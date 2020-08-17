Коронавирус в мире: в южнокорейской церкви массово заразились прихожане

Более 300 прихожан одной из церквей Южной Кореи заболели Covid-19, английская полиция разогнала свадьбы из-за их многочисленности, ученые спорят о заразности штамма вируса, в Италии закрыли ночные клубы.

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Вспышка заражений в южнокорейской церкви



В одной из церквей Южной Кореи случилась вспышка коронавируса, в результате которой заразилось более 300 прихожан.

Власти страны обвинили пастора протестантской церкви "Саранг Джейл" Чун Кван Хуна в безответственности и неповиновении карантинным ограничениям. В субботу он призвал прихожан принять участие в многочисленной антиправительственной демонстрации. Всем ее участникам было предписано самоизолироваться.

Также его обвиняют в нежелании предоставить список членов прихода для выявления потенциальных зараженных. Как сообщает агентство Йонхап, положительным тест на коронавирус оказался и у самого пастора.

Президент Мун Чжэ Ин раскритиковал членов церкви за участие в антиправительственном марше протеста, заявив, что их действия являются непростительными, поскольку они поставили под угрозу жизни людей.

Церковь "Саранг Джейл" относится к пресвитерианской деноминации и насчитывает более 60 тыс. членов.

В начале года аналогичная ситуация произошла в христианской секте "Храм скинии свидетельства Шинь-чонджи". Члены секты были ответственны за почти половину всех случаев заражения в Южной Корее в тот период.

Английская полиция разогнала свадьбы



В воскресенье полиции на севере Англии пришлось разогнать две свадьбы из-за нарушения ограничений на собрания.

В городе Блэкберн в графстве Ланкашир на свадебное торжество собралось более 100 гостей, а в Манчестере на свадьбу приехало более 50 человек. В обоих городах действуют карантинные ограничения из-за недавних вспышек коронавируса. Это, в частности, подразумевает запрет на сбор людей, не живущих вместе.

В районах Англии, где нет строгих карантинных мер, количество гостей на свадьбах не должно превышать 30 человек.

Ученые спорят о заразности штамма D614G



Министерство здравоохранения Малайзии заявило, что ученые выявили доминирующую в мире новую мутацию коронавируса D614G, которая якобы в 10 раз более заразна, чем первоначальный штамм вируса.

Но эксперты в области инфекционных заболеваний считают, что эта цифра не подкреплена никакими данными.

Мутация D614G появилась вскоре после первоначальной вспышки коронавируса в Ухане. Сейчас же она присутствует практически в 97% положительных проб на Covid-19 во всем мире.

В июле Би-би-си со ссылкой на вирусологов сообщала, что эта мутация обладает эволюционным преимуществом, отметив при этом, что доказательств ее большей заразности по сравнению с другими штаммами недостаточно.

Доктор Дейл Фишер из Национального университета Сингапура рассказал в интервью Би-би-си: "Были некоторые лабораторные подтверждения того, что пациенты с мутацией D614G секретируют вирус больше, и из-за этого он потенциально может быть более заразным".

"Но очевидно, что в странах, где он распространяется быстрее, меры контроля оставляют желать лучшего, поэтому нельзя переносить теоретические лабораторные выводы на ситуацию в странах с плохими мерами борьбы с вирусом", — добавил он. По словам Фишера, нет оснований говорить, что этот штамм в 10 раз более заразный.

Ситуация в других странах:



