Коронавирус в мире: ВОЗ возмущена склокой ЕС и Британии, Франция закрывает границы

Всемирная организация здравоохранения призвала богатые страны подумать о бедных и перестать спорить из-за вакцин. Самых богатых людей Аргентины обложили налогом на борьбу с пандемией. Франция запретила въезд гражданам из-за пределов Европы.

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ВОЗ против "вакцинного национализма"



Всемирная организация здравоохранения выступила с критикой схемы контроля экспорта вакцин, которую в пятницу ввел Евросоюз.

ЕС решил ввести принцип контроля экспорта после того, как компания AstraZeneca объявила о срыве поставок 60% доз вакцины, обещанных ею по контракту Евросоюзу. Ранее ЕС призвал компанию поделиться частью поставок, предназначенных для Британии. В Британии этот призыв вызвал возмущение властей, и компания отказала, так как с Британией ее контракт был заключен на три месяца раньше. Кроме того, в Британии ситуация с коронавирусом намного хуже, чем в Европе.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, выступая на проходящей сейчас онлайн-версии Давосского саммита, назвал поведение ЕС и Британии "вакцинным национализмом", который только удлинит пандемию по всему миру и усилит неравенство между богатыми и бедными странами.

Другой представитель ВОЗ, Майкл Райан, руководящий программой по чрезвычайным ситуациям, также призвал богатые нации задуматься о бедных странах, которые еще долго не получат доступ хоть к каким-либо вакцинам. "Это напоминает склоку из-за целого пирога, в то время как у других нет даже крошек", — сказал Райан.

По схеме контроля экспорта, которую ввел ЕС, компании, производящие вакцины на его территории, должны просить у властей блока разрешение на экспорт своего продукта за его пределы.

ЕС имеет право отказать в разрешении, если данная компания еще не успела соблюсти условия своего договора с ним и поставить европейским странам весь объем предназначенных им доз.

Не только AstraZeneca, но и Pfizer объявляла, что временно сокращает поставки вакцины для ЕС — из-за работ по увеличению мощностей на своем заводе в Бельгии.

Контроль будет распространяться на экспорт в 100 государств, включая Великобританию, США и Австралию. Исключены из этой схемы многие развивающиеся страны — в том числе те, которые получат вакцину бесплатно по международной благотворительной программе Covax.

ЕС отказался от проверок на границе с Северной Ирландией



В пятницу представители ЕС также заявили, что в рамках этой схемы блок хочет аннулировать пункт многострадального соглашения о брексите, чтобы иметь возможность на границе с Северной Ирландией проверять, не экспортируют ли фармацевтические компании вакцину, предназначенную для Европы, в Британию.

Но спустя несколько часов власти ЕС отменили этот шаг после громких возражений со стороны Великобритании и Ирландии. Принцип отсутствия границы между Ирландией, входящей в ЕС, и Северной Ирландией, входящей в Великобританию, был одним из важнейших условий "брексита", так как наличие границы может привести к обострению исторического североирландского конфликта.

Франция не вводит локдаун, но закрывает границы



Франция закрывает границы для приезжих из государств за пределами ЕС. Правило не распространяется на дальнобойщиков и других людей, въезжающих в страну по необходимости.

В пятницу премьер-министр страны Жан Кастекс заявил, что не вводит в стране национальный карантин, которого многие ожидали из-за роста госпитализированных с коронавирусом — и в том числе, с его новыми штаммами.

Чтобы избежать локдауна, власти ограничивают въезд в страну, а также закрывают крупные непродовольственные торговые центры. Полиция будет активно штрафовать нарушителей правил — особенно организаторов нелегальных вечеринок и рестораны, открытые во время комендантского часа, пообещал премьер-министр в телевизионном обращении к нации.

Рестораны и другие заведения сферы услуг во Франции сейчас закрыты между 18:00 и 6:00, а въезжающие из других стран ЕС должны предъявлять негативный результат ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов до поездки.

В пятницу власти сообщили о 820 скончавшихся за день. Общее число смертей за все время пандемии во Франции превысило 75 тысяч человек. В больницах с коронавирусом находится 27 тысяч человек, три тысячи из них в реанимации.

Налог на богатых в Аргентине



В Аргентине вступает в силу разовый налог для самых богатых граждан страны. С помощью этого сбора власти хотят поддержать систему здравоохранения, а также предприятия, оказавшиеся на грани разорения из-за пандемии.

Гражданам, у которых на счетах находится больше 200 миллионов песо ( 2,3 млн долларов), придется заплатить в казну 3% от задекларированного в самой Аргентине и 5% от задекларированного за ее пределами. Налог коснется примерно 12 тысяч граждан, и с его помощью власти должны собрать 3 млрд долларов.

Часть этих денег также пойдет на социальную помощь и гранты на обучение.

За законопроект в декабре проголосовало 42 сенатора, против выступили 26. Оппозиция критикует этот налог, называя его конфискацией имущества.

Но власти настаивают, что этот шаг необходим для борьбы с последствиями пандемии, особенно сильно ударившей по малоимущему населению. Почти 40% аргентинцев живут за чертой бедности, а безработица составляет 11%.

Международная благотворительная организация Oxfam, занимающаяся борьбой с бедностью в развивающихся странах, в своем докладе похвалила решение Аргентины.

"Налог на сверхприбыли, которые корпорации заработали во время пандемии коронавируса, поможет собрать 104 миллиарда долларов — этого достаточно, чтобы поддержать всех работников, всех детей и всех пожилых людей в беднейших странах", — говорится в докладе благотворительной организации.