Коронавирус: в России — новый максимум летальных исходов за сутки

За последние сутки в России выявили 23 378 новых случаев коронавируса, сообщили в оперативном штабе. За день от инфекции умерли 737 человек — это максимальное число за все время эпидемии.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Наибольшее количество скончавшихся — в Москве и Санкт-Петербурге: 114 и 99 соответственно. В общей сложности в РФ с начала эпидемии официально зарегистрированы 5 658 672 случая заражения коронавирусной инфекцией, 139 316 умерших и 5 101 852 выздоровевших.

В предыдущий день в России было отмечено 24 353 заболевших и 654 умерших за сутки. С 29 июня по 3 июля в стране ежедневно отмечались рекордные показатели смертности от коронавируса.