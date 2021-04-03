Коронавирус: в Нидерландах временно приостановили вакцинацию AstraZeneca
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Власти Нидерландов приняли решение временно приостановить применение вакцины AstraZeneca для всех категорий населения. Днем ранее в стране было принято решение прививать этой вакциной только людей старше 60 лет.

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У этой возрастной категории пока не обнаружены побочные реакции после вакцинирования в виде образования тромбов. Временная приостановка использования вакцины продлится до 7 апреля.

Тем временем в Великобритании после 18 млн прививок антикоронавирусной вакциной AstraZeneca зафиксировано семь летальных исходов от редкого вида тромбоза. Однако пока не установлено, наступила ли смерть от побочных эффектов вакцины или случайно, сообщила глава британского агентства по контролю за лекарственными препаратами Джун Рейн.

При этом она подчеркнула, что "преимущества от предотвращения Covid-19 и его осложнений по-прежнему превышают любые риски, поэтому каждому, кто получает приглашение, следует делать прививку". Ранее ведомство сообщило о 30 случаях редкого вида тромбоза по результатам 18,1 млн прививок вакциной AstraZeneca.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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Коронавирус Вакцинация
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