Коронавирус: в США экстренно зарегистрировали препарат на основе антител
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Препарат REGN-COV2 от заболевания Covid-19, разработанный компанией Regeneron Pharmaceuticals, был в экстренном порядке зарегистрирован Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

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Таким образом, лекарство, представляющее собой "коктейль" из двух видов моноклональных антител, теперь может применяться в США для лечения больных в возрасте от 12 лет, подверженных риску осложнений при Covid-19. Пациентам, получающим кислород, пользоваться этим препаратом нельзя.

Сообщается, что FDA зарегистрировало медикамент по итогам клинических испытаний с участием 799 взрослых добровольцев с легкими и средними симптомами Covid-19. По данным издания The New York Times, на разработку REGN-COV2 правительство США выделило биотехнологической компании Regeneron 500 млн долларов.

Компания указала, что первые 300 000 доз медикамента будут предоставлены больницам за счет федерального правительства. Тем не менее за больницами оставляют право взимать деньги с пациентов, желающих лечиться именно этим препаратом, подчеркивается в документе.

Когда коктейль из антител дает наибольший эффект

В компании Regeneron отмечают, что наибольший эффект от препарата достигается, если начать применять его вскоре после получения диагноза в условиях, когда у пациентов еще не выработались собственные антитела, а концентрация вируса в организме является высокой.

На данный момент клинические испытания препарата REGN-COV2 еще не закончились. В октябре препарат REGN-COV2 использовали для лечения от Covid-19 президента США Дональда Трампа. Сам политик заявил тогда в Twitter, что почувствовал себя лучше сразу же после принятия лекарства.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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