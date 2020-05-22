Коронавирус в России: Московская область отказывается от цифровых пропусков

С 23 мая в Московской области отменяются электронные пропуска, сообщил губернатор Андрей Воробьев. В самой Москве пропускной режим остается в силе.

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"С завтрашнего дня электронные пропуска больше не нужны в Подмосковье. Если вы поедете в Москву, уже выданные пропуска будут действовать до 27 мая, а для новых поездок со вторника нужно оформить на mos.ru. В столице — другая плотность населения, поэтому там мера пока сохраняется", — написал Воробьев в "Инстаграме".

Воробьев подчеркнул, что пропускная система "и другие меры" помогли "избежать негативного сценария".

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным 22 мая заявил, что в столице необходимо сохрянять действующий режим ограничений, включая передвижения по пропускам, а также требования носить медицинскую маску и перчатки в транспорте и в магазинах.

Пропускной режим в Москве и в Подмосковье был введен 15 апреля. Позднее Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на все регионы России.