Коронавирус: вариант "Омикрон" находят во все новых странах; в Великобритании тоже выявили два случая

Новая мутация коронавируса, выявленная в этом месяце в ЮАР и получившая вчера буквенное обозначение "Омикрон", обнаруживается во все новых странах за пределами Африки. В Великобритании правительство объявило о некотором ужесточении противоэпидемических мер после выявления двух связанных между собой случаев.

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На экстренной пресс-конференции в субботу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о временном (пока на три недели) ужесточении противоэпидемических мер, в частности о том, что отныне все прибывающие из любой зарубежной страны должны будут сдавать ПЦР-тесты и самоизолироваться до получения отрицательного результата.

Многие государства ввели ограничения на въезд из ряда стран Африки. Эксперты считают, что последняя мутация вируса претерпела очень значительные изменения по сравнению с первоначальным вариантом, поэтому она может оказаться более стойкой к вакцинам. Фармацевтические компании сообщили, что уже изучают "Омикрон" и пытаются найти способы борьбы с ним.

В пятницу на экстренном собрании Всемирной организации здравоохранения в Женеве мутант был классифицирован как VOC ("вариант, вызывающий опасения"). Его назвали греческой литерой "Омикрон" - как уже до этого произошло с "Альфой", "Бетой" и "Дельтой".

ВОЗ отметила, что число заражений новым вариантом вируса (который изначально был назван B.1.1.529) растет практически во всех регионах ЮАР. "Этот вариант имеет огромное число мутаций, некоторые из которых вызывают опасения", - сказано в заявлении организации. Она уточняет, что первый подтвержденный случай "Омикрона" был зафиксирован в образце, собранном 9 ноября. А 24 ноября представители ЮАР официально сообщили о новом варианте ВОЗ.

Ранее ученые предполагали, что необычно высокий уровень мутаций мог возникнуть в организме одного пациента с ослабленным иммунитетом, который не смог побороть вирус.

ВОЗ отмечает, что для получения более полной информации об опасности нового варианта может понадобиться несколько недель. Британские эксперты считают, что существующие сейчас вакцины "практически наверняка" будут менее эффективными против "Омикрона", хотя по-прежнему смогут обеспечить определенную степень защиты. "Это плохие новости, но о полной катастрофе речь не идет", - сказал биолог из Оксфордского университета Джеймс Наисмит.

Как "Омикрон" закрывает границы





Кроме Южной Африки, "Омикрон" был уже зафиксирован в Бельгии, Израиле, Ботсване и Гонконге. В субботу о новых возможных случаях нового варианта сообщили также в Чехии и Германии. Представитель местных властей немецкой федеральной земли Гессен написал в "Твиттере", что "Омикрон" обнаружен у одного из пассажиров, которые возвращались из ЮАР.

Кроме того, новая мутация вируса была обнаружена у двух человек в Великобритании, сообщил в субботу министр здравоохранения страны Саджид Джавид. По его словам, оба случая заражения связаны между собой и с поездками в страны юга Африки, сейчас заболевшие самоизолируются в своих домах.

Точных данных о том, сколько именно людей заболели им, к настоящему моменту нет, однако ранее сообщалось о примерно 100 инфицированных, подавляющее большинство из них - в ЮАР.

Распространение нового варианта коронавируса, который некоторые эксперты называют "худшим из всех, что мы видели", очень быстро привело к новым ограничениям на поездки из африканских стран.

В пятницу вечером стало известно, что Россия с 28 ноября ограничила въезд граждан ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Эсватини и Танзании, а также Мадагаскара и Гонконга.

Аналогичные меры ввели несколько европейских государств и Великобритания (в субботу Лондон еще раз расширил "красный список", внеся в него еще и Анголу, Замбию, Малави и Мозамбик).

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала правительства ЕС решительно и скоординированно ответить на появление "Омикрона".

С понедельника США также ввели запрет на полеты из нескольких африканских стран. В своем заявлении о новом варианте вируса президент Джо Байден призвал Всемирную торговую организацию отменить патенты на вакцины против ковида. Ранее Вашингтон уже обращался с этим призывом к странам мира, но его не поддержали в Европе. "Сообщения об этом новом варианте должны продемонстрировать как никогда ясно, что пандемия не закончится до тех пор, пока у нас не будет глобальной вакцинации", - сказал Байден.

В субботу стало известно, что несколько десятков пассажиров, прибывших в Амстердам из южноафриканских стран, получили положительные тесты на коронавирус. О том, каким именно вариантом ковида они были инфицированы, пока не сообщается.

Более 60 пассажиров двух рейсов нидерландской авиакомпании KLM в Амстердам, у которых обнаружен Covid-19, отправлены на карантин в гостиницу около аэропорта. Прибывающие из Африки люди, которые получили негативные тесты, должны будут самоизолироваться дома и проходить дальнейшее тестирование.

