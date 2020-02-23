"Коронавирусные" беспорядки в Украине: глава Тернопольской области ушел в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский принял отставку главы Тернопольской областной государственной администрации (ОГА) Игоря Сопеля "в связи с ситуацией, возникшей на Тернопольщине из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности".

Как говорится на официальном сайте главы государства, Сопель подал в отставку по собственному желанию. Он занимал пост главы области с 31 октября прошлого года. 18 февраля несколько сотен человек вышли на протест в Микулинцах Тернопольской области против размещения эвакуированных из Китая людей на карантин в сaнaтории "Медоборы", расположенном в соседнем селе Конопковкa.

Заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти Украины Александр Качура рассказал, что чиновники Тернопольской области запрещали аэропорту принимать самолет с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами на борту, передает РБК Украина.

Президент Зеленский заявил, что акции имели политическую поддержку, из-за чего не удалось привезти эвакуированных для обсервации в Тернопольскую область, где были наилучшие условия. Акции протеста также прошли в поселке Новые Санжары Полтавской области и во Львовской области. Митингующие в Новых Санжарах пытались заблокировать дорогу к местному санаторию, жгли костры и забросали камнями автобусы с эвакуированными, среди которых были семьи с детьми. В некоторых автобусах разбили стекла. В ходе противостояний 9 правоохранителей и один гражданский получили ранения.

По факту беспорядков в Полтавской области открыты уголовные производства по пяти статьям Уголовного кодекса Украины: за перекрытие транспортных магистралей, массовые незаконные акции, угрозы и нападения на сотрудников полиции, разжигание межнациональной розни, передает УНИАН.

В день беспорядков были задержаны 24 жителя Полтавской области. Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что на них составят административные протоколы, а некоторые лица "будут привлечены к уголовной ответственности, в том числе те, кто бросали брусчатку в головы полицейским, те, кто бросали камни в автобусы, те, кто занимались разжиганием межнациональной розни".

Геращенко уточнил, что на данный момент задержанным остается только подозреваемый в броске брусчаткой. Еще одного мужчину, который, по версии следствия, совершил наезд на сотрудников Нацгвардии, отправили под ночной домашний арест на 60 суток. По словам Геращенко, "были отдельные идеи размещать в день массовых беспорядков на зарплату в некоторых информагентствах и на информсайтах информацию, которая бы подогревала эти массовые беспорядки".

"Некоторые, возможно, политические или общественные институты были заинтересованы подливать масла в огонь", — добавил замминистра. Он сообщил, что правоохранители взяли в кольцо санаторий "Новые Санжары", где пребывают на обсервации эвакуированные из Уханя, и полностью контролируют ситуацию. Полиция и Нацгвардия следят, чтобы на территорию не проникали посторонние, передает "Интерфакс — Украина".

Нарушителей будут отправлять на 14-дневный карантин. По словам замминистра здравоохранения Украины Дмитрия Коваля, все находящиеся на обсервации в Новых Санжарах люди здоровы. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать организаторов беспорядков в Новых Санжарах.

"Мы знаем, что кое-кто сознательно и специально сеял среди людей панику, а потом подстрекал к этому дикарству. Заказчики и виновные понесут ответственность", — сказал он в видеообращении, опубликованной в Facebook. По словам Зеленского, массовые беспорядки организовали "вирусологи в спортивных костюмах". Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что в толпе протестующих были профессиональные подстрекатели, не имеющие отношения к Новым Санжарам.