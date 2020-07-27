Коронавирус в мире: вспышка во Вьетнаме, первый заразившийся кот в Британии и что скрывают власти Китая?

Вьетнам и Гонконг, считавшиеся ранее относительно благополучными по количеству заражений коронавирусом, регистрируют все больше новых случаев Covid-19, в Индии уже более 1,4 млн заболевших, ученый обвинил китайские власти в сокрытии масштабов вспышки, осложнения у молодежи связаны с дефективным геном, в Британии вирус впервые выявлен у кошки: последние новости о пандемии коронавируса - в нашем ежедневном обзоре.

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По состоянию на 27 июля коронавирусом в мире заразились 16,2 млн человек, говорится на сайте университета Джонса Хопкинса. Умерли 649,2 тыс. заболевших.

За прошедшие сутки в мире было выявлено 204,6 тыс. новых заражений.

По числу заразившихся по-прежнему лидируют США, где Covid-19 заболели 4,2 млн человек. На втором месте — Бразилия (2,4 млн), на третьем — Индия (1,4 млн). Россия — на четвертом месте (816,6 тыс.)

Ситуация во Вьетнаме

Во Вьетнаме для туристов был закрыт город Дананг после того, как там были выявлены заразившиеся Covid-19. Это первые случаи заражения во Вьетнаме с апреля.

Туристы не могут въехать в город, а для вывоза уже находящихся там 80 тыс. приезжих привлекаются дополнительные авиарейсы.

В самом начале пандемии Вьетнам заслужил немало лестных слов из-за принятия быстрых действенных мер: закрытия границ, введения карантина и выявления контактов зараженных. В итоге за все время в стране было выявлено чуть более 400 случаев заражений коронавирусом и не зафиксировано ни одной смерти от осложнений.

Однако спустя почти 100 дней после выявления последнего случая заражения на территории страны тест на Covid-19 оказался положительным у четырех человек в популярном среди туристов Дананге.

Премьер-министр Нгуен Суан Фук распорядился ввести в городе карантинные меры, включающие в себя соблюдение социального дистанцирования и закрытие всех компаний и учреждений, не оказывающих услуг первостепенной важности. Он отметил, что на полный карантин Дананг пока не закрывается.

Суточный рекорд в Гонконге

В Гонконге за сутки было выявлено 145 новых случаев заражений, что стало новым рекордом для этого административного района.

Ранее администрация Гонконга объявила о введении карантинных мер, которые среди прочего запрещают собираться в группы больше двух человек. Также стало обязательным ношение масок на улице. Нарушителям грозит штраф в 5 тыс. гонконгских долларов (645 долларов США). Исключение сделано лишь для детей младше двух лет и людей с медицинскими противопоказаниями.

Ограничительные меры вводятся с 29 июля на неделю. Всего с начала пандемии в Гонконге было выявлено более 2600 случаев заражения, умерли 20 человек.

1,4 млн заболевших в Индии

Общее количество заражений в Индии с начала пандемии перевалило за 1,4 млн. Как сообщили власти, за прошедшие сутки тест на Covid-19 оказался положительным почти у 50 тыс. человек. С января болезнь стала причиной смерти более 30 тыс. индийцев.

В марте в стране был введен строгий карантин, который был снят в июне, после чего количество заражений начало резко расти. Некоторые штаты были вынуждены ввести локальные карантины.

Следует отметить, что процент выздоровевших в стране достаточно высокий. Из 1,4 млн заразившихся в данный момент Covid-19 болеют 33%, примерно 63% излечились.

Врач: китайские власти скрыли масштаб вспышки

Китайский врач Квок-Юн Юэн, участвовавший в расследовании обстоятельств вспышки коронавируса в Ухане, рассказал Би-би-си, что, по его мнению, местные власти пытались скрыть масштаб происшествия. По его словам, вещественные доказательства были уничтожены, а реакция на выводы врачей была замедленной.

"Когда мы попали на рынок в Хуанане, конечно, смотреть особо было не на что, потому что рынок несомненно к тому времени уже вычистили. Так что, по сути, улик на месте преступления уже не было, и поэтому мы не могли выяснить, какое животное было носителем вируса и заразило человека", — сказал он.

"Я подозреваю, что они скрывали кое-какую информацию в Ухане. Местные власти, которые должны немедленно передавать имеющуюся информацию, не готовы были это сделать", — добавил он.

Китай ранее подвергался критике из-за недостаточных мер, которые были приняты после вспышки вируса, и за наказание врача, которые пытался предупредить о надвигающейся опасности еще в конце декабря. Пекин отвергает обвинения.

Виноват дефект в гене?

Исследователи из медицинского центра при Университете Неймегена в Нидерландах обнаружили дефект в генетическом коде некоторых пациентов с коронавирусом, который, вероятно, объясняет, почему у некоторых молодых людей возникли серьезные осложнения после заражения. Врачи надеются, что их открытие поможет лечить тяжелые случаи заболевания среди молодежи.

На роль гена TLR7 в тяжести болезни обратили внимание благодаря наблюдениям врача из Маастрихтского университета, который рассмотрел историю двух молодых братьев, серьезно заболевших Covid-19. Врачам пришлось подключить их к ИВЛ. Один из них в итоге умер от последствий болезни, а другой выздоровел. Примечательно, что у большинства молодых людей заболевание Covid-19 протекает с легкими симптомами или вовсе бессимптомно.

"В этом случае немедленно возникает вопрос, не является ли это следствием генетических факторов", — рассказал Александр Хойшен из медицинского центра в Университете Неймегена. "То, что два брата так серьезно заболели, может быть совпадением, но также возможно, что это стало следствием врожденного дефекта".

Даже молодежь долго болеет Covid-19

Covid-19 может приобрести затяжную форму даже у молодых людей без каких-либо сопутствующих заболеваний, сообщил американский центр по контролю и профилактике заболеваний. 35% людей, принимавших участие в опросе, сообщили, что их здоровье полностью не восстановилось спустя две-три недели, после того, как им был поставлен диагноз о заражении.

В опросе участвовали 292 человека, у которых было выявлено заражение и которые находились на амбулаторном лечении с 15 апреля по 25 июня. Людей опросили спустя 2-3 недели после первого положительного теста на коронавирус. Результаты были опубликованы в Morbidity and Mortality Weekly Report.

94% опрошенных рассказали, что перед тестированием на Covid-19 у них проявился хотя бы один симптом болезни. В среднем у людей проявлялось по семь симптомов из 17 известных. Самым распространенным была усталость, затем кашель и головная боль.

Среди тех, у кого течение болезни затянулось, 43% жаловались на кашель, 35% чувствовали усталость, и 29% сообщили об одышке.

65% опрошенных сообщили, что выздоровели через 5-12 дней после теста на Covid-19, давшего положительный результат.

Первая заразившаяся кошка в Британии

Главный ветеринарный врач Британии сообщил, что впервые в стране коронавирус был выявлен у домашней кошки, пишет правительственный сайт gov.uk.

Это первый подтвержденный случай заражения животных коронавирусом в Британии, но нет никаких свидетельств того, что животное заразило владельцев, или что домашние животные способны передавать вирус людям.

По имеющимся сведениям, кошка заразилась коронавирусом от владельцев, у которых тест на Covid-19 оказался положительным.

Кот и его хоязева с тех пор полностью выздоровели, а другие люди и их питомцы, живущие в том же доме, не заразились.