Коронавирус: во Вьетнаме выявили гибрид индийского и британского вариантов

Мир продолжает борьбу с пандемией Covid-19 — с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса инфекция была выявлена более чем у 170 млн жителей планеты. Более 3,5 млн заболевших скончались, почти 152 млн человек выздоровели.

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Вьетнам

В министерстве здравоохранения Вьетнама заявили, что в стране обнаружен новый мутант коронавируса, который представляет собой гибрид индийского и британского вариантов SARS-CoV-2. Как сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ, новая мутация коронавируса очень быстро распространяется воздушно-капельным путем.

ФРГ

В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, суточный прирост заражений коронавирусом составил 5426 случаев (на 1656 меньше, чем днем ранее). Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 3 675 296 случаев заражения. За последние 24 часа скончались 163 пациента, общее число летальных исходов возросло до 88 350. Выздоровели более 3 471 800 человек. Население Германии — около 84 млн жителей.

За последние 7 дней из расчета на 100 000 жителей зарегистрировано 37,5 случая заражения (накануне — 39,8, а неделей ранее — 66,8).

Данные, публикуемые в выходные и праздничные дни, обычно бывают ниже реальных показателей из-за меньшего числа проведенных тестов и неполной информации из регионов.

Ирландия

Правительство Ирландии намерено и в июле придерживаться стратегии постепенного ослабления антиковидных ограничений. С 5 июля рестораны и бары смогут обслуживать посетителей не только на улице, но и во внутренних помещениях, а с 19 июля, после введения в Евросоюзе прививочных сертификатов, будут смягчены условия путешествий.

Дания

Дания на текущей неделе приступила к сжиганию четырех миллионов норок, которые ранее были убиты из-за риска заразиться передающейся человеку мутации коронавируса. Все они должны быть сожжены к середине июля. В 2020 году на фермах в Дании были забитыоколо 17 миллионов норок, вначале они были захоронены в земле, однако в результате образования газов при разложении стали подниматься на поверхность и были эксгумированы.

Нидерланды

В Нидерландах с начала июня будут ослаблен локдаун. В частности, бары и рестораны смогут обслуживать посетителей во внутренних помещениях, а не только на улице. Кроме того, в стране откроются музеи.