмет на себя часть производства для поставок на российский рынок и многие другие страны.

Инвестируя в вакцины, работающие по разным принципам, британское правительство пытается увеличить шансы на успех.

"То, что у нас есть столько многообещающих кандидатов, показывает, что исследования ведутся с беспрецедентной скоростью", — прокомментировала подписание соглашений председатель государственной рабочей группы по вакцинации от коронавируса Кейт Бингэм, призвав пока не возлагать на программы слишком больших надежд.

"Факт в том, что мы, возможно, никогда не получим вакцину, а если и получим, то это может оказаться не такая вакцина, которая предотвращает заражение, а такая, которая снижает остроту симптомов", — добавила она.

По словам Бингэм, одна из вакцин вполне может пройти испытания до конца 2020 года, но и в этом случае широкомасштабной вакцинации британцев не стоит ожидать до следующего года. Министр образования Гэвин Уильямсон в интервью Би-би-си в понедельник сказал, что первые прививки могут начаться в начале 2021 года.

Дональд Трамп: коронавирус исчезнет

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что коронавирус со временем исчезнет, как он и говорил раньше.

"Я в конце концов окажусь прав. Знаете, я сказал, что он исчезнет. И снова скажу, вирус исчезнет. И я окажусь прав", — сказал Трамп. Впервые президент США заговорил об исчезновении вируса еще в феврале, заявив тогда, что Covid-19 "чудесным образом" исчезнет уже к апрелю. Однако этого не произошло.

В ответ на вопрос о том, не дискредитируют ли его заявления, противоречащие мнению ученых, Трамп сказал, что нет, потому что он прав.

"Знаете почему это меня не дискредитирует? Потому что я, наверное, оказывался прав чаще, чем любой другой человек", — сказал президент, в очередной раз призвав открыть в США школы.

Объясняя высокие суточные показатели заражения коронавирусом в стране, Трамп сослался на возросшее количество тестов, а также раскритиковал главного эпидемиолога страны Энтони Фаучи.

"Доктор Фаучи сказал мне не надевать маску. Он сказал не запрещать Китай [въезд туристов и ввоз товаров из Китая — Би-би-си]. Доктор Фаучи сделал ряд ошибок, он немного алармист, в этом нет ничего страшного", — сказал Трамп.

В США продолжает расти число подтвержденных диагнозов Covid-19. На прошлой неделе количество новых заражений за сутки достигало 70 тысяч человек, по данным Университета Джонса Хопкинса.

Евросоюз не может договориться о деньгах на восстановление

Лидеры стран Европейского союза не могут договориться об антикризисном бюджете на следующие семь лет, с помощью которого Европа будет восстанавливаться от экономического шока, причиненного пандемией.

Саммит начался в пятницу и идет уже три дня, в понедельник лидеры ЕС собрались снова.

Страны разделились на две группы. Одни, экономика которых серьезно пострадала от коронавируса, настаивают на выделении пакета помощи в 500 млрд евро. Швеция, Дания, Австрия и Нидерланды последовательно выступают против выделения 500 млрд евро пострадавшим компаниям Евросоюза. Неформальный лидер этой группы — нидерландский премьер Марк Рютте.

Альянс "бережливых стран", как они сами себя называют, готов предоставить 350 млрд евро помощи, но другие страны, включая Испанию и Италию, категорически отказываются предоставлять меньше 400 млрд.

К вечеру понедельника соглашения достигнуто пока не было. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан охарактеризовал переговоры как "накаленные".