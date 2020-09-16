Коронавирус в России: из-за пандемии могут резко подорожать сигареты

В России в целом и в Москве в частности продолжает расти число новых случаев заражения коронавирусом. В следующем году могут ощутимо подорожать сигареты - и это тоже связано с пандемием. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

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Растет число заражений

За последние сутки в России официально зарегистрировали 5 670 новых случаев Covid-19, в Москве - 750 случаев. Накануне в стране выявили 5 529 (в столице - 730), еще днем ранее - 5 509.

Теперь суточный прирост в стране обновил максимум с конца июля, в Москве - с конца июня. Предыдущий осенний максимум в России фиксировался 11 сентября - 5 504 случая, 12 сентября - 5 488, 13 сентября - 5 449.

Таким образом, суточный прирост в России повышается третий день подряд (как и в Москве), с 4 сентября в стране снова начали регистрировать больше 5 тысяч случаев (в августе было меньше).

За последние сутки умерли 132 человека с Covid-19 (накануне - 150 человек, это был максимум с конца июля). За весь период пандемии в стране зарегистрировано 1 079 519 случаев коронавирусной инфекции, умерли 18 917 человек, вылечились 890 114.

Сигареты подорожают из-за коронавируса?

В России в следующем году могут значительно подорожать сигареты. Казалось бы, при чем тут пандемия коронавируса?

Дело в том, что, как пишет РБК, министерство финансов России предложило в 2021 году поднять акциз на сигареты сразу на 20%. Табачные компании считают, что в таком случае цены в среднем вырастут на 20 рублей за пачку.

Резким повышением акциза на сигареты минфин предложил компенсировать рост бюджетных расходов, связанный с пандемией, поясняет издание.

В российском офисе Japan Tobacco International напомнили, что акциз составляет значительную часть в цене - по прогнозу компании, в случае его увеличения на 20% средняя цена пачки сигарет в рознице достигнет 140 рублей.

Предложение минфина рассмотрит правительство. Речь идет о поправках в Налоговый кодекс. Пока в нем предусмотрен рост акцизов только на 4%, а не на 20%. Повышение цен на фоне снижения реальных располагаемых доходов населения приведет к тому, что еще большая часть потребителей перейдет на нелегальную продукцию, уверяют табачные компании.

От "улиток" до "леопардов"

Тем временем агентство "Национальные кредитные рейтинги" составило прогноз восстановления различных отраслей российской экономики после пандемического кризиса, определив основных пострадавших и главных бенефициаров. Отрасли распределены в пять групп - от "улиток" до "леопардов", сообщает РБК.

Если коротко, то аналитики не ожидают быстрого восстановления экономики - для этого, по их расчетам, потребуется примерно три года. Темпы роста ВВП в 2021 году составят 2-3% после спада на 5-6% в 2020 году, ожидают они.

К "улиткам" - то есть тем, кто будет восстанавливаться медленее других - в исследовании отнесены машиностроение, добыча угля, воздушные перевозки и коммерческая недвижимость (вместе они формируют более 5% ВВП). Эти отрасли, как считают в агентстве, вернутся к докризисному уровню не раньше, чем через пять лет.

"Леопарды" - это сельское хозяйство, пищевая и фармацевтическая промышленность, а также производство резиновых и пластмассовых изделий. Благодаря им, как сказано в исследовании, произошел "взрывной" рост спроса на некоторые потребительские товары в период пандемии. Эти отрасли, по прогнозу аналитиков, могут стать локомотивами экономики уже в ближайшее время.

Еще в прогнозе есть "зубры" (добыча нефти и газа, транспорт, строительство, черная металлургия, непродовольственная розница, для восстановления потребуется от трех до пяти лет), "барсуки" (электроэнергетика, производство стройматериалов и другие отрасли, которые достаточно быстро могут "выползти из нор", поскольку снижение спроса на их продукцию не было критичным) и "лошади" (продовольственная розница, цветная металлургия и другие - они тоже могут ускориться достаточно быстро).