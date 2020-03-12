Коронавирус: Вильнюс закрывает учебые заведения и публичные места для развлечений

Вильнюсское городское самоуправление закрывает на пять недель все образовательные учреждения и публичные места развлечений в литовской столице в связи с распространением коронавируса, сообщает ru.delfi.lt.

Мэрия сообщила, что, по указанию директор администрации Повиласа Подярскиса, 12 марта было решено остановить все мероприятия в закрытых помещениях, в которых участвует более 100 человек. Также с пятницы будет остановлена работа столичных музеев, кинотеатров, спортклубов и прочих мест развлечений.

С 12 марта и до конца пасхальных каникул все общеобразовательные учреждения в литовской столице будут закрыты — детские сады, школы, университеты, отменяются все мероприятия. Однако мэрия рекомендует жителям не закрываться в четырех стенах и гулять на улице, заниматься на улице спортом, выезжать на природу.

"Мы видим примеры зарубежных стран, видим как быстро распространяется вирус. Несмотря на то, что в Вильнюсе еще нет подтвержденных случаев заражения, мы понимаем, что ситуация изменится — это лишь вопрос времени, поэтому мы не можем медлить, мы должны реагировать, чтобы защитить жителей Вильнюса, особенно самые уязвимые группы людей.

Это сложные решения, все мы столкнемся с неудобствами и убытками, но без этого последствия будут еще серьезнее. В этот период призываю ценить работу врачей и беречь их — только от их терпения и здоровья зависит, как нас коснется этот вирус", — сказал мэр города Ремигиюс Шимашюс.

Правительство Литвы в связи с угрозой коронавируса намерено принять жесткие решения. Сегодня, 12 марта, состоится экстренное заседание местного правительства, на котором будет решаться вопрос принятия обязательных мер против распространения инфекции по стране.

"Сегодня правительство Литвы проводит внеочередное заседание, обсудят несколько вопросов. Один — проведение публичных мероприятий, как в помещениях, так и на улице, второй — общеобразовательные учреждения, третий — поездки: полеты и не только, когда примем решения, тогда скажем точно", — сказал глава Минздрава Аурелиюс Верига.

11 марта правительство Литвы сообщило о том, что в стране были подтверждены два новых случая заражения коронавирусом — оба пациента вернулись домой из Италии.

Профессор Вильнюсского университета Витаутас Усонис сказал, что в случае с любой инфекционной болезнью опасны те люди, которые сами не чувствуют симптомов, но являются носителями. Эти люди чувствуют себя уверенно, ведут нормальный образ жизни, но для окружающих они представляют опасность. Это касается любой болезни.

По словам профессора, сегодня единственное действенное средство — это самоизоляция, поскольку прививок от нового вируса еще нет, нет и противовирусных лекарств.

"Это новый вирус, очевидно, что он приводит к смерти людей. Что касается статистики, то с одной стороны, говорить об этом еще рано, а с другой, опасен и грипп, и коронавирус. Против гриппа у нас есть вакцина и лекарства. И одна, и другая болезнь смертельны. Группы риска похожие — люди старшего возраста, у которых есть хронические заболевания. Две эти болезни сравнивать сложно", — сказал Усонис.

Профессор Вильнюсского университета Аурелия Жвирблене сказала, что уровень смертности от коронавируса высок, поэтому нельзя к этому относиться халатно.

"Люди мыслят по-разному, некоторые не осознают опасность. Уровень смертности от этого вируса велик, поэтому должно быть чувство ответственности. Я не думаю, что мы поднимаем слишком большую панику", — сказала Жвирблене, подчеркнув, что несерьезное отношение людей к новому заболеванию может привести к тому, что в Литве повторится итальянский сценарий.

"Сейчас в зоне риска много стран. Мы не хотели бы, чтобы и Литва стала такой зоной, куда люди будут бояться приезжать, где живут в условиях карантина. Не хочется пугать людей, чтобы они не бежали за крупой, но нужно руководствоваться здравым умом", — заключила профессор.