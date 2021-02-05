Коронавирус в мире: в Британии падает заражаемость и почему летать по-прежнему опасно
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В Британии устойчиво падает коэффицент заражаемости R, вакцину Pfizer/BioNTech признали безопасной после почти семи миллионов прививок, а из опроса экспертов следует, что многие жители страны готовы летать и с симптомами Covid-19.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Число больных Covid-19 в мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, составляет 46,6 млн человек. С начала пандемии заразились 105 млн человек, переболели и пошли на поправку 58 млн. Скончались 2,28 млн человек.

Британия: заражаемость падает

Последнюю неделю количество новых случаев Covid-19 в Соединенном Королевстве сокращается на 2-5 процентов в день.

В пятницу министерство здравоохранения сообщило, что коэффициент воспроизводства заболевания, известный как коэффициент R, составляет в разных местностях от 0,7 до 1.

Неделю назад коэффициент R колебался от 0,7 до 1,1.

Он показывает, сколько людей успевает заразить каждый новый больной, прежде чем его начнут лечить. Если коэффициент R опускается ниже единицы, значит, эпидемия идет на спад.

В Англии коэффициент R в данный момент составляет 07-0,9, в Лондоне 0,6-0,9.

"Теперь можно сказать с уверенностью, что эпидемия по всей Англии сокращается, хотя по-прежнему важно по возможности оставаться дома", — сказано в заявлении минздрава.

К началу мая планируется привить от Covid-19 всех британцев старше 50 лет.

Премьер-министр Борис Джонсон надеется, что ситуация заметно улучшится к Пасхе, и что в этом году люди смогут нормально провести летние отпуска.

Видный депутат-консерватор Грэм Брэйди в интервью Би-би-си заявил, что вакцинация приносит успех, ситуация внушает оптимизм, и правительство "планирует приоткрывать страну".

Член группы научных консультантов правительства по чрезвычайным ситуациям (SAGE) профессор Грэм Медли, в целом соглашаясь с позитивными оценками, призвал власти не увлекаться установлением конкретных дат смягчения карантинных мер, и действовать "по обстоятельствам, а не по календарю".

Без серьезных осложнений

Из почти семи миллионов британцев, получивших первую прививку вакциной от Covid-19 до 24 января, осложнения проявились у 21 032 человек, среди них ни одного серьезного, сообщило Агентство по контролю качества лекарственных препаратов.

В среднем у трех из каждой тысячи привитых наблюдались покраснение или припухлость в месте укола, повышенная утомляемость или симптомы легкого гриппа, которые проходят в течение двух-трех дней. Это не болезнь, а предсказуемая и не опасная реакция организма на вакцину, заявил медицинский регулятор.

Аллергическая реакция на вакцину Pfizer/BioNTech имеет место в одном-двух случаях из 100 тысяч. Хотя риск невелик, медики во избежание осложнений рекомендуют людям с аллергией вакцину AstraZeneca.

Большинство британцев прививаются вакциной Pfizer.

В четверг был опубликован доклад группы экспертов Лондонского Кингс-колледжа, опросившей около 40 тысяч человек, в основном медработников, привившихся вакциной Pfizer.

Легкие побочные эффекты проявились у 37% получивших один укол, и у 45% получивших оба укола, небольшое повышение температуры и озноб, соответственно, у 14% и 22%.

"Это обнадеживающие данные", — считает участник исследования профессор Тим Спектор.

Разница между результатами опроса и статистикой Национальной службы здравоохранения, очевидно, объясняется тем, что во втором случае учитывались лишь пациенты, проявившие беспокойство и по собственной инициативе обратившиеся к медикам.

"Реакция вашей иммунной системы может быть малоприятной, но вы знаете, что она реагирует", — говорит доктор Анна Гудман из лондонской больницы св. Фомы.

Она рекомендует в таких случаях принимать парацетамол, а всем пациентам — продолжать соблюдать социальную дистанцию, пока анализы не покажут выработку в организме достаточного количества антител.

Профессор Спектор добавляет, что даже привитым от коронавируса в случае появления в дальнейшем подозрительных симптомов лучше на всякий случай сдать тест.

В дополнение ученые Оксфордского университета сообщили в пятницу еще одну положительную новость: вакцина AstroZeneca оказалась такой же эффективной против "британского" варианта коронавируса, как и против известного ранее.

