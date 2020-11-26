Коронавирус в России: Собянин продлил ограничения в Москве до 15 января

Власти Москвы продлили коронавирусные ограничения до середины января. Работодатели должны оставить на удаленном режиме не менее трети сотрудников, людям старше 65 лет рекомендуется не выходить из дома. Решения по дистанционному обучению старшеклассников пока нет.

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Мэр Сергей Собянин подписал указ, согласно которому до 15 января москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, следует оставаться дома. Кроме того, работодатели должны обеспечить удаленный режим работы как минимум для 30% своего персонала. Будут также закрыты детские кружки, которые входят в систему городского образования. Частные организации - например, курсы английского для детей - работу не прерывали.

Собянин написал об этом в своем блоге. Он ничего не сообщил о том, что будет с дистанционным обучением, на которое в октябре перевели старшеклассников. Предыдущим его решением дистанционный режим был продлен до 6 декабря.

"Ситуация с распространением Covid-19 остается напряженной, - объяснил свое решение мэр Москвы. - За неделю с 16 по 22 ноября 2020 года количество выявленных случаев ковидной пневмонии увеличилось на 2%, число госпитализаций - на 3%".

В октябре темпы роста госпитализаций и пневмоний были "намного выше", оговорился Собянин. Сейчас, по его словам, происходит "постепенное сглаживание динамики роста [заболеваемости Covid-19]", но говорить о переходе к снижению пока рано. "Система здравоохранения по-прежнему работает с очень большой нагрузкой", - заявил мэр.

Исходя из этого, Собянин решил, что нет необходимости вводить дополнительные ограничения, "но и отмена действующих мер будет преждевременным и опрометчивым решением".

В понедельник Собянин уже говорил о "сглаживании процесса" в последние две недели.

"Показатели находятся на очень высокой планке. Может быть, не по всем пикам они достигли весеннего периода, но с такой продолжительностью весной мы не сталкивались, - говорил он. - Если мы весной достигли пика, а затем за счет жестких карантинных мер резко его сбросили, то теперь, сохраняя практически все отрасли экономики, балансируя эту систему, мы, конечно живем в другой медицинской ситуации с коронавирусом".

В последние дни число выявляемых случаев заражения Covid-19 в Москве заметно сокращалось.

В среду оперативный штаб сообщал о 4 685 новых случаях, во вторник их было 5 838, в понедельник - 6 866, в воскресенье - 6 575, в субботу - рекордные 7 168 новых случаев. В среду в Москве зафиксировали больше выздоровевших, чем заразившихся - 5 947. В Москве за последние сутки скончались 73 пациента с Covid-19. Еще 6 229 человек вылечились.

Введение пропускного режима в Москве в ближайшее время не планируется, сообщал в понедельник Интерфакс, ссылаясь на источники в правительстве России.

Удаленный режим работы для 30% сотрудников организаций действует в Москве с 5 октября, а с 12 октября работодатели обязаны сообщать властям сведения о сотрудниках, переведенных на дистанционную работу, и о тех, кто остался на рабочих местах.

Людям старше 65 лет с 28 сентября власти рекомендуют по возможности не покидать квартиры. При этом ни пропусков, ни штрафов для них не вводилось.

10 ноября власти Москвы объявили о новых ограничительных мерах. Была прекращена работа баров и ресторанов в ночное время. Максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах, постановил тогда Собянин, не должно превышать 25% общей вместимости зала. Студенты городских вузов и колледжей вслед за старшеклассниками были переведены на дистанционный режим учебы.

Срок этих ограничений - также до 15 января.