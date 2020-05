Коронавирус в России: Московская область отказывается от цифровых пропусков

View this post on Instagram

Почти три месяца, как мы боремся с ковидом. Болезнь унесла по всему миру сотни тысяч жизней. Больше всего пострадали страны, где система здравоохранения не справилась, попросту легла. Поэтому мы в свое время ввели цифровые пропуска — они с нами уже больше месяца. Понятно, радости они никому не доставили, а вот результат дали. Эта система и другие меры помогали нам избежать негативного сценария. Это благодаря вашей ответственности и, конечно, профессионализму, героизму наших медиков. ⠀ ❗️ С завтрашнего дня электронные пропуска больше не нужны в Подмосковье. Если вы поедете в Москву, уже выданные пропуска будут действовать до 27 мая, а для новых поездок со вторника нужно оформить на мос.ру. В столице — другая плотность населения, поэтому там мера пока сохраняется. ⠀ Что дальше? Дальше нам нужно, как сказал президент, пройти между Сциллой и Харибдой. То есть, с одной стороны — жить, работать, учиться, а с другой — не вернуться в то прошлое, когда мы госпитализировали 800 человек в сутки. ⠀ ▪️ Мы уже запустили стройки, промышленные предприятия — по сути, работает почти все, кроме сферы услуг. Везде новые стандарты, и они уже не диковинка, а норма жизни. Ответственность несут владельцы компаний, руководители предприятий. ⠀ ▪️ Такой же обязательный стандарт теперь — это маска в общественных местах, в транспорте. Мы рекомендуем еще и использование перчаток. Если рядом человек без маски, он как минимум подвергает опасности себя и окружающих. Объяснение простое: из 100 больных ковидом — 60-80 не имеют никаких симптомов. Они просто переносят вирус. Уверен, никто из нас не хочет оказаться на аппарате ИВЛ или подвергнуть опасности жизни своих близких. Поэтому маски, перчатки, дезинфекция — это очень важно, это новая культура, к которой нужно относиться предельно серьезно. ⠀ Продолжение в комментариях.

