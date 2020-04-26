Коронавирус в России: рекордное число заражений за сутки, 1000 пациентов в Филатовской больнице

По данным на воскресенье 26 апреля, в России зарегистрировано 6 361 новых заражений коронавирусом — это рекордное число в стране с начала пандемии. За сутки умерло 66 пациентов с Covid-19, 38 из них в Москве.

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Вирус есть во всех 85 регионах страны. Всего по России подтверждено 80 949 случаев заражения, общее число смертей составило 747.

По данным оперативного штаба, 517 пациентов за сутки выписаны из больниц, всего за период пандемии в России выздоровело более 6,7 тыс. человек.

Утром в воскресенье Роспотребнадзор сообщил, что под меднаблюдением в стране находится 173 тыс. человек с диагнозом Covid-19.

Более тысячи из них лежат в Филатовской больнице в Москве. Об этом написал в "Фейсбуке" главврач больницы Валерий Вечорко.

1000+ пациентов с Covid в Филатовской больнице, в Коммунарке 441

Из 1541 пациентов Филатовской больницы коронавирусная инфекция подтверждена у 1069 человек, написал Вечорко в своем сообщении в соцсети.

В их числе — "беременных и родильниц: 85. В ОРИТ (Отделении реанимации и интенсивной терапии): 161. На ИВЛ: 85", пояснил врач.

За сутки поступило 162 новых пациента, выписано 146, добавил он.

В инфекционную больницу в Коммунарке, куда изначально везли почти всех пациентов с подозрением на коронавирус, за сутки поступило 87 новых пациентов. Всего Covid подтвержден у 441 из 650 пациентов больницы, в реанимации находится 61 человек, на ИВЛ — 35, сообщил в "Фейсбуке" главврач Денис Проценко.

Россия поставит 40 тонн медикаментов в Венесуэлу



Ближе к 9 мая Москва собирается отправить в Каракас 40 тонн медикаментов, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла России в Венесуэле Сергея Мелика-Багдасарова.

"Совсем скоро, ближе ко Дню Победы, мы ожидаем новую масштабную партию медикаментов, более 40 тонн, — сообщил посол. — Речь идет о плановой поставке в соответствии с действующими контрактными обязательствами жизненно важных препаратов для широкой группы нуждающихся в них венесуэльцев".

Многие российские врачи говорят о нехватке оборудования и средств защиты в России для борьбы с пандемией коронавируса. Ранее Русская служба Би-би-си писала о том, как Covid-19 стал проверкой результатов оптимизации российского здравоохранения последних лет.

О 57 новых случаях заражения коронавирусом за сутки в Новосибирске и 68 на Алтае сообщили региональные оперативные штабы по противодействию Covid.

В Бурятии число заражений возросло на 23, а в столице Улан-Удэ закрылась на карантин вся служба скорой помощи больницы №4.

"Весь медицинский персонал изолирован в обсерваторе. Система здравоохранения изыскивает возможности для замены персонала больницы", — сообщил минздрав республики.

Городская больница №4 охватывает жителей Железнодорожного и Заиграевского районов города, это более 50 тысяч человек.

Онищенко уповает на теплую погоду



Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко поделился оптимизмом с агентством РИА Новости.

По его мнению, после майских праздников режим самоизоляции для пожилых людей можно будет ослабить. Ранее подобную точку зрения выразили вирусологи на совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой.

"Я хотел бы в это очень верить [в ослабление режима самоизоляции для пожилых людей после майских праздников]. Все-таки, поверьте мне: природа будет делать свое позитивное дело для нас…", — сказал Онищенко, ныне первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке.

"Безусловно, вся обстановка летнего периода сыграет огромную положительную роль в этом процессе", — добавил Онищенко в комментарии РИА Новости.