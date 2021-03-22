Коронавирус в России: Путин пообещал сделать прививку во вторник

В стране за сутки выявлено 9 284 новых случая заражения Covid-19, президент Владимир Путин пообещал сделать прививку, ведущий Иван Ургант сообщил, что заразился коронавирусом, а РФПИ договорился о производстве 200 млн доз вакцины "Спутник V" в Индии. Эти и другие новости о коронавирусе в России - в обзоре Би-би-си.

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Путин привьется российской вакциной

Владимир Путин заявил заявил, что намерен во вторник 23 марта привиться от коронавируса. Об этом он заявил во время телемоста с разработчикам вакцин от Covid-19.

"Вакцинация - это, конечно, добровольный выбор, личное решение каждого человека. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра", - заявил Путин.

Однако пока неизвестно, какой из трех российских вакцин он привьется.

Многие гадали, почему же российский президент никак не вакцинируется. О том, что затягивание Путина с вакцинацией "никоим образом" не отражается на доверии к российской вакцине, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил на одном из брифингов отвечая на вопрос Би-би-си.

"Никакой связи мы здесь не усматриваем. После заключения министерства здравоохранения по одной вакцине [о безопасности "Спутника V" для людей старше 60 лет] потом последуют другие вакцины. Собственно, потом уже и президент примет решение. Он об этом говорил", - заявил тогда Песков.

В Москве продолжается рост заболевших Covid-19

За последние сутки в России зарегистрировано 9 284 новых случая заражения коронавирусом.

В Москве суточный прирост составил 1 586 новых случаев заражения. Уже четвертый день подряд в столице фиксируют рост заболевших. В Санкт-Петербурге - 865 новых случая.

Умерли за сутки 361 зараженных Covid-19 (56 - в Москве, 35 - в Петербурге). За все время пандемии штаб насчитал 95 391 умершего.

По данным оперштаба, вылечились за весь период 4 077 185 человек, заразились - 4 466 153.

Индия будет производить дозы вакцины "Спутник V"

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индийская фармкомпания Virchow Biotech Private Ltd договорились о производстве вакцины "Спутник V", сообщает РБК со ссылкой на фонд.

Сообщается, что в Индии планируют производить 200 млн доз этой вакцины.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, это соглашение - шаг к обеспечению препаратом по всему миру.

В сообщении российского фонда говорится, что полномасштабное производство вакцины в Индии начнется после второго квартала 2021 года.

В январе этого года посол Индии в РФ говорил о планах страны производить и экспортировать "Спутник V" в Россию и другие страны.

Иван Ургант заразился коронавирусом

Известный российский телеведущий Иван Ургант сообщил в своем "Твиттере", что у него обнаружен Covid-19.

Чуть позже Ургант сообщил, что он самоизолировался дома и чувствует себя хорошо.

На "Первом канале" подтвердили изданию "Подъем" информацию о состоянии телеведущего. "У Ивана Урганта действительно диагностирован коронавирус. Поскольку ведущий чувствует себя неплохо, канал организовал ему возможность удалённого выхода в эфир. Программа "Вечерний Ургант" будет выходить в обычном режиме", - сообщается в пресс-службе телеканала.

Евросоюз направит в Россию экспертов для проверки данных по "Спутник V"

В апреле в Россию приедут эксперты Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) для проверки данных по российской вакцине, заявил глава департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации EMA Марко Кавалери.

Проверка затронет данные, касающиеся производства вакцины и клинических исследований. "Затем мы попытаемся понять, к какому времени у нас будут все данные, необходимые для возможного одобрения этой вакцины в итоге", - заявил Кавалери в эфире итальянского телеканала Rai3.

EMA начала проверку "Спутник V" в начале марта. По словам источника агентства РИА Новости, европейский регулятор сможет ее одобрить в мае 2021 года.

В ночь на 22 марта по московскому времени еврокоммисар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что ЕС не нуждается в "Спутник V", но готовы помочь в производстве вакцины.

Позже в российском МИДе сказали, что в Евросоюзе "звучат политические заявления, которые не преследуют цель справиться с пандемией сообща".