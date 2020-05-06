Коронавирусом заразился третий член правительства России

У министра культуры России Ольги Любимовой найден коронавирус, она перешла на удаленную работу. Ранее заболели глава правительства Михаил Мишустин и министр строительства Владимир Якушев.

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"Глава Минкультуры Ольга Любимова работает удаленно. Результаты теста на Covid положительные, министр находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн форматах", — сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь министра Анна Усачева.

По ее словам, о госпитализации 39-летней Любимовой речи не идет.

30 мая о положительном тесте на Covid-19 сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, который, как сообщалось, был после этого госпитализирован. Временно исполняющим обязанности главы правительства был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.

1 мая стало известно, что глава минстроя России Владимир Якушев решил лечь в больницу — у него и его заместителя Дмитрия Волкова также был обнаружен коронавирус.

Любимова стала министром в январе этого года, войдя в состав правительства Мишустина после отставки с поста премьера Дмитрия Медведева. Она журналист и автор документальных фильмов, закончила журфак МГУ. В министерстве культуры она работает с января 2018 года, возглавляла департамент кинематографии.

Утром в среду оперативный штаб при правительстве сообщил, что в стране зарегистрированы еще 10 559 случая заражения коронавирусом.

Уже четыре дня подряд в стране выявляют больше 10 тысяч случаев. За последние сутки умерли еще 86 пациентов, число жертв коронавируса превысило полторы тысячи.

Белоусов в среду провел в среду в правительстве оперативное совещание с вице-премьерами. Он еще не делал публичных заявлений после того, как Мишустин объявил о своем заражении, а Путин своим указом назначил Белоусова врио премьера.