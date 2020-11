Коронавирус в России: впервые больше 27 тысяч заражений за сутки

В России впервые выявлено больше 27 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. В Москве в октябре зафиксировали в четыре раза больше смертей от Covid-19, чем в сентябре. Создатели российской вакцины от коронавируса предложили скомбинировать ее с оксфордской. Эти и другие новости — в обзоре Би-би-си.

По данным оперативного штаба, за сутки в России выявлено 27 543 новых случая заражения коронавирусом. Это максимальное значение с начала пандемии.

Накануне было зафиксировано 25 487 заражений коронавирусом — этот показатель также был рекордным. До этого суточный прирост два дня подряд снижался. В среду было зарегистрировано 23 675 новых случаев заражения, во вторник — 24 326.

В пятницу рекорды по числу заражений зафиксированы и в крупнейших российских городах — в Москве за сутки выявили 7 918 новых случаев, в Петербурге — 3 687.

Общее число зарегистрированных случаев выросло до 2 215 533, а число умерших от Covid-19 — до 38 558. За последние сутки, согласно данным оперативного штаба, в России от коронавируса скончались 496 человек.



Столичный департамент здравоохранения накануне вечером сообщил, что в октябре в Москве было зарегистрировано 13 718 смертей, из которых 3 573 были связаны с коронавирусом.

При этом в качестве основной причины Covid-19 был указан в 2 235 случаях, что превышает сентябрьский показатель более чем в четыре раза. Месяцем ранее, по данным департамента, непосредственно от коронавируса умерли 543 человека.

Еще 1 029 человек, имея положительный тест на коронавирус, умерли от других причин, а у 309 человек коронавирус привел к смертельным осложнениям другого заболевания, отмечается в отчете ведомства.

Превышение смертности по отношению к среднеоктябрьской за последние три года составило 3 173 случая, уточнили в департаменте.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 27 ноября, в Москве за все время пандемии от коронавируса умерли 8680 человек.



Создатели российской вакцины "Спутник V" предложили шведско-британской компании AstraZeneca скомбинировать препараты "для повышения эффективности".

Current full dose AstraZeneca regimen resulted in 62% efficacy. If they go for a new clinical trial, we suggest trying a regimen of combining the AZ shot with the #SputnikV human adenoviral vector shot to boost efficacy. Combining vaccines may prove important for revaccinations.