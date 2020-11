Коронавирус: ВОЗ предостерегает от снятия ограничений в Рождество

Мировое сообщество борется со второй волной распространения коронавируса. С начала пандемии инфекция была выявлена более 59 млн жителей планеты. К настоящему времени, по данным портала Worldometers, от последствий вызываемого вирусом заболевания Covid-19 скончались свыше 1,4 млн человек. Побороть инфекцию удалось более 41 млн пациентов.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Песков объяснил, почему Путин не привит от Covid-19

13:50

Президент России Владимир Путин не может в качестве добровольца согласиться на прививку от коронавируса вакциной, испытания которое еще не завершились. Об этом заявил пресс-секретарь президент Дмитрий Песков на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, почему Путин еще не привился от коронавируса. В России пока не началась "широкая вакцинация", и президент "не может же несертифицированную вакцину использовать", продолжил Песков, пояснив, что когда "закончатся все процедуры", Путин сообщит о своей прививке, если "посчитает необходимым".

Ранее Путин неоднократно говорил, что российские вакцины от коронавируса являются безопасными и эффективными. В настоящий момент в РФ проходят клинические испытания, в частности, "Спутник V" института им. Гамалеи Минздрава России, "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" Роспотребнадзора и препарат Центра имени Чумакова РАН.

13:30

В США за последние сутки выявлено почти 179 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, следует из данных американского университета Джона Хопкинса. Таким образом, общее число случаев в стране выросло до более 12,49 млн. В то же время количество смертей в результате заражения увеличилось на 1032 до более 257,6 тысячи.

13:05

В шести регионах России в больницах осталось менее 10% свободных мест для пациентов с Covid-19, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Речь идет, в частности, об Ивановской и Орловской областях, республике Коми, Мордовии и Санкт-Петербурге. Загруженность коечного фонда в стране превысила средний уровень в общей сложности в 43 регионах. В настоящий момент в стране есть более 274 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, из них более 150 тысяч оснащены подачей кислорода и более 31 тысяч — аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

12:40

Папа римский Франциск подверг критике тех, кто протестует против обязательного ношения защитных масок и других ограничительных мер. В своей новой книге "Let Us Dream: The Path to a Better Future" понтифик упрекнул участников подобных акций в "неспособности действовать вне маленького мира своих интересов". С таким же рвением стоило бы выступают против таких проблем, как расизм и детская бедность, считает глава Святого престола.

Почти полмиллиона жителей РФ застраховались от коронавируса

12:25

В России от коронавируса застраховались 496 тысяч человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на замглавы Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Ивана Козлова. Объем собранной страховыми компаниями премии составил 1,6 млрд рублей, коэффициент убыточности — менее 7%, а выплаты по таким страховкам лишь немногим превысили 109 млн рублей. Средняя страховая премия равна 3,2 тысячи рублей, а выплата — 48,6 тысячи рублей. Первые страховки от коронавируса появились в марте, сейчас такие полисы продают 17 страховых компаний.

11:50

Премьер-министры 16 федеральных земель Германии призвали сограждан к добровольному многодневному домашнему карантину перед Рождественскими праздниками. Они также предлагают на несколько дней раньше (с 19 декабря) объявить школьные каникулы. Как сообщает агентство dpa, эти меры будут обсуждаться в среду, 25 ноября, в ходе видеоконференции земельных премьеров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, посвященной борьбе с пандемией. Ожидается также, что по итогам этого совещания будет объявлено о продлении до 20 декабря частичного локдауна, в рамках которого в стране с начала ноября закрыты рестораны, кафе, спортзалы, музеи и увеселительные заведения и введены ограничения на личные контакты граждан.

11:25

Подавляющее большинство россиян (87%) готовы поддержать требования обязательного ношения защитных масок в общественных местах в случае серьезного ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом, не поддержит такую меру каждый десятый (10%), свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие во вторник в "Интерфакс".

Исследование показало, что в случае осложнения ситуации с 89% сограждан будут готовы поддержать требование соблюдать дистанцию 1,5-2 метра между людьми в общественных местах, 12% сограждан такую меру не поддержат.

Антирекорд суточной смертности в России

10:50

В России от Covid-19 умер 491 человек, сообщил во вторник федеральный штаб по борьбе с вирусом. Это новый рекорд суточной смертности. Общее количество смертельных исходов достигло 37 031. Кроме того, по состоянию на утро 24 ноября зарегистрированы 24 326 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в РФ вирусом SARS-CoV-2 заразились 2 138 828 человек.

