Коронавирус: в Украине зафиксировано максимальное число смертей за сутки
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В Украине зарегистрирован максимальный суточный прирост летальных случаев от Covid-19. По данным, которые привел на своей странице в Facebook министр здравоохранения страны Максим Степанов, за последние 24 часа от последствий заболевания умерли 289 пациентов.

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Предыдущий антирекорд был зафиксирован 11 декабря — 285 смертей.

За последние сутки в Украине провели 121 144 теста на Covid-19 и выявили 11 833 новых случая заражения. Согласно данным украинских СМИ, больше всего заболевших Covid-19 за сутки выявлено в Киеве, Львовской, Одесской, Винницкой и Харьковской областях.

Больше всего смертей от коронавируса было зарегистрировано в Киеве (25), в Ивано-Франковской области (23), в Днепропетровской (20), Донецкой (19), Харьковской и Львовской (по 17), Киевской и Одесской (по 16), Черновицкой и Закарпатской (по 15) областях.

В общей сложности с начала пандемии коронавирусом в Украине заболели 1 489 023 человека, 28 986 человек скончались от этого заболевания или вызванных им последствий.

По данным портала Worldometers, Украина занимает 17-е место в мире по количеству случаев коронавируса, выявленных за все время пандемии. Первое место с большим отрывом занимают Соединенные Штаты Америки (30 231 550). В первую десятку входят также Бразилия (11 609 601), Индия (11 438 734), Россия (4 418 436), Великобритания (4 268 821), Франция (4 108 108), Италия (3 258 770), Испания (3 200 024), Турция (2 911 642) и Германия (2 594 675).

Всего в мире коронавирусом заболели 121 323 087 человек, 2 683 457 пациентов с Covid-19 скончались.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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