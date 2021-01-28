Коронавирус в мире: ВОЗ наконец добралась до Уханя, в Европе не хватает вакцины AstraZeneca

Независимые эксперты ВОЗ в Ухане закончили карантин и приступают в расследованию причин пандемии, страны Евросоюза ссорятся из-за поставок вакцин, новая вспышка в Новой Зеландии и власти Танзании советуют гражданам лечиться от Covid-19 ингаляциями.

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По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших по всему миру превышает 100 млн человек, умерших - 2,1 млн.

Эксперты ВОЗ приступают к работе в Ухане



Экспертная группа ВОЗ, прибывшая в китайский Ухань в первой половине января для расследования причин возникновения пандемии, в четверг впервые покинула отель после необходимого карантина.

Все это время эксперты (13 человек) общались с китайскими коллегами по видеосвязи, но теперь готовы непосредственно приступить к расследованию. Пока неясно, будут ли они допущены на все запланированные объекты.

Известно, что в первую очередь они рассчитывают посетить ряд лабораторий, где проводились первые анализы, и птичий рынок, который часто называют первым очагом распространения новой болезни.

В четверг власти Китая призвали экспертов ВОЗ работать непредвзято и без политического вмешательства. Накануне США заявили, что расследование должно быть основательным, а его выводы предельно ясными. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в среду выразила сомнения в достоверности информации, предоставляемой, как она выразилась, "некоторыми источниками в Китае".

По мнению китайских властей, руководство ряда государств стремится придать работе экспертов политический подтекст. Однако родственники умерших от Covid-19 в Ухане подтверждают, что подвергаются давлению со стороны властей. В частности, из китайских соцсетей была удалена созданная ими группа, в которой они обменивались данными и мнениями.

Вакцина AstraZeneca неэффективна для пожилых?



Постоянная комиссия по вакцинации Германии (STIKO) заявила в четверг, что может рекомендовать вакцину AstraZeneca только людям в возрасте до 65 лет, поскольку не обладает достаточной информацией о ее эффективности для людей более старшего возраста.

Однако помимо этого STIKO не видит никаких проблем с применением этой вакцины.

Ранее в немецкой прессе появились сообщения со ссылкой на неназванные источники о том, что эффективность этой вакцины для тех, кому за 65, не превышает 10%.

И AstraZeneca, и министерство здравоохранения Германии опровергли эти заявления как не соответствующие действительности.

"Ложные утверждения не становятся правдивыми просто от того, что их повторяют по нескольку раз", - заявил представитель министерства, признав при этом тот факт, что в клинических испытаниях вакцины от AstraZeneca принимало участие меньше пожилых людей, чем при испытаниях вакцин от других производителей.

Европейский регулятор EMA намерен дать добро на использование вакцины AstraZeneca в пятницу.

Нехватка вакцин и споры за место в очереди



Страны Евросоюза предъявляют AstraZeneca претензии из-за задержек в поставках и требуют, чтобы груз доставлялся и с заводов компании в Великобритании, если мощностей в континентальной Европе недостаточно. Во многих европейских странах также наблюдается острая нехватка вакцины Pfizer-BioNTech - единственной, которая там уже применяется широко.

В частности, власти Испании сообщают, что из-за недостатка препаратов им пришлось приостановить всеобщую вакцинацию минимум на две недели. Такая же ситуация сложилась в Чехии.

Вакцина AstraZeneca не требует хранения при сверхнизкой температуре, что облегчает логистику, и многие европейские страны строили свои планы наращивания темпов вакцинации из расчета на этот препарат. Заявление компании, что она может не успеть поставить заказанные объемы в указанные в контракте сроки, вызвало крайнее недовольство властей ЕС и входящих в него стран.

Британское правительство в четверг призвало AstraZeneca прежде всего выполнить обязательства перед британцами в связи с тем, что ситуация в стране - худшая в Европе. Страна проводит активную кампанию по вакцинации. На данный момент первую дозу получили уже более 7 миллионов британцев (но вторую - менее полумиллиона). К середине февраля планируется привить окло 15 миллионов человек, отнесенных к самым уязвимым категориям. В четверг правительство заверяло, что перебоев с поставками препарата не будет.

В AstraZeneca заявляют, что заводы не справляются с производством необходимого количества вакцины.

Европа: школы закрыты, больницы переполнены



В Британии число новых случаев снижается уже около двух недель. Власти считают это результатом локдауна, введенного в стране перед Рождеством. Однако, по их словам, улучшения происходят не так быстро, как ожидалось, и уровень эпидемической угрозы по-прежнему очень высок.

В среду премьер Борис Джонсон сообщил, что долгожданного открытия школ после февральских каникул не произойдет. Возможно, это случится 8 марта, но и эта дата не окончательная.

Великобритания - пятая в мире страна по числу заболевших и умерших - 3,7 млн и 102 тыс. соотвественно. По статистике, нынешняя ситуация в стране хуже, чем во время весеннего пика.

Больницы Лиссабона заполнены до отказа. Медики предупреждают, что в ближайшие дни столкнутся с нехваткой кислорода для больных в критическом состоянии. Германия направила в помощь Португалии своих военных медиков.

Ситуация в мире



Всемирная организация здравоохранения призвала жителей Танзании следовать научно обоснованным советам специалистов, после того как накануне президент страны Джон Магуфули заявил, что вакцины против коронавируса опасны. Он сказал, что прививки не нужны, если люди верят в бога и практикуют народную медицину, в частности, ингаляции над паром. ВОЗ призвал танзанийцев носить маски, а власти - обнародовать данные по заболевшим и умершим. Танзания не обновляла информацию о течении пандемии с мая. Католическая церковь страны заявила, что в последнее время стало больше похорон, что может свидетельствовать о росте числа заболевших.

Китай вводит повышенные меры санитарной безопасности в преддверии празднований Нового года по лунному календарю. Обычно в это время десятки миллионов китайцев навещают родственников в других регионах страны. В этом году, однако, власти всячески ограничивают возможности для таких поездок и рекомендуют населению не выезжать за пределы своих провинций, а в некоторых регионах - и за пределы своих городов.

В Окленде, крупнейшем городе Новой Зеландии, где более двух месяцев не было новых случаев заражения, в четверг выявлены двое заболевших. В их анализах обнаружен так называемый южноафриканский штамм, считающийся более заразным. Первый случай был выявлен несколько дней назад. Таким образом, считают местные эксперты, налицо новая вспышка кластерного заражения.

Независимый австралийский аналитический Институт Лоуи составил рейтинг стран, в основу которого легли показатели борьбы с пандемией. По версии института, Новая Зеландия лучше всех в мире справилась с задачей. На последнем 98-м месте рейтинга Бразилия. Также внизу списка оказались США, Мексика, Колумбия и Иран.

В десятку лучших также попал Вьетнам. Но в четверг власти страны сообщили о новой вспышке после почти двух месяцев идеальных показателей.