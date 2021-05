Космический туризм: ракетоплан Virgin Galactic успешно долетел до границы космоса

Ракетоплан Unity компании Virgin Galactic совершил первый из трех главных испытательных полетов. После них, если все пойдет по плану, британский предприниматель Ричард Брэнсон, возглавляющий Virgin, может начинать коммерческие рейсы.

Запуск Unity осуществили два пилота — бывший астронавт НАСА Си Джей Стеркоу и старший летчик-испытатель Galactic Дейв Маккей. Под их руководством летательный аппарат смог подняться на высоту 89 километров, после чего спланировал на Землю. Граница земной атмосферы с космосом находится на высоте 100 км.

Своей очереди долететь до границы с космосом по оплаченным билетам уже дожидаются порядка 600 будущих пассажиров. В их числе известные актеры и музыканты. Но до того, как они смогут попасть на борт, ракетоплан должен получить все необходимые лицензии. Это должно произойти до конца нынешнего года.

Процесс лицензирования осуществляет Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), которому будут направлены технические данные о субботнем полете над пустыней штата Нью-Мексико.

