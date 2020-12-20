Коронавирус в мире: все больше стран прекращают авиарейсы в Британию из-за нового штамма

Все больше стран приостанавливают железнодорожное и авиасообщение с Британией из-за нового, более агрессивного штамма коронавируса, премьер-министр Словакии заболел после общения с президентом Франции, Австралия снова вводит ограничения. Эти и другие новости о развитии ситуации с коронавирусом в мире - в нашем ежедневном обзоре.

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По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии Covid-19 в мире заболели 76,3 миллиона человек, умерли - почти 1,7 миллиона. В настоящий момент во всех странах суммарно болеют примерно 34 миллионов человек.

Тройку лидеров по числу заболевших и умерших неизменно составляют США, Бразилия и Индия. Россия на четвертом месте по числу инфицированных.

"Британский штамм" напугал Европу

Представители ВОЗ заявляют, что находятся в постоянном контакте с властями Великобритании в связи с появлением на территории страны нового штамма вируса VUI-202012/01, вызывающего Covid-19.

Британская сторона постоянно информирует Всемирную организацию здравоохранения о ходе исследований нового типа вируса, а ВОЗ, со своей стороны, будет информировать общественность о развитии ситуации.

За пределами Соединенного Королевства девять случаев нового штамма уже выявлены в Дании, один в Нидерландах и еще один в Австралии, сообщили в ВОЗ. Вечером об обнаружении пациента с таким же вариантом вируса сообщило министерство здравоохранения Италии, передает Рейтер.

Пока известно, что мутировавший вирус распространяется быстрее ранее известного варианта, но ученые не считают, что он более смертелен или вызывает более тяжелые симптомы. В недавнем заявлении британский премьер-министр Борис Джонсон сказал со ссылкой на научных советников, что новый штамм может быть на 70% заразнее прежнего.

Также пока нет доказательств, что новый штамм будет устойчив к вакцинам, которые к данному моменту уже используются во многих странах мира.

Растущий список стран, преимущественно в Европе, закрыл и скоро закроет сообщение с Великобританией.

Нидерланды - в начале декабря здесь также был выявлен случай заражения новым типом вируса, который мог быть завезен из Британии. Запрет введен до 1 января;

Италия - министр иностранных дел сообщил, что запрет будет введен, но когда и на сколько, пока неизвестно; о случаях нового "британского" штамма здесь не сообщается;

Бельгия - приостановлены с воскресенья все авирейсы из Великобритании, как и поезда "Евростар" из Лондона по крайней мере на 24 часа;

Ирландия - с полуночи воскресенья приостановит воздушное и паромное сообщение с Великобританией, предварительно на 48 часов. Ирландия, впрочем, имеет и сухопутную границу с Соединенным Королевством;

Франция - закрытие границ с Британией сроком на 48 часов вступит в силу с полуночи по местному времени (23:00 по Гринвичу в воскресенье). Это касается всех пассажирских и грузовых перевозок из Соединенного Королевства по воздуху, воде и железной дороге;

Германия - перестает принимать авиарейсы из Британии с полуночи воскресенья;

Австрия - готовится объявить о схожих мерах;

Латвия - МИД Латвии сообщил, что авиасообщение с Британией прекращается с полуночи 21 декабря до 1 января;

Эстония - отменены авиарейсы с 00.00 часов 21 декабря до 1 января;

Литва

Румыния

Болгария

Чехия

Швеция также рассматривает возможность закрытия въезда из Великобритании, окончательное решение об этом будет принято в понедельник.

Израиль - с воскресенья предварительно на ближайшие 7 дней закрыл сообщение с Британией, Данией и Южной Африкой - странами, где выявлены два новых штамма коронавируса;

Кувейт - закрыл авиасообщение с Британией на неопределенный срок.

В понедельник утром страны ЕС обсудят совместные шаги в связи с появлением нового варианта коронавируса в Соединенном Королевстве.

Британцы берут штурмом поезда

Почти во всех юго-восточных районах Англии, включая Лондон, накануне был введен самый высокий - четвертый - уровень эпидемиологической угрозы, по сути означающий строгий карантин.

Отменены ранее обещанные властями послабления в рождественский период. В остальных частях Англии, а также в Шотландии и Уэльсе ограничения на общение между семьями будут сняты только на один день - непосредственно в Рождество 25 декабря. При этом границы Шотландии будут закрыты на въезд и выезд в течение всего праздничного периода.