10:30

В международном аэропорту Шанхая "Пудун" отменены более 500 авиарейсов, запланированных на вторник, из-за массового тестирования сотрудников на коронавирус, сообщает "Интерфакс". Помимо этого, отменено еще около половины рейсов, которые должны были направиться в Шанхай.

В одном из наиболее загруженных аэропортов Китая проводят массовое тестирование сотрудников на коронавирус Covid-19. Это вызвано тем, что ранее у двух грузчиков подтвердили коронавирус. В общей сложности за этот месяц в Шанхае выявили семь случаев заражения коронавирусом, связанных с работой аэропорта.

В ночь на понедельник аэропорт также отменил сотни рейсов. В соцсетях очевидцы публиковали фотоснимки и видео из аэропорта, где образовались большие очереди, неразбериха и давка.

9:47

В Германии во вторник зарегистрировано 13 554 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Институт имени Роберта Коха, это немного ниже уровня прошлого вторника (14 419). В то же время агентство dpa отмечает, что в начале недели показатели распространения инфекции в ФРГ, как правило, ниже, так как в выходные дни проводится меньше тестов и не все ведомства по вопросам здравоохранения передают свои данные в Институт имени Роберта Коха. В течение рабочей недели цифры растут и достигают своего максимального значения в пятницу. Так, в пятницу, 20 ноября, было выявлено 23 648 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

Общее количество инфицированных в Германии по состоянию на утро вторника, 24 ноября, — 942 687 человек. Число летальных исходов заражения за истекшие сутки увеличилось на 249 до 14361.

8:58

Почти половина россиян понесли финансовые потери из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса Бизнес-платформы ОНФ и сервиса "Онлайн Доктор".

"Опрос показал, что 49% опрошенных россиян финансово пострадали от эпидемии, у 41,2% опрашиваемых доход остался без изменений, а у 2,4% финансовое положение улучшилось. Еще 7,3% лишились работы", — говорится в материалах исследования.

57% респондентов заявили, что их работодатель "оставил все без изменений". При этом у 23,9% респондентов сокращали фонд оплаты труда, а у 10,1% граждан были задержки заработной платы, но по соглашению с сотрудниками. У 8,9% опрошенных работодатель стал сокращать сотрудников.

При этом более 70% респондентов заявили, что вторую волну пандемии не переживет 10% существующего бизнеса.

В мире более 59 миллионов инфицированных коронавирусом

07:50

По данным американского университета Джона Хопкинса на утро 24 ноября, за время пандемии коронавируса SARS-CoV-2 в мире было зафиксировано более 59 млн случаев заражения. В результате заболевания Covid-19 умерло почти 1,4 млн человек. Как отмечается на сайте университета, только в США с начала пандемии зарегистрировано более 12 миллионов случаев заражения. Умерло более 250 тысяч инфицированных.

07:20

Власти Швеции со вторника вводят первые жесткие ограничения для граждан с начала пандемии. В публичном пространстве теперь могут встречаться группы в составе не более 8 человек. Ранее, в зависимости от мероприятия, в них могли участвовать от 50 до 300 человек. Владельцы ресторанов также теперь должны позаботиться о том, чтобы за одним столом сидело не более 8 человек. На встречи дома ограничения не распространяются, для этого у правительства нет полномочий, отмечает агентство AFP. Ранее власти Швеции воздерживались от ограничений и выпускали лишь рекомендации гражданам.

06:10

В Германии не будут вводить запрет на фейерверки в новогоднюю ночь, сообщает во вторник журнал Business Insider. По его данным, об этом договорились в ходе телефонной конференции власти федеральных земель, в которых руководят христианские демократы и социал-демократы. С предложением запретить фейерверки в целях борьбы с пандемией ранее выступила СДПГ. Согласно договоренности, которая должна быть утверждена 25 ноября на встрече канцлера Ангелы Меркель и глав правительств земель, в новогоднюю ночь гражданам в целом будет разрешено использовать петарды и запускать салюты за исключением оживленных площадей и улиц. При этом не будет фейерверков, организованных городскими властями.

