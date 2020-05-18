Коронавирус в России: впервые с 1 мая выявлено меньше 9 тысяч новых случаев

В России впервые с 1 мая за сутки выявили меньше 9 тысяч новых заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

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Всего в 81 регионе страны выявлено 8926 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Умер 91 человек, выписаны из больниц 2800 человек. Общее число людей с подтвержденным коронавирусом превысило 290 тысяч.

Суточная выявляемость заболевших достигла максимума 11 мая - тогда подтвердились около 11,6 тысяч случаев. После этого новых заболевших стали выявлять меньше - их количество обычно не превышало 10 тысяч человек.

Русская служба Би-би-си рассказывает главные новости о ситуации с коронавирусом в России, которые нужно знать утром 18 мая.

Москва заморозила расходы на благоустройство

Власти Москвы из-за коронавируса приостановили расходы на новые проекты по благоустройству города, в том числе на проект "Моя улица", рассказал "Ведомостям" заммэра столицы по экономике Владимир Ефимов.

"Мы не можем не реагировать на складывающуюся ситуацию, и расходы, связанные с благоустройством, с мероприятиями развития, с непервоочередными инвестиционными проектами, мы уже поставили на паузу", - сказал он.

Как сообщил газете заммэра столицы по ЖКХ, в 2020 году власти планировали благоустроить более 40 московских улиц, набережных и других общественных пространств, а также более 180 парковых и озелененных территорий.

Доходы москвичей упали на 8%

В связи с ограничительными мерами, введенными из-за коронавируса, доходы бюджета Москвы по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) упали почти на 8%, сказал в интервью "Ведомостям" Ефимов.

"Если брать текущее исполнение бюджета за четыре месяца, то по сравнению с прошлым годом снижение составило 7,6%, а мы закладывали рост 8%. То есть мы уже недополучили почти 16% - это 140 млрд руб. Существенная цифра даже при нашем бюджете", - объяснил он.

При этом он сказал, что выводы пока делать рано - реальное положение дел станет понятно в июле.

"У нас полтора месяца были нерабочими, и предприятия имели возможность не платить налоги вообще. Реальную ситуацию мы увидим в июле, когда подойдет срок уплаты аванса по налогу на прибыль за третий квартал на основе результатов деятельности во втором квартале", - пояснил заммэра.

Минтранс надеется, что международные полеты откроют летом

Российское министерство транспорта надеется, что международные авиарейсы возобновятся летом. Об этом журналистам заявил глава ведомства Евгений Дитрих.

"Мы выражаем надежду, что такие решения могут состояться, но в первую очередь они будут зависеть от того, какая обстановка будет в тех странах, куда мы хотели бы отвезти нашего пассажира. И насколько нам в этом смысле разрешат наши санитарно-эпидемиологические власти, какие решения примет правительство и оперативный штаб", - приводит его слова РИА Новости.

Дитрих добавил, что решение о возобновлении международных рейсов будет приниматься после возобновления внутренних перелетов, которые, по плану, должны начаться в июне.

"Если будет получаться [с внутренними рейсами], если мы получим соответствующее разрешение от правительства, нам бы, конечно, хотелось бы очень и международные линии открыть в этом летнем сезоне, дать людям возможность погреться у теплого моря, у теплого солнышка, набраться витамина D, который традиционно нас несколько примиряет с самими собой и убивает вирусы. Поэтому будем стараться, чтобы такое решение могло состояться", - сказал глава минтранса.

Рекордное число смертей в Москве

Вечером в воскресенье московский оперативный штаб заявил, что в столице за сутки от коронавируса скончались 77 человек - это самый высокий показатель летальных исходов от коронавируса за сутки.

Предыдущий максимум - 74 человека - был зафиксирован 15 мая. Общее число умерших от коронавируса в Москве составляет 1580 человек по данным за воскресенье.

Бизнес назвал самые пострадавшие от кризиса отрасли

Экономическая ситуация в ближайшем будущем только ухудшится, считают более 75% представителей российского малого и среднего бизнеса, опрошенных разработчиком ПО для управления бизнесом "Мегаплан". Результаты опроса приводит РБК.

На вопрос о том, какие отрасли больше всего пострадали от кризиса, вызванного коронавирусом, 82,9% респондентов назвали ресторанную отрасль, 61,6% - индустрию моды и красоты, 48,5% - производственную сферу.

Меньше всего, по мнению участников опроса, от кризиса пострадала ИТ-индустрия, телекоммуникационная отрасль и медицина.

В опросе приняли участие 1620 линейных сотрудников, наемных руководителей и предпринимателей малого и среднего бизнеса.

Лишь 5,2% опрошенных верят в то, что российские власти окажут бизнесу поддержку. Среди возможных путей выживания бизнеса 34% опрошенных назвали переход в онлайн и автоматизацию процессов, 21,3% респондентов - перевод части сотрудников на постоянную удаленную работу и частичный отказ от офисов.

Почти две тысячи медиков в Подмосковье заразились коронавирусом, 16 врачей умерли

В Подмосковье от коронавируса умерли 16 врачей, сообщила в интервью "Коммерсанту" министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

"Есть, к сожалению, погибшие. Если говорить по правилам проверки данных, сколько у нас заболело или погибло медиков, то у нас 16 человек погибло именно от ковида и пневмонии", - сказала она.

Всего в Московской области с больными коронавирусом работают 22,5 тысячи медиков. 9% из них заболели Covid-19 - это почти две тысячи человек, добавила Стригункова.