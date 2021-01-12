Коррупционный скандал в Эстонии: членов Центристской партии подозревают в уголовном преступлении

Во вторник, 12 января Полиция безопасности Эстонии провела обыск в помещениях государственного кредитного общества KredEx, которое предоставляет предприятиям кредиты и поручительства. Процессуальные действия связаны с уголовным делом девелоперского проекта Porto Francо. Подозреваемыми по делу проходят члены Центристской партии, председателем которой премьер-министр страны.

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Porto Franco является крупнейшим девелоперским проектом за всю историю Эстонии, общая площадь которого составляет 150 000 м2. Комплекс жилых, торговых, офисных и гостиничных помещений будет построен в центре Таллинна возле Старого порта. Общая стоимость проекта — 200 млн евро, сообщает rus.delfi.ee.

В июле правительство одобрило ходатайство компании Porto Franco о выделении кредита на 39,4 млн евро. Компанией руководит Рауно Тедер, сын известного предпринимателя Хиллара Тедера.

Кредит частной компании выдан на шесть лет через фонд KredEx под 2% годовых плюс 12-месячная ставка Euribor, при этом компания сможет получать кредит траншами в размере от 5 до 15 млн евро, а в качестве обеспечения предоставлена ипотека на четыре объекта недвижимости.

Критики решения правительства отмечают, что летом бизнесмен Хиллар Тедер пожертвовал Центристской партии 30 000 евро. Через четыре недели правительство поддержало финансово проект недвижимости его сына, Рауно Тедера. Пожертвование было сделано 1 июля этого года. После того, как правительство 30 июля утвердило предоставление кредита, Хиллар Тедер 9 сентября пожертвовал партии еще 30 000 евро.

Как передает ERR, подозрения предъявлены членам Центрисстой партии, председателем которой является премьер-министр Эстонии. "Я спросил, есть ли какое-то подозрение, касающееся меня, как председателя партии, как премьер-министра. Как прокуратура, так и Полиция безопасности заверили, что нет, касательно меня ничего нет. Но правда в том, что эти следственные действия производятся и в отношении определенных членов Центристской партии", — сказал премьер-министр Ратас.

Подозрения в том числе предъявлены генеральному секретарю Центристской партии Михаилу Корбу, советнику министра финансов Керсти Крахт (EKRE) и предпринимателю Хиллару Тедеру. Имена еще двух человек не разглашаются. Один из них помогал в передаче взятки, другой связан с торговлей влиянием.

Согласно подозрению, Тедер и Корб договорились, что Тедер пожертвует до местных выборов до миллиона евро, в ответ связанная с Тедером фирма получит желаемый кредит. Крахт же общалась с Тедером и пообещала помочь в получении льготного кредита. Крахт и Тедеру предъявили подозрение в соглашении по отмыванию денег. Крахт также подозревают в торговле влиянием.

В случае признания Тедера и Крахт виновными, им может грозить до 10 лет тюремного заключения. Центристской партии грозит денежный штраф.

Конкурирующие застройщики осудили решение правительства. Они считают, что Porto Franco должна была получить кредит на рыночных условиях с процентом в 10% годовых. ”Мы считаем, что предоставленный Porto Franco кредит не соответствует рыночным условиям”, — объяснила глава Arco Vara AS Мико Нийнемяэ.

Срок выдачи кредита — до шести лет, процентная ставка — Euribor плюс два процента, по словам Нийнемяэ, банки попросили бы по такому кредиту в пять-семь раз больше процентов. Это значит, что вместо двух процентов пришлось бы платить 10-14%.

Получается, что в течение шести лет Porto Franco должен выплатить почти 5 млн евро процентов, что на рыночных условиях составило бы 19 млн евро. ”Эта разница в размере до 14 миллионов евро дает большое преимущество одному застройщику”, — отметил Нийнемяэ.