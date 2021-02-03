Коронавирус в воздухе: редакция Nature требует у ВОЗ обновить рекомендации по профилактике Covid-19

Спустя почти год пандемии все доказательства указывают на то, что Covid-19 передается в основном по воздуху через капли и аэрозоли при разговоре и дыхании, тогда как заражение через поверхности возможно, но происходит редко, указывает редакция научного журнала Nature. Команда журнала требует, чтобы Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Центр контроля заболеваний США обновили свои рекомендации по профилактике коронавируса.

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Журнал указывает, что многие агентства общественного здравоохранения продолжают настаивать на дезинфекции поверхностей, что путает публику в ситуации, когда нужны четкие рекомендации, какие действия должны быть приоритетными для предотвращения распространения вируса.

На сайте ВОЗ дезинфекция поверхностей указана в числе рекомендаций, тогда как представитель ВОЗ в январе журналу Nature сказал, что доказательства, подтверждающие передачу коронавируса через поверхности, ограниченны. Тем не менее, ВОЗ продолжает считать поверхности возможным путем передачи вируса. Центр контроля заболеваний США на своем сайте пишет, что передача через поверхности “не считается главным путем распространения Covid-19”, но добавляет, что “частая дезинфекция поверхностей и объектов, к которым прикасаются многие люди, важна”.

Это приводит к тому, что люди и организации в первую очередь занимаются дезинфекцией поверхностей, хотя могли бы перенаправить ресурсы на ношение масок и улучшение вентиляции. Например, компания, отвечающая за общественный транспорт в Нью-Йорке, тратит на профилактические меры борьбы с Covid-19 около 380 миллионов долларов в год, из которых большая часть ресурсов уходит на дезинфекцию поверхностей, а не на борьбу с аэрозолями.

“Сейчас, когда все согласны с тем, что вирус передается по воздуху в больших и малых каплях, действия по предотвращению распространения должны быть направлены на улучшение вентиляции или установление строго проверенных очистителей воздуха. Людям надо напоминать носить маски и соблюдать дистанцию. В то же время агентства вроде ВОЗ и Центра контроля заболеваний США должны обновить свои рекомендации на основании нынешних знаний”, - указывает редакция журнала.

Стоит отметить, что 2 февраля правительство Латвии запретило использовать щиты для лица как полноценное средство индивидуальной защиты. Их можно использовать только в сочетании с плотно прилегающей к лицу маской. Это связано с тем, что Минздрав Латвии указал на недоказанную эффективность щитов - они позволяют каплям и аэрозолям, содержащим вирус, попадать в окружающую среду.