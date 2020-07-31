Коронавирус: внезапный карантин в Британии и рост от Польши до Филиппин

Около четырех миллионов жителей Британии проснулись в новом карантинном режиме, а страны от Филиппин до Польши сообщают о рекордном росте заражаемости. Самое важное о пандемии Covid-19 в мире — в традиционном обзоре Би-би-си.

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По данным университета Джонса Хопкинса, количество подтвержденных диагнозов Covid-19 на планете в пятницу превысило 17 миллионов, скончались 673 тыс. человек.

Больше всего подтвержденных диагнозов — 4,4 млн, по-прежнему в США. На втором месте Бразилия, затем Индия, и Россия с 838 тыс. подтвержденных диагнозов.

Внезапный карантин в Британии

Британское правительство в ночь на пятницу внезапно ввело ограничения для борьбы с эпидемией, которые коснутся более четырех миллионов жителей севера Англии.

Теперь населению десяти округов на севере страны, включая Манчестер и прилегающие районы, запрещено встречаться в садах и ходить друг к другу в гости. Посещать пабы, рестораны и другие заведения можно только в компании домашних.

Жителей районов, которых коснулись ограничения, предупредили о них за 2,5 часа.

Объясняя свое решение, министр здравоохранения Мэтт Хэнкок сказал, что по данным приложений для отслеживания вируса, чаще всего Covid-19 передается именно при личных встречах членов разных семей. Поэтому минздрав решил ограничить круг общения британцев их собственным домом и "сферой поддержки". Он назвал принятые правительством меры точечными.

Мэр 2,8-миллионного Большого Манчестера Энди Бернхэм сказал журналистам, что согласен с решением правительства, так как ситуация с коронавирусом в этой части Англии заметно изменилась в худшую сторону.

"За неделю мы перешли от стабильного падения числа диагнозов почти во всех районах к росту в девяти из десяти районов", — сказал он.

В субботу в Англии планировалось дальнейшее ослабление карантинных мер. Однако в пятницу, выступая на специальном брифинге, британский премьер заявил, что сейчас необходимо "нажать на педаль тормоза".

Из-за роста заболеваемости в стране дальнейшее ослабление карантинных мер откладывается на две недели, сказал Борис Джонсон.

Рекордный рост от Японии до Польши

Губернатор Токию в пятницу заявил, что в городе, возможно, снова придется ввести чрезвычайное положение, если скорость распространения Covid-19 продолжит расти.

В пятницу в японской столице был отмечен рекордный суточный рост количества заражений — выявлено более 450 заразившихся. В целом по стране в четверг был установлен второй подряд суточный рекорд заражаемости.

Рекордный рост количества инфицированных отмечают еще в нескольких странах — в Польше число выявленных за сутки случаев заражения бьет рекорд второй день подряд. В пятницу в стране было зафиксировано 657 новых случаев, в минувший четверг — 615.

Министерство здравоохранения страны в пятницу намерено проработать вопрос о введении новых ограничений. Накануне польские власти сообщили, что в стране могут ввести двухнедельный карантин для приезжающих из-за рубежа.

Похожая ситуация на Филиппинах. Министерство здравоохранения этой страны второй день подряд отмечает рекордный прирост случаев заражения коронавирусом в стране. Общее число заболевших превысило 90 тысяч, средний суточный прирост подтвержденных диагнозов приближается к четырем тысячам.

Во Вьетнаме впервые подтверждена смерть от коронавируса. Вспышка заболевания произошла в курортном городе Дананг, в пятнице там зарегистрировано 45 новых случаев заболевания. Всего в стране 509 подтвержденных коронавирусных больных.

Источник вспышки пока неизвестен. В город направлено около ста сотрудников минздрава для борьбы с вирусом.

Индия вышла на пятое место в мире по смертности от Covid-19. В четверг в стране от коронавируса умерло 800 человек, общее число скончавшихся таким образом поднялось до 35 тысяч.

В Индии с марта был введен строгий карантин, который начали постепенно отменять в июне. В среду правительство объявило об очередных ослаблениях карантинного режима — с пятого августа в Индии снова начнут работать спортзалы и отели.

В Гонконге из-за коронавируса перенесены местные выборы, об этом объявила глава города Керри Лам. При этом дата выборов не установлена. На прошлых местных выборах в городе оппозиция показала хорошие результаты, однако с тех пор Пекин принял жесткий закон о национальной безопасности, направленный на борьбу с диссидентами. Крупнейшие оппозиционные организации самораспустились, один из лидеров гонконгских протестов покинул страну.