Новый штамм был впервые идентифицирован в графстве Кент в сентябре 2020 года и проявил себя более заразным. Медики опасались, что он окажется также более устойчивым к вакцинам.

Люди готовы летать вне зависимости от диагноза

Британское исследование показывает, что, несмотря на успех программы вакцинации и падение заражаемости ковидом, сохраняется опасность полетов на самолетах.

Это связано с тем, что для значительной доли людей симптомы коронавируса не были бы препятствием для полета на самолете, согласно опросу правительственной группы экспертов валлийского правительства, проведенному среди жителей Британии.

В ходе опроса 2103 человек спросили, сели бы они на пассажирский самолет с симптомами коронавируса. 21% ответили, что сели бы, 52% — что нет, а 27% затруднились с ответом. 23% также сказали, что ранее садились в самолеты при дурном самочувствии.

Немного чаще готовность сесть в самолет с симптомами выражали мужчины и молодые люди в возрасте от 18 до 44 лет.

В правительстве подчеркнули, что присутствие на борту самолета одного зараженного может привести к распространению вируса на всех пассажиров, даже при соблюдении правил дистанцирования.

Кроме того, они подчеркивают, что, по всем свидетельствам, пассажирские авиаперелеты были основным драйвером распространения пандемии.

В Британии тем временем готовятся новые ограничения для прибывающих из сильно пострадавших от вируса стран — с 15 февраля они должны будут проходить карантин в отелях.

Вакцину AstraZeneca сделали из стекла

Бристольский художник Люк Джеррам представил стеклянную имитацию частицы вакцины AstraZeneca, разработанной совместно с Оксфордским университетом.

Джеррам говорит, что скульптура — это модель молекулы вакцины в масштабе миллион к одному.

Презентация приурочена к десятимиллионной вакцинации в Британии. О том, что в стране сделали 10 млн прививок, британский минздрав объявил в среду.

Джеррам, создавший в марте такое же подобие коронавирусной молекулы, с тех пор успел переболеть сам.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

BBC News Русская служба:

Source

BBC News Русская служба

Sharing Options

0

Source

BBC News Русская служба

Tags

Коронавирус Британия Великобритания
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Фото: Пять идей для компактного рабочего места дома
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Неделя 'Wolt Take Time': спортивный вызов Ники Линде

Объявления

Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
91 300€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
159 000€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
78 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
1 163 971€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850€
Ģedules iela, Iecavas nov.,
99 900€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
2 028€
Liliju iela, Garkalnes nov.,
91 900€
Žagatu iela, Purvciems, Rīga,
130 600€
Hipokrāta iela, Mežciems, Rīga,
105 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
122 600€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
112 960€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
125 000€
Staraja Rusas iela, Āgenskalns, Rīga,
142 000€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
90 000€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
99 900€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
83 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
98 000€
Aveņu iela, Babītes nov.,
209 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
184 937€
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
163 000€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
65 000€
Klusā iela, Tukuma nov.,
63 800€
Buru iela, Torņakalns, Rīga,
119 000€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
86 200€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
79 000€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
126 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
72 550€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
124 200€
Zasulauka iela, Āgenskalns, Rīga,
45 000€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
46 000€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1 050 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
87 400€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
99 000€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
120 000€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
169 000€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
27 200€
Žagatu iela, Purvciems, Rīga,
90 100€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850€
Hipokrāta iela, Mežciems, Rīga,
82 000€
Gaujas iela, Cēsu nov.,
79 500€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
42 500€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
53 500€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
136 000€
Komētas iela, Ziepniekkalns, Rīga,
134 500€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
301 130€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1 794€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
102 300€
Hipokrāta iela, Mežciems, Rīga,
131 000€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
900€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
67 000€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
149 000€
Komētas iela, Ziepniekkalns, Rīga,
134 500€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
422 400€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
83 000€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
164 946€
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
123 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
83 021€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
505 780€
Bērzu iela, Ādažu nov.,
97 000€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
97 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
91 800€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
220 059€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
184 300€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
115 000€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
93 000€
Mūrnieku iela, Centrs, Rīga,
168 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
791 406€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
145 614€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
146 500€
Aleksandra Čaka iela, Centrs, Rīga,
191 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
100 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
136 500€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
129 902€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
150 300€
Mārupes nov.,
1 499 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
120 000€
Žagatu iela, Purvciems, Rīga,
176 400€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
95 900€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
2 160€
Tallinas šoseja, Ādažu nov.,
197 000€