С полуночи воскресенья закрылись все магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости, парикмахерские, косметические салоны, спортивные и развлекательные заведения, запрещены встречи людей, живущих по разным адресам, общение на открытых пространствах также сведено до минимума: вместо прежнего правила шести человек, сейчас встречаться на улице можно только по двое при соблюдении социальной дистанции.

Накануне на площади у здания парламента в центре Лондона собрались сотни противников жестких мер. Полиции пришлось провести задержания десятков протестующих. Несколько стражей порядка пострадали в столкновениях.

С момента объявления о новом локдауне у британцев, по сути, оставалось несколько часов , чтобы сделать последние приготовления к праздникам.

В воскресенье министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок заявил, что полиция будет следить за тем, чтобы никто не пытался покинуть районы, попавшие в категорию четвертого уровня угрозы. Эта мера связана с ажиотажем на железнодорожных вокзалах в Лондоне, возникшем вскоре после объявления о введении более жестких мер: ни в кассах самых крупных станций, ни онлайн не осталось ни одного билета.

Тысячи людей пытаются до Рождества воссоединиться со своими родственниками, особенно с пожилыми родителями.

Накануне в социальных сетях появились фотографии и видео, на которых сотни пассажиров на лондонском вокзале Сент-Панкрас буквально берут штурмом поезд, идущий в Лидс - город на севере Англии.

Last train out of Saigon. Queue at St Pancras as we wait to board the Leeds bound train. pic.twitter.com/cFDBDNnYFC — Harriet Clugston (@HarrietClugston) December 19, 2020

По словам Хэнкока, в аэропортах, на железнодорожных и автобусных станциях теперь будут дежурить полицейские, наделенные полномочиями останавливать людей для проверки и убеждения их отказаться от путешествия.

Мэр Лондона Садик Хан заявил, что возникший пассажирский хаос - прямое следствие того, насколько хаотичным было объявление властей об ужесточении мер. Он сказал, что прекрасно понимает мотивы людей, но предписания правительства должны быть соблюдены.

Что еще происходит в Европе

Италия вводит очередной общенациональный локдаун на праздничный период: практически вся территория страны объявлена "красной зоной". Закрываются все магазины, кроме продуктовых и аптек, бары и рестораны, передвижение внутри провинций, а также между ними строго ограничено.

Локдауны также объявлены в Германии и Нидерландах. Единственное послабление для немцев заключается в том, что 25 декабря каждая семья сможет принять у себя не более четырех близких родственников, проживающих по другому адресу.

Власти Австрии решили позволить своим гражданам отметить Рождество без особых ограничений, но с 26 декабря в стране также будут введены жесткие меры: закроются магазины, выходить из дома можно будет только по уважительной причине, к которым относится поход за продуктами, визит к врачу и выгул собак.

Аппарат президента Франции Эммануэля Макрона сообщил в воскресенье, что недавно заболевший коронавирусом глава государства чувствует себя удовлетворительно. Он по-прежнему испытывает такие симптомы, как кашель и усталость, но продолжает работать.

На прошлой неделе Макрон принимал участие в саммите ЕС в Брюсселе. После выявления у него Covid-19 многие политики, бывшие с ним в контакте, ушли в самоизоляцию. А премьер-министр Словакии Игор Матович сообщил, что его тест на коронавирус оказался положительным.

Австралийский штат Виктория закрывает границы

Австралия снова вводит ограничения в своем самом густонаселенном штате Новый Южный Уэльс со столицей в Сиднее. Жителям штата снова предписано не выходить из дома без уважительной причины. Собираться внутри домов можно компаниями не более 10 человек. Рестораны пока работают в штатном режиме, но число посетителей, одновременно находящихся внутри, ограничено.

Меры властей связаны с новой вспышкой заболеваемости сразу в нескольких городах региона Северные пляжи, где с субботы введен полный локдаун.

Тысячи людей поспешили выехать из своего штата в соседнюю Викторию в преддверии Рождества. В ответ власти Виктории заявили, что с полуночи понедельника закрывают свои границы для жителей большинства районов Нового Южного Уэльса. А для тех, кто сумеет проехать, предусмотрен 14-дневный карантин.

В ноябре власти Австралии заявляли, что в течение нескольких недель на всем континенте не было выявлено ни одного случая Covid-19.

Считается, что Австралия и соседняя Новая Зеландия продемонстрировали одну из самых успешных стратегий борьбы с эпидемией. Эти страны одними из первых закрыли свои границы и ввели общенациональные локдауны в самом начале распространения вируса.