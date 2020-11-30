Коронавирус: ВОЗ пообещала выяснить происхождение SARS-CoV-2

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились свыше 63 млн человек во всем мире, более 1,46 млн скончались. Выздоровели 43,6 млн пациентов.

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Министр финансов Грузии Иване Мачавариани и его заместитель Георгий Какауридзе инфицированы коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе грузинского Минфина.

"Министр чувствует себя хорошо и продолжает работать из дома, в дистанционном режиме", — указали в ведомстве. Замминистра также проходит лечение дома.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в декабре в стране может начаться бесплатная вакцинация от коронавируса. Соответствующее заявление глава государства сделал в Анкаре по итогам заседания кабмина. Кроме того, в Турции вводится комендантский час — по будням с 21.00 до 05.00 (совпадает с мск). Данный режим будет также действовать все время — с 21.00 пятницы до 05:00 понедельника.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил надежду, что основные вакцины против коронавируса будут одобрены регуляторами в стране до Рождества, которое католики и протестанты отмечают 25 декабря. "Ни одна вакцина еще не получила пока одобрения Британского агентства по контролю за оборотом лекарств и медицинской продукции (MHRA), но мы надеемся, что вакцинам Pfizer-BioNTech и Oxford-AstraZeneca оно будет дано в течение следующих нескольких дней или недель", — заявил глава кабмина.

Американская компания Moderna сообщила, что уже 30 ноября может направить запрос в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и Европейское агентство лекарственных средств (EMA) о разрешении экстренно использовать свою вакцину от коронавируса.

Венгрия имеет право использовать российскую вакцину "Спутник V". Об этом заявил в Брюсселе представитель Еврокомиссии. По его словам, в стандартных ситуациях Европейское агентство лекарственных средств (European Medicines Agency, EMA) должно дать добро на применение вакцины, когда речь идет об одной из стран Евросоюза. Однако "государство-член (ЕС. — Ред.) может принять решение о запуске чрезвычайной процедуры", добавил он. При этом медицинский препарат должен в таком случае применяться исключительно на территории указанной страны.

В Москве до 15 января продлен ряд ограничений, действие которых истекало 29 ноября. Так, остается обязательным дистанционный режим работы минимум 30% сотрудников предприятий и организаций, продлевается "домашний режим" для людей старше 65 лет и хронических больных, в рамках которого для них недоступен льготный проезд по социальным картам, а также будут закрыты детские досуговые учреждения. Дистанционное обучение для учащихся 6-11 классов должно продолжаться до 6 декабря и пока не было продлено.

Высший административный суд Франции признал неправомерным введенное из-за пандемии правило, согласно которому число участников религиозных мероприятий не должно превышать 30 человек. Суд решил, что ограничение должно составлять 30% от максимально возможного числа участников, определяемого площадью помещения. У властей теперь есть три дня, чтобы доработать соответствующую норму. 28 ноября в стране были введены первые послабления второго локдауна, в рамках которых, в частности, открылись все магазины и были разрешены богослужения с участием не более чем 30 верующих.

Почти 40% жителей России полностью перешли на безналичные расчеты за время пандемии. Такие данные привел зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин, пояснив, что это на пять процентных пунктов превышает показатель, зафиксированный до начала пандемии. Кроме того, до 85% клиентов Сбербанка используют карты не только для снятия наличных, но также для безналичных переводов и расчетов за товары и услуги. Россия — один из мировых лидеров по финансовым технологиям и скорости роста безналичной оплаты, заявил Ведяхин.

В Новосибирской области до 31 марта 2021 будет продлен режим повышенной готовности, сообщил губернатор Андрей Травников. Согласно проекту решения, новогодние корпоративы и детские праздники в регионе будут проводиться с соблюдением противоэпидемиологических мер. Речь идет, в частности, об определенной расстановке столов и мест, а также ограничении на число участников.

В реанимационных отделениях Германии в среднем на больницу сейчас свободны лишь три койкоместа. Угроза чрезмерной нагрузки на реанимации в связи с пандемией растет, предостерегают в Немецком обществе анестезиологии и интенсивной медицины. "Мы оказались в абсолютно исключительной ситуации, с которой мы еще не сталкивались в истории интенсивной медицины", — заявил пресс-секретарь организации Гернот Маркс.

За прошедшие сутки в России зафиксировано 26 338 новых случаев заражения коронавирусом. Так, общее число заразившихся с начала пандемии выросло до почти 2,3 млн человек. Число скончавшихся от последствий заболевания Covid-19 выросло на 368 до 39 895 человек.