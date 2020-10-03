Космонавты на МКС ищут место утечки при помощи пластиковых пакетов

Подмосковный Центр управления полетами попросил космонавтов Международной космической станции открыть люк в российский модуль "Звезда" и поискать место утечки при помощи пластиковых пакетов, пишет РИА "Новости" со ссылкой на переговоры экипажа с Землей.

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Ранее "протекающую" промежуточную камеру изолировали на три дня.

"Принято решение по открытию люка РО-ПрК. Специалисты рекомендовали (искать место утечки) с помощью пластиковых пленки и пакетов", — сказал специалист центра управления полетами космонавту Анатолию Иванишину.

Как отмечалось, пакеты нужно закрепить скотчем в разных местах "протекающего" отсека — в месте утечки пакеты "схлопнутся" в районе возможного отверстия.

Ранее утечка воздуха на МКС из российского модуля "Звезда" превысила норму.