Генсек НАТО призывает страны альянса больше тратить на оборону

05:15

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса не отказываться от цели — тратить на оборону 2 процента ВВП — в связи с финансовыми трудностями, вызванными пандемией коронавируса. "Главная задача НАТО — предотвратить ситуацию, в которой кризис в области здравоохранения, вызванный пандемией, превратится в кризис в сфере безопасности. Поэтому мы должны инвестировать больше", — сказал Столтенберг изданиям немецкого медиаконцерна Funke Mediengruppe.

По его словам, угрозы и вызовы безопасности никуда не исчезли во время пандемии: Россия продолжает наращивать вооружения, "Исламское государство" пытается восстановиться в Сирии и Ираке. Кроме того, как отметил генсек НАТО, глобальное соотношение сил изменяется в связи с укреплением мощи Китая.

04:10

За прошедшие выходные аэропорты в США обслужили более трех миллионов авиапассажиров. Это рекордный показатель с середины марта этого года, когда в США ввели ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса, сообщает Reuters. Большинство американцев путешествуют, чтобы отпраздновать со своими близкими День благодарения, который в этом году приходится на 26 ноября.

03:30

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предостерегает от снятия ограничений на время Рождественских праздников в регионах с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. "Если в стране нет необходимой инфраструктуры, и власти не в состоянии отслеживать контакты заразившихся людей и изолировать их, то послабления приведут к резкому росту числа заражений", — сказал Майкл Райан, исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения.

По его словам, правительства должны понимать, что они могут только прогнозировать риски. Нет научной формулы, по которой можно вычислить, какие послабления или сколько дней праздника без ограничений не приведут к ухудшению ситуации, сказал Райан. При этом он признал, что сохранение жестких ограничений на Рождество может тоже привести к негативным последствиям. "Если людям не дадут возможности встречаться, у многих это вызовет уныние и подавленное состояние, что может привести к "усталости от ограничительных мер" и, возможно, последующему протесту против них", — сказал представитель ВОЗ.

Qantas будет требовать от пассажиров справку на прививку от коронавируса

02:40

Пассажиры на международных рейсах австралийской авиакомпании Qantas в будущем обязаны будут предъявить наличие прививки от коронавируса, заявил во вторник глава компании Алан Джойс телеканалу Channel Nine. По его мнению, такое требование скоро станет нормой для международных авиаперевозок. Как сообщил Джойс далее, компания введет правило о необходимости вакцинации, как только вакцина станет доступной для населения.

02:00

В Великобритании власти намерены с середины декабря сократить до 5 дней длительность карантина для людей, прибывающих в страну из регионов повышенного риска. Согласно планам, въезжающие в страну из таких регионов должны за свой счет сделать тест на коронавирус и, если его результат будет негативным, через 5 дней могут покинуть квартиру и свободно передвигаться по стране. В настоящее время в таких случаях действует правило о 14-дневном карантине.

01:25

В Германии планируется продлить частичный локдаун до 20 декабря. Об этом в ночь на вторник договорились премьер-министры немецких федеральных земель в ходе видеоконференции. Окончательное решение по этому вопросу будет принято 25 ноября на совещании канцлера ФРГ Ангелы Меркель с главами немецких регионов. Согласно действующим с начала ноября правилам, закрыты все рестораны и бары, спортивные, культурные и развлекательные учреждения. С 25 ноября возможно ужесточение ограничений на личные контакты граждан и расширение масочного режима в школах.

00:55

Король Испании Филипп VI отправился в самоизоляцию на 10 дней после контакта с человеком, инфицированным Covid-19, сообщил представитель королевского двора. Контакт произошел 22 ноября. Король отменил все запланированные мероприятия на время карантина. Королевский дворец в свою очередь отметил, что его супруга королева Летисия, дети — принцесса Леонор и инфанта София, несмотря карантин короля, смогут продолжить свою деятельность в нормальном режиме.

00:15

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о намерении отменить действующие в стране жесткие ограничительные меры в начале декабря. При этом он отметил, что Рождество в этом году не получится отпраздновать "как обычно". Премьер, который сейчас находится на карантине после контакта с депутатом парламента, заразившимся SARS-CoV-2, заявил, что ограничения снимут после 2 декабря. Планируется разрешить британцам покидать жилища без уважительной причины, открыть бары в регионах с низким уровнем распространения вируса, допускать на стадионы до 4000 человек. По мнению Джонсона, успехи в разработках вакцины от коронавируса с весны снизят необходимость ограничений в борьбе с пандемией.