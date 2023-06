Космолет Virgin Galactic совершил первый коммерческий полет

Компания Virgin Galactic миллиардера Ричарда Брэнсона, занимающаяся космическим туризмом, в четверг, 29 июня, успешно завершила свой первый коммерческий рейс в космос.

Самолет-носитель Eve вместе с космопланом VSS Unity стартовал с космопорта в американском штате Нью-Мексико, на высоте 13600 метров космоплан отделился от носителя, включил собственные двигатели и достиг предельной высоты в 85 км, выйдя к границе космоса.

Virgin Galactic launches its first commercial spaceflight from New Mexico, sending paying customers to the edge of space for the first time https://t.co/CPsJ8vP27K pic.twitter.com/alJDvn4WYT