Коронавирус в России: началась вакцинация, но Путин с прививкой не спешит

В Москве началась вакцинация от коронавируса, но президент России Владимир Путин не спешит с этим, в отличие от главы "Ростеха" Сергея Чемезова и других представителей российской элиты. Тем временем пятый день подряд растет число новых случаев заражения Covid-19. Эти и другие новости — в обзоре Би-би-си.

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"Спутник V" в Москве и Мексике

9 сентября в России началась вакцинация "Спутником V". Первые прививки сделали в Москве.

Речь идет о 40 тысячах добровольцах, которые участвуют в третьей фазе клинических исследований вакцины, разработанной в центре им. Гамалеи и зарегистрированной в августе (первой в мире). Параллельно прививки с российской вакциной должны делать людям из групп риска — врачам, учителям и т.д. Минздрав в среду сообщил, что эта вакцинация должна начаться "в ближайшее время".

Первые добровольцы из Москвы уже сделали прививки, сообщила вице-мэр Анастасия Ракова. Первая партия вакцины поступила в три поликлиники.

Условия такие: возраст от 18 лет, московский полис ОМС, отрицательный тест на беременность. "Для женщин и мужчин возможно участие в случае, если в следующие три месяца не планируется зачатие", — сказала Ракова. Первый компонент вакцины вводится сразу, второй — через 21 день. Вакцинация бесплатна.

Тем временем Мексика заказала 32 млн доз российской вакцины от коронавируса, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источник, близкий к сделке. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), по его словам, продаст их одной из ведущих мексиканских фармкомпаний.

Казахстан в августе подписал с РФПИ соглашение о поставках свыше 2 млн доз потенциальной вакцины после прохождения всех испытаний. Глава фонда Кирилл Дмитриев говорил, что вместе с иностранными партнерами Россия может производить более 500 млн доз вакцины в год в пяти государствах, в частности в ОАЭ, Саудовской Аравии и на Филиппинах.

"66% жителей Мексики выразили доверие к российской вакцине, согласно проведенным в стране опросам", — подтвердил позже Дмитриев. По его словам, 32 млн доз может обеспечить прививками чертверть населения страны.

Накануне международная группа ученых заметила дублирование на графиках и другие неточности в статье о российской вакцине, опубликованной в журнале Lancet. Ученые обратились к редактору журнала и авторам статьи с просьбой прояснить обнаруженные ими статистические аномалии.

Опубликованные данные являются достоверными и точными, они прошли экспертизу у пяти рецензентов Lancet, заявил в среду замдиректора по научной работе центра им. Гамалеи Денис Логунов.

Тем временем Оксфордский университет и компания AstraZeneca временно приостановили клинические испытания вакцины против Covid-19, после того как у одного из волонтеров было обнаружено "потенциально необъяснимое заболевание".

Путин сообщит, будет ли делать прививку

Глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов вошел в клуб тех, кто сделал прививку "Спутника", не дожидаясь того, когда она поступит в гражданский оборот.

До него своей вакцинацией похвастались мэр Москвы Сергей Собянин и министр обороны Сергей Шойгу, а также глава компании "Сибур" Дмитрий Конов. Еще летом агентство Блумберг писало о том, что представители российской элиты — чиновники и топ-менеджеры — заранее получили доступ к экспериментальной вакцине.

Чемезов напомнил, журналистам, что "Ростех" сотрудничает с центром им. Гамалеи, и сказал, что чувствует себя отлично, "работает, занимается спортом". "Недавно проверял результат — антитела есть, то есть иммунитет сформировался", — сказал Чемезов.

Журналисты спросили в среду пресс-секретаря президента Дмитрий Пескова, не собирается ли Путин привиться от коронавируса. Песков ответил уклончиво: "Что касается прививки президента, то, когда и если он посчитает это необходимым, он сам об этом сообщит".

Ранее Путин рассказывал, что вакциной от Covid-19 привилась одна из его дочерей.

Шестой день больше пяти тысяч новых случаев



Вакцинация в России начинается на фоне растущего числа случаев новых заражений коронавирусом. За последние сутки их зарегистрировали 5 218.

Суточный прирост шестой день подряд превышает 5 тысяч. В пятницу было 5 110 случаев, в субботу — 5 205, в воскресенье — 5 195, в понедельник — 5 185, во вторник — 5 099.

С 16 августа до 4 сентября в России официально регистрировали меньше 5 тысяч случаев Covid-19 в сутки.

За последние сутки в России умерли 142 пациента с коронавирусом (накануне было 122), число жертв Covid-19 за время пандемии выросло до 18 135, число зарегистрированных заражений — до 1 041 007. Россия по-прежнему занимает четвертое место в мире по этому показателю.