Пассажиры, намеревавшиеся лететь в Манчестер из Кейптауна через Амстердам, сообщили Би-би-си, что их самолет в течение четырех часов ждал на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Скипхол, а затем их высадили.

В Нидерландах сейчас отмечается резкий рост заболеваемости ковидом. В пятницу власти страны значительно ужесточили карантинные меры: с воскресенья магазины, рестораны и бары будут закрыты с пяти вечера до пяти утра (ранее питейные заведения и рестораны могли работать только до восьми вечера).

Как отреагировали другие страны

Австралия в субботу объявила об отмене на две недели авиарейсов из ЮАР, Намибии, Зимбабве, Ботсваны, Лесото, Эсватини, Сейшельских островов, Малави и Мозамбика. Люди, побывавшие в этих государствах, не смогут въезжать в Австралию (за исключением ее граждан).

Власти Японии установили, что приезжие из большинства южноафриканских стран должны помещаться в карантин на 10 дней, и за это время сдать в общей сложности четыре теста.

Индия ввела более жесткий контроль и тестирование для приезжих из ЮАР, Ботсваны и Гонконга.

Иран запретит въезд из шести южноафриканских стран, в том числе ЮАР. По сообщению государственного телевидения страны, иранцы, прибывающие из этого региона, должны будут предъявить два негативных теста на ковид.

Бразилия ограничивает въезд в страну из шести африканских стран.

Канада запрещает въезд всем иностранцам, которые в течение последних 14 дней побывали в ЮАР, Намибии, Зимбабве, Ботсване, Лесото, Эсватини и в Мозамбике.

Таиланд запрещает въезд в страну из восьми стран Африки.



При этом власти ЮАР назвали ограничительные меры неоправданными. "Реакция некоторых стран, которые спешно вводят запреты на поездки и другие подобные ограничения, полностью противоречит нормам и стандартам Всемирной организации здравоохранения", - заявил глава южноафриканского минздрава Джо Фаахла.

В ЮАР вакцины против коронавируса получили только 24% населения, что может привести к быстрому распространению заболевания, сказал Би-би-си доктор Майк Тидсли из научной группы советников правительства Великобритании.

Анализ: Опасения есть, но многое пока неизвестно





Джеймс Галлахер, корреспондент Би-би-си

"Вариант, вызывающий опасения" - это самая серьезная категория, к которой ВОЗ причисляет те или иные вариации ковида.

Решение ВОЗ придает вес опасениям многих ученых, которые говорят опасном потенциале нового варианта. Но оно не меняет уже известные факты.

"Омикрон" имеет невероятно много мутаций, благодаря которым он, возможно, может быстрее распространяться и частично обходить защиту, которую предоставляют вакцины.

Однако у нас пока нет достоверных сведений о том, как эта мутация проявляет себя в реальном мире.

Нам точно неизвестно, распространяется ли она быстрее, делает ли вакцины и лекарства менее эффективными - и вызывает ли более тяжелое заболевание.

Фармкомпании обещают обновить вакцины





Сразу несколько фармацевтических корпораций, производящих вакцины, заявили, что уже приступили к изучению "Омикрона" и готовы в случае необходимости модифицировать свои препараты.

Компании Pfizer и BioNTech сообщили, что если новый вариант окажется более стойким к их вакцине, они намерены "разработать и произвести специально адаптированную вакцину против этого варианта примерно в течение 100 дней". Впрочем, новую вариацию еще должны одобрить регуляторы.

Глава московского Центра им. Гамалеи, разработавшего "Спутник V", сказал Интерфаксу, что российские ученые готовы адаптировать свою вакцину под новый вариант. Но сначала, по его словам, центр намерен проверить эффективность уже существующего препарата для этой мутации ковида. "Такие модификации можно сделать, - цитирует агентство главу центра - академика Александра Гинцбурга. - Модифицировать вакцину можно довольно быстро, но надо ли это вообще делать, мы узнаем после того, как посмотрим вируснейтрализующую способность".

При этом Гинцбург напомнил, что центр им. Гамалеи не стал модифицировать "Спутник V" после появления варианта "Дельта", поскольку препарат оказался эффективным против него "на 83-85-90%".

AstraZeneca сообщила, что ее вакцина, "разработанная в тесном сотрудничестве с Оксфордским университетом, является платформой, которая позволяет нам быстро реагировать на новые варианты, которые могут появиться". Компания уточняет, что уже проводит исследования в районах, где была выявлена последняя мутация. Она также сообщает, что тестирует свои препараты против "Омикрона" и надеется, что они будут сохранять эффективность.

Производитель еще одной вакцины - фирма Moderna - заявила: "С начала 2021 года у Moderna есть хорошо разработанная и тщательная стратегия, направленная на новые варианты, вызывающие опасения".