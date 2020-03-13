Коронавирус все ближе к первым лицам: возможно, болен Болсонару, от него мог заразиться Трамп

Издание Jornal O Dia, ссылаясь на анонимные источники в администрации президента Бразилии Жаира Болсонару, сообщило в пятницу, 13 марта, что тест на коронавирус президента дал положительный результат и теперь Болсонару ждет результатов второго теста. Вскоре после этого на своей страничке в соцсетях президент заявил, что эта информация не соответствует действительности. "Не верьте фейковым новостям в СМИ", — добавил Болсонару, подчеркнув, что военный госпиталь Минобороны Бразилии заявил о негативном анализе сданного им теста.

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10 марта бразильский лидер высказал мнение, что масштабы распространения в мире нового коронавируса SARS-CoV-2 — "по большей части, выдумка". Тем не менее президент сдал анализ на коронавирус 12 марта — после того, как выяснилось, что он имел контакт с зараженным SARS-CoV-2 главой своей пресс-службы Фабио Вайнгартеном.

В Белом доме и Кремле демонстрируют уверенность

Вайнгартен участвовал в недавних переговорах Болсонару с руководством США и обедал в одном помещении с президентом Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. Однако в Белом доме считают, что президенту Трампу нет необходимости сдавать анализ на коронавирус — Трамп и вице-президент Пенс с бразильским гостем "практически не общались".

В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил отправить на карантин из-за коронавируса депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, его помощников и всех депутатов, которые с ними контактировали. После возвращения Катасонова из частной поездки во Францию медики предписали ему две недели оставаться дома. Тем не менее он был в зале пленарных заседаний Госдумы, когда там 10 марта выступал президент Владимир Путин, поддержавший в той речи обнуление своих президентских сроков.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в связи с этим отметил, что Путин не контактировал с отправленным на карантин Катасоновым. Песков заверил, что для защиты президента от коронавируса делается все необходимое, и признался, что не знает, предполагается ли проверка Путина на SARS-CoV-2.

Королевский карантин в Испании

Между тем представитель премьер-министра Канады Джастина Трюдо рассказал, что супруга главы правительства — Софи Грегуар — получила положительные результаты теста, она изолирована. Сам Трюдо чувствует себя хорошо, у него нет никаких симптомов заболевания COVID-19. Исполнять обязанности премьера в течение предстоящих 14 дней он будет, находясь в карантине.

В карантин попала и испанская королева Летисия. Врачи запретили ей покидать в течение двух недель королевскую резиденцию — дворец Сарсуэла, рекомендовали сократить до минимума общение с супругом — королем Фелипе VI и дочерьми — Леонор и Софией. Королеве предписано регулярно измерять температуру. Отменено ее участие в ряде мероприятий, в том числе встреча с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

Как говорится в заявлении Королевского двора, копия которого есть в распоряжении DW, карантин Летисии вызван тем, что в минувшую пятницу она участвовала в одном из мероприятий в Мадриде вместе с министром женского равноправия Испании Ирене Монтеро, у которой впоследствии был выявлен коронавирус SARS-CoV-2. При встрече королева расцеловалась с министром.

Заразились тренер лондонского "Арсенала" и актер Том Хэнкс

Сразу несколько знаменитостей, высокопоставленных чиновников и спортсменов сообщили в четверг, 12 марта, что инфицированы SARS-CoV-2. Первый случай инфицирования зафиксирован в английской футбольной Премьер-лиге. У главного тренера лондонского "Арсенала", испанца Микеля Артеты, диагностирован коронавирус. "Это действительно не может не разочаровывать. Я сдал тест, после того как почувствовал себя плохо", — пояснил Артета. "Вернусь к работе, как только мне будет позволено", — добавил он.

Как минимум на 14 дней "Арсенал" отстранен от игр. В субботу, 14 марта, команда должна была встретиться с клубом из графства Восточный Сассекс "Брайтон энд Хоув Альбион", в связи с новыми обстоятельствами игра отменена.

Знаменитый американский актер Том Хэнкс также заявил, что он и его жена Рита Уилсон заражены коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом 63-летний Хэнкс написал в своем Twitter в четверг. Актер и его жена находятся в Австралии, где Хэнкс работает над ролью в фильме известного режиссера База Лурмана об Элвисе Пресли, сообщает агентство AFP. Как пояснили власти австралийского штата Квинсленд, Хэнкс и его жена изолированы в университетской больнице Gold Coast University Hospital. По словам самого актера, они пробудут в изоляции столько времени, сколько потребуется для общественной безопасности.

Первый случай в штаб-квартире ООН

В 39-этажном здании ООН в Нью-Йорке тоже появился первый заболевший: это — одна из филиппинских дипломатов. В последний раз она была на работе 9 марта и провела в штаб-квартире всемирной организации около получаса. Все сотрудники постпредства Филиппин при ООН помещены в карантин, доступ к их секции перекрыт. В комплекс зданий на востоке Манхэттена, где проходит большинство заседаний Генеральной ассамблеи и Совета Безопасности ООН, перестали пускать посетителей.

Выздоровели более 70 тысяч человек

По состоянию на 06.20 мск 13 марта в мире выявлены 134 717 случаев заражения, из-за легочного заболевания COVID-19, вызванного вирусом, скончались 4 979 человека. Число выздоровевших составило 70 381. Такие данные привел сайт Worldometer международной группы волонтеров, отслеживающих всемирную статистику в режиме реального времени. По его же информации, от сезонного гриппа с начала года в мире умерли 96 084 человека.