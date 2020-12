Коронавирус в мире: все больше стран прекращают авиарейсы в Британию из-за нового штамма

Все больше стран приостанавливают железнодорожное и авиасообщение с Британией из-за нового, более агрессивного штамма коронавируса, премьер-министр Словакии заболел после общения с президентом Франции, Австралия снова вводит ограничения. Эти и другие новости о развитии ситуации с коронавирусом в мире - в нашем ежедневном обзоре.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии Covid-19 в мире заболели 76,3 миллиона человек, умерли - почти 1,7 миллиона. В настоящий момент во всех странах суммарно болеют примерно 34 миллионов человек.

Тройку лидеров по числу заболевших и умерших неизменно составляют США, Бразилия и Индия. Россия на четвертом месте по числу инфицированных.

Представители ВОЗ заявляют, что находятся в постоянном контакте с властями Великобритании в связи с появлением на территории страны нового штамма вируса VUI-202012/01, вызывающего Covid-19.

Британская сторона постоянно информирует Всемирную организацию здравоохранения о ходе исследований нового типа вируса, а ВОЗ, со своей стороны, будет информировать общественность о развитии ситуации.

За пределами Соединенного Королевства девять случаев нового штамма уже выявлены в Дании, один в Нидерландах и еще один в Австралии, сообщили в ВОЗ. Вечером об обнаружении пациента с таким же вариантом вируса сообщило министерство здравоохранения Италии, передает Рейтер.

Пока известно, что мутировавший вирус распространяется быстрее ранее известного варианта, но ученые не считают, что он более смертелен или вызывает более тяжелые симптомы. В недавнем заявлении британский премьер-министр Борис Джонсон сказал со ссылкой на научных советников, что новый штамм может быть на 70% заразнее прежнего.

Также пока нет доказательств, что новый штамм будет устойчив к вакцинам, которые к данному моменту уже используются во многих странах мира.

Растущий список стран, преимущественно в Европе, закрыл и скоро закроет сообщение с Великобританией.

В понедельник утром страны ЕС обсудят совместные шаги в связи с появлением нового варианта коронавируса в Соединенном Королевстве.

Почти во всех юго-восточных районах Англии, включая Лондон, накануне был введен самый высокий - четвертый - уровень эпидемиологической угрозы, по сути означающий строгий карантин.

Отменены ранее обещанные властями послабления в рождественский период. В остальных частях Англии, а также в Шотландии и Уэльсе ограничения на общение между семьями будут сняты только на один день - непосредственно в Рождество 25 декабря. При этом границы Шотландии будут закрыты на въезд и выезд в течение всего праздничного периода.

С полуночи воскресенья закрылись все магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости, парикмахерские, косметические салоны, спортивные и развлекательные заведения, запрещены встречи людей, живущих по разным адресам, общение на открытых пространствах также сведено до минимума: вместо прежнего правила шести человек, сейчас встречаться на улице можно только по двое при соблюдении социальной дистанции.

Накануне на площади у здания парламента в центре Лондона собрались сотни противников жестких мер. Полиции пришлось провести задержания десятков протестующих. Несколько стражей порядка пострадали в столкновениях.

С момента объявления о новом локдауне у британцев, по сути, оставалось несколько часов , чтобы сделать последние приготовления к праздникам.

В воскресенье министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок заявил, что полиция будет следить за тем, чтобы никто не пытался покинуть районы, попавшие в категорию четвертого уровня угрозы. Эта мера связана с ажиотажем на железнодорожных вокзалах в Лондоне, возникшем вскоре после объявления о введении более жестких мер: ни в кассах самых крупных станций, ни онлайн не осталось ни одного билета.

Тысячи людей пытаются до Рождества воссоединиться со своими родственниками, особенно с пожилыми родителями.

Накануне в социальных сетях появились фотографии и видео, на которых сотни пассажиров на лондонском вокзале Сент-Панкрас буквально берут штурмом поезд, идущий в Лидс - город на севере Англии.

Last train out of Saigon. Queue at St Pancras as we wait to board the Leeds bound train. pic.twitter.com/cFDBDNnYFC